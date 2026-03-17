Μια εντυπωσιακή ιστορία από την Ιταλία κάνει τον γύρο του διαδικτύου, με πρωταγωνιστή έναν 72χρονο που ανακάλυψε ένα ξεχασμένο βιβλιάριο ταμιευτηρίου και βρέθηκε μπροστά σε μια μικρή περιουσία.

Όταν ο Ουμπέρτο ​​ήταν εννέα ετών, οι γονείς του άνοιξαν έναν λογαριασμό ταμιευτηρίου για αυτόν με 1.000 ιταλικές λίρες.

Ο 72χρονος σήμερα Ουμπέρτο, συνταξιούχος από την Άλτα Βαλσασίνα στην Ιταλία, έπεσε πάνω σε ένα κιτρινισμένο βιβλιάριο ταμιευτηρίου σε ένα παλιό μπαούλο που ανήκε στους γονείς του, στη σοφίτα.

Οι γονείς του, οι οποίοι εργάζονταν και οι δύο ως ηθοποιοί θεάτρου, άνοιξαν έναν λογαριασμό ταμιευτηρίου στο όνομά του στην Cassa di Risparmio di Trieste το 1963 και κατέθεσαν 1.000 λίρες. Ο Ουμπέρτο ​​ήταν εννέα ετών τότε.

Μιλώντας στο ιταλικό «Agi Cronaca» διηγείται την απίστευτη ιστορία του και πώς κατέληξε σήμερα να βρίσκεται με ένα απροσδόκητο δώρο από τους γονείς του στα χέρια του.

Το βιβλιάριο ξεχάστηκε ανάμεσα σε κοστούμια, σενάρια και σκηνικά στη σοφίτα και παρέμεινε εκεί για περισσότερα από 60 χρόνια. Ο Ουμπέρτο δεν θυμόταν το παραμικρό από την ύπαρξη αυτού του αποταμιευτικού βιβλιαρίου καταθέσεων.

Μετά τον θάνατο της συζύγου του, ο Ουμπέρτο ​​αναγκάστηκε να μετακομίσει και ανακάλυψε ξανά το παλιό του βιβλιάριο ταμιευτηρίου.

Για να διαπιστώσει αν τα χρήματα άξιζαν ακόμα κάτι, συμβουλεύτηκε έναν οικονομικό σύμβουλο και τον περίμενε μια μεγάλη έκπληξη: Οι αρχικές 1.000 λίρες είχαν, μέσω τόκων, κεφαλαιοποίησης και πληθωρισμού, αυξηθεί σε σχεδόν 50.000 ευρώ μέσα σε 63 χρόνια. Το νομικό ζήτημα μεταφέρεται τώρα στην είσπραξη. Δεδομένου ότι ο ιδιοκτήτης δεν γνώριζε την ύπαρξη του λογαριασμού για όλο αυτό το διάστημα, το δικαίωμα στην πίστωση δεν θα είχε χαθεί, γράφει ο ιταλικός ιστότοπος και οι γραφειοκρατικές διαδικασίες για το πώς θα μπορούσαν να περιέλθουν στα χέρια του ηλικιωμένου πλέον Ουμπέρτο συνεχίζονται.

Τα μετρητά που δεν μπορούσαν να γίνουν ευρώ

Μάλιστα, το γερμανικό focus επικαλείται την περίπτωση δύο άλλων Ιταλών οι οποίοι, για κακή τους τύχη, δεν βρήκαν βιβλιάριο ταμιευτηρίου αλλά μετρητά, 158 εκατομμύρια λίρες, ποσό που θα ισοδυναμούσε με περίπου 81.600 ευρώ και τα οποία δεν μπόρεσαν ποτέ να πάρουν καθώς η ιταλική κεντρική τράπεζα, Bankitalia, με την οποία επικοινώνησαν, τους τόνισε ότι η ανταλλαγή δεν ήταν πλέον δυνατή, καθώς η διαδικασία έχει πάψει από το 2012.

