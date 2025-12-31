Για τους ανθρώπους, η αλλαγή του χρόνου είναι γιορτή: φίλοι, αγκαλιές, μουσική και πυροτεχνήματα. Για τα κατοικίδιά μας, όμως, το ίδιο σκηνικό μπορεί να μοιάζει με εφιάλτη. Δεν καταλαβαίνουν τι σημαίνει «νέος χρόνος». Το μόνο που βιώνουν είναι δυνατοί κρότοι, έντονες λάμψεις και ένας ουρανός που ξαφνικά γεμίζει θόρυβο και χάος.

Καθώς η ακοή τους είναι πολύ πιο ευαίσθητη από τη δική μας, αυτό που εμείς βρίσκουμε εντυπωσιακό, για εκείνα μπορεί να είναι τρομακτικό. Ένα πυροτέχνημα που μας κάνει να θαυμάζουμε τον ουρανό, για έναν σκύλο ή μια γάτα μπορεί να σημαίνει πανικό. Ευτυχώς, υπάρχουν τρόποι να μειώσουμε το άγχος τους και να τους χαρίσουμε μια πιο ήρεμη Πρωτοχρονιά.

Ακολουθεί ένας απλός και πρακτικός οδηγός, ώστε η γιορτινή βραδιά να περάσει χωρίς φόβους, πανικούς και… απρόβλεπτες αποδράσεις.

Προετοιμασία πριν αρχίσουν οι θόρυβοι

Η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Ένα ζώο που μπαίνει στη βραδιά ήρεμο, κουρασμένο και χορτάτο έχει πολύ περισσότερες πιθανότητες να διαχειριστεί καλύτερα τον θόρυβο.

1. Λίγη κούραση βοηθά πολύ

Πηγαίνετε τον σκύλο σας μια καλή βόλτα νωρίς το απόγευμα. Δεν χρειάζεται υπερβολή· λίγη εκτόνωση ενέργειας αρκεί για να είναι πιο χαλαρός όταν ξεκινήσουν τα πυροτεχνήματα.

Για τις γάτες, το παιχνίδι μέσα στο σπίτι είναι ιδανικό. Ένα καλάμι ή το αγαπημένο τους παιχνίδι μπορεί να τις βοηθήσει να ξοδέψουν ενέργεια και να ηρεμήσουν.

2. Φαγητό νωρίτερα από το συνηθισμένο

Ένα γεμάτο στομάχι συνδέεται συχνά με χαλάρωση και υπνηλία. Ένα γεύμα λίγο νωρίτερα μπορεί να βοηθήσει περισσότερο απ’ όσο φαντάζεστε.

3. Δημιουργήστε έναν ασφαλή χώρο

Φροντίστε να υπάρχει ένα σημείο όπου το ζώο θα μπορεί να απομονωθεί αν φοβηθεί:

ένα εσωτερικό δωμάτιο με λιγότερα παράθυρα

ένα crate ή μια φωλιά με κουβέρτες

ακόμη και μια μισάνοιχτη ντουλάπα

Βάλτε εκεί παιχνίδια, λιχουδιές και κάτι που μυρίζει εσάς, όπως μια μπλούζα. Ο σκοπός δεν είναι ο περιορισμός, αλλά η αίσθηση ασφάλειας. Πολλά ζώα ηρεμούν όταν έχουν έναν γνώριμο χώρο για να «κουρνιάσουν».

Την ώρα που πέφτουν τα πυροτεχνήματα

Όταν πλησιάζει η αλλαγή του χρόνου, μερικές απλές κινήσεις μπορούν να μειώσουν σημαντικά το άγχος.

1. Τα ζώα μέσα στο σπίτι

Αυτό είναι απαραίτητο. Ένας τρομαγμένος σκύλος μπορεί να πηδήξει φράχτες ή να φύγει πανικόβλητος, ενώ μια γάτα που βρίσκεται έξω μπορεί να κρυφτεί σε επικίνδυνα σημεία. Κρατήστε τα όλα σε ασφαλές, εσωτερικό περιβάλλον.

