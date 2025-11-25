Η Kasia ψάχνει οικογένεια!

Πρόκειται για θηλυκό Beagle cross περίπου 1 έτους, μεσαίου μεγέθους.

Είναι ένα χαρούμενο, στοργικό νεαρό σκυλάκι που θα γίνει θαυμάσια συντροφιά για τη σωστή οικογένεια. Ιδανική με τα παιδιά και άλλα ζώα.

Η μικρή Kasia είναι έτοιμη για ένα νέο ξεκίνημα και να βρει το παντοτινό της σπίτι, όπου θα την αγαπούν και θα την φροντίζουν όπως της αξίζει.

Είναι διαθέσιμη για υιοθεσία στην Κύπρο και Αγγλία.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο 99 657 631 ή στο simbaanimalaid@gmail.com.