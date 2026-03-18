Ως σύμβολο ειρήνης και ελπίδας, ένα τεράστιο άγαλμα του Ιησού τοποθετήθηκε στα σύνορα Λιβάνου με τη Συρία. Το μνημείο ανεγέρθηκε στο χωριό Αλ-Κάα του Λιβάνου στο Όρος του Σταυρού, μια περιοχή που εδώ και χρόνια γνωρίζει συνεχείς εχθροπραξίες.

To χωριό στη κοιλάδα Μπεκάα, είναι ένα από τα παλαιότερα κέντρα του Χριστιανισμού στην περιοχή, με πληθυσμό που αποτελείται κυρίως από Μαρωνιτικές και Ελληνοκαθολικές κοινότητες.

Το άγαλμα ύψους 26 μέτρων – η μορφή του Ιησού ύψους 16 μέτρων τοποθετημένη σε μια βάση 10 μέτρων – σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε έναν κάτοικο της περιοχής, τον Fadi Elyas Awad.

Ο δημιουργός του το περιέγραψε ως «μήνυμα ειρήνης» σε μια περίοδο κλιμάκωσης των συγκρούσεων σε όλη την περιοχή, όπως ανέφεραν τα τοπικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η κοιλάδα Μπεκάα έχει δει αυξημένη στρατιωτική δραστηριότητα από την έναρξη της σύγκρουσης, με τις ισραηλινές δυνάμεις να διεξάγουν επιχειρήσεις στο νότιο και ανατολικό Λίβανο και να επιχειρούν προσγειώσεις με ελικόπτερα στο ορεινό παραμεθόριο έδαφος.

