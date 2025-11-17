Η σημερινή εποχή χαρακτηρίζεται από ταυτόχρονες αλλά και θεμελιώδεις αλλαγές. Σήμερα, η πράσινη μετάβαση, η ψηφιοποίηση και η ανάγκη να κρατήσουμε τον άνθρωπο στο επίκεντρο πάνε μαζί. Δεν είναι πια ξεχωριστές τάσεις, αλλά κομμάτια του ίδιου παζλ. Συνθέτουν ένα νέο τριπλό μοντέλο επαγγελματικής ταυτότητας. Ο νέος επαγγελματίας δεν αρκεί να είναι απλώς καλός στη δουλειά του , αλλά καλείται να είναι ταυτόχρονα πράσινος, ψηφιακά ικανός και ανθρώπινα συνειδητοποιημένος.

Η κλιματική κρίση δεν αφήνει περιθώρια για αδράνεια. Η βιώσιμη ανάπτυξη δεν θεωρείτε πλέον πολυτέλεια αλλά ούτε και θέμα ηθικής. Είναι πλέον συνθήκη λειτουργίας για επιχειρήσεις και οργανισμούς. Στην Κύπρο, η συζήτηση αυτή δεν είναι θεωρητική. Με την εφαρμογή της Οδηγίας της Ε.Ε. για την Εταιρική Αναφορά Βιωσιμότητας (CSRD), ολοένα και περισσότερες εταιρείες θα υποχρεούνται να δημοσιοποιούν μη χρηματοοικονομικές πληροφορίες, από το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα μέχρι τον κοινωνικό τους αντίκτυπο.

Αυτό σημαίνει ότι οι λογιστές και οικονομικοί σύμβουλοι αποκτούν καθοριστικό ρόλο αφού δεν περιορίζονται πλέον στην οικονομική απεικόνιση, αλλά συμβάλλουν στην καταγραφή και αξιολόγηση ESG δεικτών, στη σύνταξη αναφορών βιωσιμότητας και στη στρατηγική συμμόρφωσης των πελατών τους. Επαγγελματίες που κατέχουν αυτές τις γνώσεις διαθέτουν σήμερα ένα ξεκάθαρο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, καθώς μπορούν να καθοδηγήσουν επιχειρήσεις μέσα σε ένα νέο, πιο υπεύθυνο οικονομικό περιβάλλον.

Ταυτόχρονα, η τεχνολογία σήμερα επηρεάζει κάθε επάγγελμα ,από τον τρόπο που δουλεύουμε μέχρι τον τρόπο που μαθαίνουμε. Ο επαγγελματίας του σήμερα χρειάζεται κάτι παραπάνω από βασικές γνώσεις Η/Υ. Πρέπει να κατανοεί εργαλεία και τάσεις όπως το cloud, τα big data, η τεχνητή νοημοσύνη, αλλά και θέματα κυβερνοασφάλειας.

Ως εκπαιδευτής Η/Υ ενηλίκων στην Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, συναντώ στην πράξη, πόσο καθοριστική είναι η ψηφιακή μάθηση για την επαγγελματική αναβάθμιση των ανθρώπων.

Ενήλικες όλων των ηλικιών και επαγγελματικών υποβάθρων, όταν αποκτούν νέες δεξιότητες όπως, τη χρήση εργαλείων συνεργασίας αλλά και την προστασία δεδομένων και την κατανόηση βασικών εννοιών τεχνητής νοημοσύνης, αλλάζουν τρόπο σκέψης. Νιώθουν ξανά αυτοπεποίθηση, ενδυναμώνονται και βλέπουν περισσότερες ευκαιρίες για εξέλιξη.

Η διά βίου ψηφιακή κατάρτιση δεν είναι θεωρητική έννοια αλλά αποτελεί το εισιτήριο για συμμετοχή στη σύγχρονη αγορά εργασίας και ταυτόχρονα μοχλός κοινωνικής ενδυνάμωσης.

Κι όμως, όσο πιο ψηφιακός γίνεται ο κόσμος μας, τόσο πιο πολύ χρειάζεται να παραμένει ανθρώπινος.

Σε έναν κόσμο που αυτοματοποιείται, λοιπόν, οι «ανθρώπινες» δεξιότητες αναδεικνύονται σε καθοριστικές. Η ενσυναίσθηση, η συνεργασία, η διαχείριση ανθρώπινων σχέσεων και η συναισθηματική νοημοσύνη είναι στοιχεία που κάνουν τη διαφορά και είναι απαραίτητα ειδικά σε ηγετικούς ρόλους. Ο επαγγελματίας που μπορεί να συνδέσει ανθρώπους, να εμπνεύσει ομάδες και να επικοινωνήσει με αυθεντικότητα, ξεχωρίζει.

Η μεγαλύτερη πρόκληση και ταυτόχρονα το πιο δυνατό πλεονέκτημα, είναι η σύνθεση αυτών των τριών διαστάσεων. Δεν μιλάμε για ξεχωριστά χαρακτηριστικά. Το “πράσινο”, το “ψηφιακό” και το “ανθρώπινο” πρέπει να συνυπάρχουν οργανικά, να ενισχύουν το ένα το άλλο και να καθοδηγούν τη λήψη αποφάσεων.

Στην Κύπρο, όπως και διεθνώς, έχουμε ανάγκη από επαγγελματίες που δεν προσαρμόζονται απλώς, αλλά συμμετέχουν ενεργά στη διαμόρφωση της επόμενης ημέρας. Άνθρωποι που βλέπουν την εργασία όχι μόνο ως παραγωγή αποτελέσματος, αλλά ως πεδίο κοινωνικής, περιβαλλοντικής και ψηφιακής συνεισφοράς.

Η έννοια του επαγγελματία σήμερα, μας θέλει να είμαστε ολοκληρωμένοι, ηθικά ευθυγραμμισμένοι και τεχνολογικά ενήμεροι. Και αυτό δεν χτίζεται από τη μια μέρα στην άλλη, αλλά ξεκινά από τη διάθεση για προσωπική εξέλιξη και κοινωνική προσφορά.

Η επιτυχία σήμερα δεν φαίνεται μόνο στα νούμερα. Φαίνεται στο τι αφήνουμε πίσω μας, στο περιβάλλον, στους ανθρώπους γύρω μας, στην ίδια την κοινωνία.

Της Κωνσταντίνας Αχιλλέως Λειτουργού Επικοινωνίας του ΣΕΛΚ