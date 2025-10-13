Αμέτρητα είναι τα βιντεάκια με γάτες που κάνουν διάφορα αστεία και κυκλοφορούν στο διαδίκτυο, φέρνοντας σε αρκετό κόσμο άφθονο γέλιο. Ένα από αυτά είναι και με τα αγγούρια, καθώς οι γάτες μόλις τα δουν, τρέχουν μακριά τρομοκρατημένες. Το εξής ερώτημα που προκύπτει είναι γιατί πολλές από αυτές φοβούνται τα «ακίνδυνα αγγούρια;».

Πραγματικά οι αντιδράσεις που σίγουρα έχετε δει σε αυτά τα βίντεο είναι αυτές που μάλλον δεν θα περίμενε κανείς. Θα δείτε γάτες να πηδούν στον αέρα, να τρέχουν μακριά και άλλα παρόμοια μόλις σας δουν να πηγαίνετε κατά πάνω τους κρατώντας ένα αγγούρι. Ή όταν το κρατάτε πίσω τους και το βλέπουν ξαφνικά. Ναι, για εσάς είναι αστείο. Για αυτές όμως όχι.

«Αν η γάτα γυρίσει και δει ξαφνικά ένα αγγούρι, θα τρομάξει και είτε θα πηδήξει είτε θα τρέξει μακριά. Τα μάτια της θα ανοίξουν διάπλατα και το σώμα της μπαίνει σε ετοιμότητα. Οι γάτες, όπως ξέρουμε, αν δουν κάτι που κινείται ξαφνικά, τρομάζουν και αντιδρούν ανάλογα», αναφέρει η Claudine Sievert, κτηνίατρος με έδρα το Κάνσας των Ηνωμένων Πολιτειών”.

Γιατί λοιπόν οι γάτες φοβούνται τα αγγούρια; Τι μπορεί να κρύβεται πίσω από αυτή την παράξενη συμπεριφορά τους;

Γιατί πολλές γάτες φοβούνται τα αγγούρια

Αν και οι ειδικοί δεν έχουν μια σίγουρη απάντηση, εντούτοις υπάρχουν κάποιες θεωρίες για το γιατί γίνεται αυτό.

Η επικρατέστερη εξήγηση είναι ότι η γάτα βλέπει το αγγούρι ως φίδι. Οπότε η ξαφνική εμφάνισή του την πανικοβάλλει. “Ορισμένα φίδια είναι αρπακτικά και θηρευτές των γατών, δηλαδή επιτίθενται και τις τρώνε. Τα αιλουροειδή βλέπουν ένα μακρύ πράσινο αντικείμενο και νομίζουν ότι είναι φίδι. Έτσι τρέχουν μακριά του”, εξηγεί η Sievert.

Από την πλευρά της η Αμερικανίδα κτηνίατρος, ειδική στη συμπεριφορά των γατών, και συγγραφέας του βιβλίου ”Decoding Your Cat” (“Αποκωδικοποιώντας τη γάτα σας”), Wailani Sung θα πει: ”Αν εμφανιστεί ξαφνικά ένα αγγούρι την ώρα, για παράδειγμα, που μια γάτα τρώει ή χαλαρώνει, το ένστικτό της ”θα της πει” να αντιδράσει αρχικά και στη συνέχεια -όχι πάντα- να εξερευνήσει τι είναι αυτό το άγνωστο πράγμα. Η λειτουργία “μάχης ή φυγής” ενεργοποιείται”.

Τα αιλουροειδή, όπως ξέρουμε, είναι πολύ καλοί κυνηγοί και βρίσκονται πάντα σε εγρήγορση για ό,τι συμβαίνει γύρω τους -ακόμα και πίσω τους. Τα ευαίσθητα αυτιά τους είναι πάντα σε εγρήγορση για να εντοπίσουν τους πιο λεπτούς ήχους που μπορεί να υποδηλώνουν την παρουσία θηράματος, ενώ η οσφρητική τους ικανότητα είναι εξαιρετικά ανεπτυγμένη, ώστε να μπορούν να ανιχνεύσουν ακόμα και τις πιο λεπτές μυρωδιές που μεταφέρει ο αέρας.

