Η φετινή λίστα με τις δέκα υποψήφιες ταινίες για το Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας αντικατοπτρίζει τη μεγάλη ποικιλία που χαρακτηρίζει τον σύγχρονο κινηματογράφο. Από μεγάλες παραγωγές των στούντιο και ιστορικά δράματα μέχρι πιο προσωπικές και καλλιτεχνικές δημιουργίες, οι ταινίες που ξεχώρισαν φέτος παρουσιάζουν διαφορετικά ύφη, θεματολογία και σκηνοθετικές προσεγγίσεις. Αντί να ακολουθούν μία κοινή κινηματογραφική γραμμή, οι υποψηφιότητες συνθέτουν ένα μωσαϊκό διαφορετικών ειδών και αφηγήσεων, αποτυπώνοντας τις τάσεις αλλά και τις αντιθέσεις που διαμορφώνουν σήμερα τη διεθνή κινηματογραφική σκηνή.

Η Bugonia της Focus Features επαναφέρει τον Γιώργο Λάνθιμο σε ένα ιδιόμορφο κινηματογραφικό σύμπαν, συνδυάζοντας μαύρο χιούμορ, κοινωνική αλληγορία και έντονη σκηνοθετική σφραγίδα. Πρόκειται για μία από τις πιο συζητημένες ταινίες της χρονιάς, με έντονη σκηνοθετική υπογραφή.

Το Frankenstein του Netflix, σε σκηνοθεσία Γκιγιέρμο ντελ Τόρο, αποτελεί μια σκοτεινή και συναισθηματική επαναπροσέγγιση του κλασικού μύθου. Η ταινία δίνει έμφαση στην ανθρώπινη διάσταση του τέρατος, επενδύοντας στη σκηνογραφία, τη μουσική και τη δραματουργία.

Το Hamnet, παραγωγής Focus Features, αντλεί έμπνευση από την ομώνυμη νουβέλα της Μάγκι Ο’Φάρελ και προσεγγίζει με λιτότητα και συναισθηματική ακρίβεια μια ιστορία απώλειας, μνήμης και οικογενειακού πένθους, τοποθετημένη στον κόσμο του Σαίξπηρ.

Το Marty Supreme της A24 κινείται σε πιο σύγχρονους, αστικούς ρυθμούς, με έντονη ερμηνευτική δυναμική και χαρακτηριστικό ανεξάρτητο ύφος. Η ταινία ξεχώρισε για το καστ της και τον τρόπο που ισορροπεί ανάμεσα στο προσωπικό δράμα και την κοινωνική παρατήρηση.

Η One Battle After Another της Warner Bros. είναι ένα πολιτικό και ανθρώπινο δράμα με έντονη σκηνοθετική παρουσία από τον Πολ Τόμας Άντερσον. Η ταινία εξετάζει τη φθορά, τη σύγκρουση και τη συνέχεια της ζωής μέσα από διαδοχικές «μάχες», προσωπικές και συλλογικές.

Το Sentimental Value της Neon, σε σκηνοθεσία Γιοακίμ Τρίερ, κινείται σε πιο εσωτερικούς τόνους. Με επίκεντρο τις ανθρώπινες σχέσεις και τη συναισθηματική κληρονομιά, η ταινία ξεχώρισε για τη λεπτότητα και τη σκηνοθετική της οικονομία.

To Sinners της Warner Bros. αποτελεί ένα πιο ωμό και δυναμικό φιλμ, που εστιάζει στην ηθική σύγκρουση, τη βία και τις κοινωνικές ανισότητες. Η ένταση και οι ερμηνείες της ταινίας την έφεραν στο επίκεντρο της φετινής awards season.

Το φιλμ The Secret Agent της Neon κινείται στον χώρο του πολιτικού θρίλερ, με έντονη ατμόσφαιρα και έμφαση στην κατασκοπεία και τη διπλή ζωή. Η ταινία βασίζεται περισσότερο στη σιωπή και την υποδόρια ένταση παρά στη δράση.

Το F1: Η Ταινία, συμπαραγωγή Apple και Warner Bros., φέρνει τον κόσμο της Formula 1 στη μεγάλη οθόνη, συνδυάζοντας θεαματικότητα με ανθρώπινες ιστορίες πίσω από την ταχύτητα και τον ανταγωνισμό. Πρόκειται για την πιο «mainstream» υποψηφιότητα της χρονιάς.

Τέλος, το Train Dreams του Netflix είναι μια «ήσυχη», στοχαστική ταινία που αντλεί δύναμη από την απλότητα και τη σχέση του ανθρώπου με τον χρόνο, τη φύση και τη μνήμη. Ένα φιλμ χαμηλών τόνων που κέρδισε έδαφος χάρη στη συνοχή και την ατμόσφαιρά του.