2. Περιορίστε θόρυβο και φως

Κλείστε παράθυρα και κουρτίνες

Ανοίξτε τηλεόραση ή μουσική για να «καλύψετε» τους κρότους

Μια ήρεμη playlist μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα βοηθητική

3. Η δική σας στάση είναι καθοριστική

Τα ζώα αντιλαμβάνονται τη διάθεσή μας. Αν πανικοβληθείτε, θα πανικοβληθούν κι εκείνα. Μιλήστε ήρεμα, με φυσικό τόνο. Δεν χρειάζονται υπερβολικές αγκαλιές ούτε έντονες αντιδράσεις. Η ψυχραιμία σας λειτουργεί καθησυχαστικά.

4. Μην τα πιέζετε

Αν θέλουν να κρυφτούν, αφήστε τα. Δεν είναι ανάγκη να «αντιμετωπίσουν» τον φόβο τους εκείνη τη στιγμή. Το σημαντικό είναι να νιώθουν ασφαλή.

5. Χρησιμοποιήστε βοηθήματα αν χρειάζεται

Ορισμένα σκυλιά βοηθιούνται από anxiety vests, όπως τα ThunderShirts, που ασκούν ήπια πίεση στο σώμα. Υπάρχουν επίσης φερομόνες σε σπρέι ή συσκευές (Adaptil για σκύλους, Feliway για γάτες) που προσφέρουν αίσθηση ασφάλειας. Δεν είναι μαγικές λύσεις, αλλά συχνά μειώνουν την ένταση του φόβου.

Όταν ο φόβος είναι έντονος κάθε χρόνο

Αν το πρόβλημα επαναλαμβάνεται με έντονο πανικό, ίσως χρειαστεί πιο συστηματική αντιμετώπιση.

Απευαισθητοποίηση

Με τη βοήθεια εκπαιδευτή, το ζώο μπορεί να μάθει σταδιακά να ανέχεται τους θορύβους. Ήχοι πυροτεχνημάτων παίζονται σε χαμηλή ένταση, που αυξάνεται σταδιακά, ενώ παράλληλα δίνονται λιχουδιές. Με τον χρόνο, ο φόβος μπορεί να μειωθεί σημαντικά.

Συμβουλή κτηνιάτρου

Σε σοβαρές περιπτώσεις, ο κτηνίατρος μπορεί να προτείνει ήπια αγχολυτική αγωγή. Δεν είναι λύση για όλα τα ζώα και δεν πρέπει να χορηγείται χωρίς καθοδήγηση, αλλά σε έντονες φοβίες μπορεί να αποτρέψει επικίνδυνες αντιδράσεις.

Μετά το τέλος της γιορτής

Όταν οι θόρυβοι σταματήσουν, τα ζώα επανέρχονται σταδιακά. Μπορεί να βγουν διστακτικά από την κρυψώνα τους και να ζητήσουν επιβεβαίωση.

Εσείς:

παραμείνετε ήρεμοι

προσφέρετε νερό

δώστε μια μικρή λιχουδιά

επιστρέψτε στη συνηθισμένη ρουτίνα

Την επόμενη μέρα, αν έχετε αυλή ή μπαλκόνι, ελέγξτε για υπολείμματα πυροτεχνημάτων. Πολλά είναι τοξικά και επικίνδυνα αν τα καταπιεί ένα περίεργο κατοικίδιο.

Τι έχουν πραγματικά ανάγκη τα ζώα μας αυτή τη νύχτα;

Ασφάλεια. Ηρεμία. Έναν άνθρωπο ψύχραιμο δίπλα τους. Δεν τα ενδιαφέρουν οι αντίστροφες μετρήσεις ούτε τα πυροτεχνήματα. Θέλουν απλώς να ξέρουν ότι δεν κινδυνεύουν.

