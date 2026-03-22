Είναι φανερό ότι ο πόλεμος κατά του Ιράν δεν εξελίσσεται θετικά για την ανθρωπότητα. Ενώ η Ουάσιγκτον και το Τελ – Αβιβ θεωρούσαν ότι με τους ευρείας έκτασης βομβαρδισμούς οι πολίτες του Ιράν θα ξεσηκώνονταν και θα ανέτρεπαν το θεοκρατικό καθεστώς, κάτι τέτοιο δεν έγινε μέχρι στιγμής. Και δεν έγινε, γιατί οι διοικούντες το Ιράν έχουν τόσο πολύ καταπιεσμένο τον λαό της χώρας που φοβάται να αντιδράσει.

Επίσης, οι ΗΠΑ και το Ισραήλ δεν πέτυχαν τον σκοπό τους σκοτώνοντας την ηγετική πυραμίδα του ιρανικού κράτους. Αν και σχεδόν εξάρθρωσαν όλη την ηγετική ιεραρχία του Ιράν, το θεοκρατικό καθεστώς λειτουργεί και δείχνει να ελέγχει την κατάσταση, όσον αφορά τουλάχιστον, τη διοικητική δομή του.

Με βάση τις πιο πάνω διαπιστώσεις, όλη η ανθρωπότητα διερωτάται τι θα γίνει το επόμενο διάστημα. ΗΠΑ και Ισραήλ διατυμπανίζουν καθημερινά ότι δεν πρόκειται να σταματήσουν τον πόλεμο αν δεν καταρρεύσει το θεοκρατικό καθεστώς του Ιράν. Από την πλευρά τους, οι Ιρανοί, με κύριους μοχλούς δύναμης τους Φρουρούς της Επανάστασης, ανταποδίδουν τα πυρά και δείχνουν ότι μπορούν και αντιστέκονται.

Σίγουρα, οι ΗΠΑ και το Ισραήλ, παρά αυτά που λέγονται, δεν πρόκειται να αποπειραθούν να αποστείλουν χερσαίες δυνάμεις στο Ιράν. Κάτι τέτοιο γνωρίζουν ότι θα ήταν αυτοκτονία και οι στρατιώτες τους θα γύριζαν μέσα στα φέρετρα.

Η μόνη επιλογή που φαίνεται ότι απομένει στις ΗΠΑ και το Ισραήλ είναι να συνεχίσουν να βομβαρδίζουν ζωτικές υποδομές και εγκαταστάσεις του Ιράν, με σκοπό να διαλύσουν τη λειτουργία του κράτους του και να καταστήσουν δύσκολη τη ζωή των κατοίκων του.

Αυτή η λύση, όμως, συνεπάγεται συνέχιση του πολέμου, συνέχιση της αντίστασης των Φρουρών της Επανάστασης και μεγαλύτερη υπόθαλψη της παγκόσμιας οικονομίας.

Ήδη, διεθνείς αναλυτές υπολογίζουν τις μέχρι στιγμής ζημιές στην παγκόσμια οικονομία σε πάνω από 11 δις. δολάρια!

Είναι φανερόν, λοιπόν, ότι έγιναν λάθη στους υπολογισμούς και στα σχέδια των ΗΠΑ και του Ισραήλ. Υποτίμησαν την αντίδραση του Ιράν, τις βαθιές ρίζες που έχει μέσα στη χώρα και τις τρομοκρατικές οργανώσεις που ελέγχει.

Ήδη, η εικόνα αυτή άρχισε να επιφέρει ρήγματα και διαφωνίες στη Δύση, με πιο εμφανές σημάδι την άρνηση χωρών του ΝΑΤΟ και της ΕΕ να συνδράμουν στην ομιοπλοποίηση της διέλευσης πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ. Η δημόσια επίθεση που έκανε την προηγούμενη βδομάδα ο Τραμπ στους συμμάχους του στο ΝΑΤΟ, είναι ενδεικτική της διαφορετικής προσέγγισης που υπάρχει.

Οι εξελίξεις αυτές, δυστυχώς, δεν είναι καλές ούτε για εμάς στην Κύπρο, που ετοιμαζόμαστε για τη νέα τουριστική χρονιά. Ξενοδόχοι και άλλοι τουριστικοί παράγοντες μας λένε ότι σταμάτησαν οι νέες κρατήσεις τουριστών μέχρι να ξεκαθαρίσει το πολεμικό τοπίο.

Την ίδια ώρα, οι καταναλωτές άρχισαν να καταβάλλουν υψηλότερες τιμές στα καύσιμα, ενώ όπως είπε ο Πρόεδρος της ΑΗΚ, από τον Μάϊο θα αυξηθεί και η τιμή του ρεύματος κατά 5 – 7 % και από τον Αύγουστο ίσως μέχρι 20%.

Όπως γίνεται αντιληπτό, η Κύπρος μπορεί να αισθάνεται άνετα από πλευράς ασφάλειας με την έλευση των αεροπλάνων και των φρεγάτων, αλλά είναι πλήρως εκτεθειμένη ως οικονομία. Και στο σημείο αυτό, εγείρονται πολλά άλλα ερωτήματα, όπως τι κάναμε με την ενεργειακή ασφάλεια μας, πως μεριμνήσαμε για φθηνά καύσιμα και ηλεκτρισμό και γιατί τρέχουμε πάντα πίσω από τις εξελίξεις.

Αυτά, όμως, θα τα πούμε στα επόμενα άρθρα της στήλης.