Οι σκύλοι διαθέτουν έντονη παρατηρητικότητα, μια ικανότητα που συχνά τούς οδηγεί να μιμούνται συμπεριφορές των ανθρώπων τους. Σύμφωνα με ειδικούς, τα αγαπημένα μας κατοικίδια μπορούν να «αντιγράψουν» μικρές συνήθειες που βλέπουν καθημερινά, ακόμη κι αν δεν το αντιλαμβανόμαστε.

Η Αμερικανίδα κτηνίατρος Stephanie Liff, διευθύντρια του Pure Paws Veterinary Care, εξηγεί ότι οι σκύλοι λαμβάνουν συνεχώς οπτικά και ακουστικά ερεθίσματα και, εξαιτίας της διαρκούς εγρήγορσής τους, συχνά υιοθετούν επαναλαμβανόμενες ανθρώπινες συνήθειες. Γι’ αυτό, όπως σημειώνει, οι κηδεμόνες πρέπει να αποφεύγουν να ενισχύουν αρνητικές συμπεριφορές, όσο χαριτωμένες κι αν φαίνονται.

Παρακάτω παρουσιάζονται έξι παράξενες αλλά συνηθισμένες συμπεριφορές που μπορεί οι σκύλοι να έχουν «αντιγράψει» από τους ανθρώπους τους, όπως καταγράφουν ειδικοί και σχετικές μελέτες.

1. Μπορεί να «μιλούν» όπως εμείς

Πολλοί σκύλοι αναπτύσσουν μια μορφή «λεκτικής» επικοινωνίας, ειδικά όταν ζουν σε περιβάλλον όπου τους μιλούν συχνά. Όπως εξηγεί ο εκπαιδευτής Russell Harstein, ορισμένες φυλές ανταποκρίνονται με ουρλιαχτά ή γαβγίσματα όταν ο άνθρωπός τους είναι εκδηλωτικός, και η συμπεριφορά αυτή ενισχύεται εύκολα. Έτσι, μια «κουβέντα» με τον σκύλο μπορεί να εξελιχθεί σε καθημερινή συνήθεια.

2. Μπορεί να προσαρμόσουν το πρόγραμμα ύπνου τους

Οι σκύλοι κοιμούνται περισσότερες ώρες από τους ανθρώπους, ωστόσο συχνά ταιριάζουν τον κύκλο του ύπνου τους με εκείνον του κηδεμόνα τους. Η Liff επισημαίνει ότι αν κάποιος ξενυχτά και ξυπνά αργά, ο σκύλος πιθανότατα θα ακολουθήσει το ίδιο μοτίβο.

3. Μπορεί να εκφράζουν την αγάπη με τον ίδιο τρόπο

Ο τρόπος που ένας σκύλος δείχνει τρυφερότητα συχνά επηρεάζεται από το πώς εκδηλώνεται ο άνθρωπός του. Η εκπαιδεύτρια Nicole Ellis αναφέρει ότι τα ζώα υιοθετούν παρόμοια πρότυπα: από ένα απλό κούνημα της ουράς μέχρι την ανάγκη για αγκαλιές, όταν αυτό είναι κάτι που βιώνουν καθημερινά.

4. Μπορεί να ενθουσιάζονται με τους ίδιους ανθρώπους

Οι σκύλοι αντιλαμβάνονται εύκολα τα συναισθήματά μας. Αν εμείς χαρούμε για την άφιξη κάποιου, συχνά ενθουσιάζονται κι εκείνοι. Αντίστοιχα, «διαβάζουν» και την αντιπάθεια, προσαρμόζοντας τη στάση τους ανάλογα.

5. Μπορεί να υιοθετούν τις κοινωνικές μας προτιμήσεις

Έρευνες δείχνουν ότι οι σκύλοι τείνουν να μιμούνται το κοινωνικό στιλ του ανθρώπου τους. Όπως τονίζει ο εκπαιδευτής Blake Rodriguez, οι σκύλοι «λαμβάνουν» την ενέργεια και τη γλώσσα του σώματος, γι’ αυτό και μπορεί να γίνουν πιο κοινωνικοί ή πιο ήρεμοι, ανάλογα με το τι βλέπουν στο σπίτι.

6. Μπορεί να μοιραστούν το άγχος μας

Έρευνα του 2021 κατέδειξε σημαντική σύνδεση ανάμεσα στο άγχος των κηδεμόνων και στις φοβικές συμπεριφορές των σκύλων τους. Ο Rodriguez εξηγεί ότι αν ο άνθρωπος φοβάται ή πανικοβάλλεται, ο σκύλος τείνει να αντιδρά με τον ίδιο τρόπο. Το θετικό, όμως, είναι πως μπορούν να υιοθετήσουν και τη δική μας αίσθηση ασφάλειας.

Τελικά, παρότι δεν μιμούνται όλα τα σκυλιά τις συνήθειες των ανθρώπων τους, είναι γεγονός ότι πολλά από αυτά αναπτύσσουν συμπεριφορές που αντικατοπτρίζουν την καθημερινότητά μας — συχνά με τρόπους που ποτέ δεν φανταζόμασταν.