Είναι εντάξει να τρομάζουμε για πλάκα τη γάτα μας με αγγούρια;

Ενώ το διαδίκτυο μπορεί να βρίσκει διασκεδαστικά αυτά τα βίντεο με γάτες και αγγούρια, οι ειδικοί προειδοποιούν να μην τρομάζουμε το ζώο μας με αυτά αλλά και με οποιοδήποτε άλλο αντικείμενο. Τέτοιες φάρσες μπορούν να του προκαλέσουν αντιδράσεις που δείχνουν στρες και να το οδηγήσουν σε τραυματισμό.

“Οι άνθρωποι φαίνεται να θεωρούν αστείο να τρομάζουν τις γάτες τους με αυτόν τον τρόπο, κάτι που θεωρώ κάπως σκληρό και αδιάφορο για το πώς πραγματικά νιώθουν εκείνες. Τραυματικά γεγονότα μπορούν να προκαλέσουν ή να επιδεινώσουν το επίπεδο άγχους ενός κατοικιδίου», εξηγεί η Sung.

Μια γάτα, αναφέρουν επίσης οι ειδικοί, μπορεί να συνδέσει το αγαπημένο της σημείο στο σπίτι ή όλο το σπίτι με το τρομακτικό γεγονός- την ξαφνική εμφάνιση του αγγουριού δηλαδή- ή ακόμα και να φοβηθεί εσάς. Οπότε αντί να κάνουμε τέτοιες φάρσες, καλύτερα θα ήταν να εστιάσουμε στη δημιουργία θετικών, όμορφων εμπειριών για το αγαπημένο μας τετράποδο. Μην κάνουμε κάτι μόνο και μόνο για τα likes ή επειδή αρέσει σε εμάς.

Αντιδρούν όλες οι γάτες με τον ίδιο τρόπο όταν βλέπουν ξαφνικά ένα αγγούρι;

Όπως αναφέραμε και πιο πάνω δεν φοβούνται όλες οι γάτες τα αγγούρια. Κάποιες μπορεί να μην αντιδράσουν καθόλου, ενώ άλλες μπορεί να δείξουν μια απλή περιέργεια και να θελήσουν να τα ”εξερευνήσουν”. Να τα μυρίσουν, να τα εξετάσουν και έπειτα να συνεχίσουν τη μέρα τους χωρίς κάποια υπερβολική αντίδραση και χωρίς φόβο.

Η αντίδραση μιας γάτας εξαρτάται συχνά από το χαρακτήρα της, τις προηγούμενες εμπειρίες της και το πόσο άνετη αισθάνεται στο περιβάλλον της.

Μπορεί το ”αστείο” με το αγγούρι να επηρεάσει της συμπεριφορά μιας γάτας;

Η επανειλημμένη έκθεση σε τέτοιες φάρσες και εκφοβισμούς μπορεί να οδηγήσει τις γάτες σε χρόνιο στρες. Και αυτό, με τη σειρά του, μπορεί να οδηγήσει σε αλλαγές στην όρεξή τους, αυξημένη επιθετικότητα, τάση να κρύβονται ή ακόμα και σε προβλήματα υγείας.

Τέτοιες επαναλαμβανόμενες συμπεριφορές από μέρους σας μπορούν να βλάψουν επίσης σοβαρά την εμπιστοσύνη που έχετε χτίσει με τη γάτα σας και τη σχέση σας γενικότερα μαζί της, κάτι που ίσως χρειαστεί χρόνο να αποκατασταθεί.

Τέλος αυτό που πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας είναι ότι ορισμένες γάτες έχουν προδιάθεση στο να είναι πιο ευαίσθητες από άλλες, οπότε κάτι τέτοιο μόνο καλό δεν θα τους κάνει.

Υπάρχουν πολλά αστεία που μπορείτε να κάνετε με την αγαπημένη σας γατούλα, τα οποία θα την κάνουν να νιώθει άνετα, να μη φοβάται και να διασκεδάζει πραγματικά. Γιατί δεν αρέσουν όλα στα ζώα που αρέσουν σε εμάς και αυτό είναι κάτι που πρέπει να σεβαστούμε.

