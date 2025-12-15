Η Μαρία Ιωάννου το απόγευμα της Δευτέρας 15 Δεκεμβρίου μίλησε τηλεφωνικά στην εκπομπή του Alpha Κύπρου, «Με αγάπη Χριστιάνα». Η αγαπημένη Κύπρια ηθοποιός μίλησε για την πρόσφατη εξομολόγηση που έκανε για τη σεξουαλική παρενόχληση που δέχτηκε από θείο της.

«Μίλησα για σεξουαλική κακοποίηση από τη θέση του θύματος. […] Ένιωσα έτοιμη να το μοιραστώ σε αυτό το σημείο της ζωής μου, και ο σκοπός ήταν όποιος ακούει ή έχει βρεθεί σε αυτή τη θέση να ξέρει ότι υπάρχουν τρόποι να το διαχειριστεί ή να το δουλέψει. Χωρίς δουλειά δεν φεύγουν. Όσα χρόνια και αν περάσουν μένει εκεί, αλλά μετά μπορείς να απαλαχτείς από αυτή την εμπειρία. […] Τα θύματα σεξουαλικής κακοποίησης, μεγαλώνουν δυστυχώς με μια ενοχή, λες και είναι δικό τους φταίξιμο, στη δικιά μου περίπτωση υπήρχε για πάρα πολλά χρόνια αυτό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταφέρεις να απαλλαγεις από αυτό», είπε αρχικά η Μαρία Ιωάννου.

«Με δουλειά κατάφερα να απαλλαχτώ από τον θυμό. Η πρώτη περίοδος της θεραπείας μου κράτησε έξι χρόνια, και η δεύτερη η οποία συνεχίζεται ακόμη είναι στα τρία, άρα συνολικά είμαι στα 9 χρόνια ψυχοθεραπείας. Κατάφερα πέρσι να πω πώς το κομμάτι των ενοχών θεραπεύτηκε. Στη δικιά μου περίπτωση ένιωσα πως έχει φύγει από μέσα μου όλο το αρνητικό συναίσθημα του θυμού, όχι της ενοχής, όταν έφυγε αυτός ο άνθρωπος από τη ζωή. Δεν θα μπορούσα να τον αντιμετωπίσω σε καμία φάση μου, να του μιλήσω, είχε αποκοπεί από τη ζωή μου ευτυχώς από τότε, και αυτό το χρωστάω στους γονείς μου, δεν θα τολμούσα σε καμία ηλικία να το συζητούσα μαζί του. Ήταν μια συλογική δουλειά, με ψυχοθεραπευτές, με φίλους», είπε σε άλλο σημείο η Μαρία Ιωάννου.

Δείτε το παρακάτω βίντεο:

