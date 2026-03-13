Η Τζακάρτα, η πρωτεύουσα της Ινδονησίας, η πολυπληθέστερη πόλη του πλανήτη, βρίσκεται αντιμέτωπη με μια κρίση που εντείνεται, καθώς αυξάνονται οι ανησυχίες ότι μεγάλο μέρος της πόλης ενδέχεται να έχει σχεδόν βυθιστεί μέχρι το 2050.

Με πληθυσμό που ξεπερνά τα 40 εκατομμύρια κατοίκους, βυθίζεται σταδιακά, την ώρα που η άνοδος της στάθμης της θάλασσας εντείνει την πίεση στις υποδομές, στις γειτονιές και στην καθημερινότητα εκατομμυρίων ανθρώπων.

Στις παλαιότερες συνοικίες της πόλης, τα πρώτα σημάδια είναι ήδη ορατά. Ρωγμές εμφανίζονται στα θεμέλια κτιρίων, δρόμοι και δίκτυα δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στις νέες συνθήκες, ενώ οι πλημμύρες γίνονται ολοένα συχνότερες, ιδιαίτερα στις βόρειες περιοχές της Τζακάρτα. Σε ορισμένα σημεία, μάλιστα, η γη βρίσκεται ήδη αρκετά μέτρα κάτω από τη στάθμη της θάλασσας.

Οι μετρήσεις δείχνουν ότι σε διάφορες ζώνες του βόρειου τμήματος της πόλης το έδαφος υποχωρεί κατά περίπου 20 έως 28 εκατοστά τον χρόνο. Αν αυτή η πορεία συνεχιστεί, οι μεταβολές θα μπορούσαν να αλλάξουν δραστικά το πρόσωπο της πόλης πριν από το 2050.

Γιατί βυθίζεται

Το φαινόμενο δεν οφείλεται σε έναν μόνο παράγοντα, αλλά σε έναν συνδυασμό ανθρώπινων παρεμβάσεων και κλιματικής πίεσης. Η Τζακάρτα είναι χτισμένη πάνω σε μαλακά εδάφη, σε περιοχές όπου υπήρχαν παλαιότερα βάλτοι και ποτάμια. Την ίδια στιγμή, εκατομμύρια κάτοικοι και επιχειρήσεις αντλούν καθημερινά υπόγεια ύδατα, καθώς το δημόσιο δίκτυο υδροδότησης δεν επαρκεί. Η εντατική αυτή άντληση αποδυναμώνει τα στρώματα του υπεδάφους που στηρίζουν την πόλη, με αποτέλεσμα το έδαφος να καθιζάνει σταδιακά.

Τμήμα του Giant Sea Wall, του τείχους προστασίας από τις πλημμύρες που βρίσκεται ακόμη υπό κατασκευή

Την κατάσταση επιδεινώνει η άνοδος της στάθμης της θάλασσας. Σύμφωνα με πρόσφατες έρευνες, τα παράκτια νερά παγκοσμίως βρίσκονται ήδη έως και 30 εκατοστά υψηλότερα από παλαιότερες εκτιμήσεις σε πολλές περιοχές, γεγονός που αυξάνει περαιτέρω την ευαλωτότητα των μεγάλων παράκτιων πόλεων.

Τείχος προστασίας

Απέναντι σε αυτή την απειλή, οι αρχές έχουν προωθήσει σειρά μεγάλων παρεμβάσεων. Σε αυτές περιλαμβάνονται το γιγαντιαίο παράκτιο τείχος προστασίας, γνωστό ως Giant Sea Wall, που αναμένεται να ολοκληρωθεί εν μέρει προς το τέλος της δεκαετίας, η βελτίωση των συστημάτων αποστράγγισης και σχέδια μερικής μεταφοράς κυβερνητικών λειτουργιών αλλού. Ωστόσο, για την Τζακάρτα, ο χρόνος μοιάζει να πιέζει όλο και περισσότερο.

cnn.gr