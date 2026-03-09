Η Χριστιάνα Αριστοτέλους το απόγευμα της Δευτέρας 9 Μαρτίου ξέσπασε κατά γνωστού περιοδικού που φιλοξένησε δημοσίευμα που αφορούσε στην καταδικαστική απόφαση της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου κατά της εκπομπής «Sunday Night» λόγω των σεξιστικών δηλώσεων του πρώην ποδοσφαιριστή, Κώστα Μαλέκκου.

«Καμπάνια για τη μέρα της γυναίκας. Μια καταδικαστική απόφαση για σεξιστικές αναφορές στο “Sunday Night”. Mια συγκυρία. Μια υπενθύμιση πως η 8η Μαρτίου δεν είναι μόνο για λουλούδια», ανέφερε χαρακτηριστικά το εξώφυλλο του περιοδικού που φιλοξενούσε φωτογραφία της παρουσιάστρια με τον Κώστα Μαλέκκο.

