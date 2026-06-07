Τώρα που εκλέξαμε και Πρόεδρο της Βουλής, έφτασε η ώρα να δούμε και τα πολλά και σοβαρά προβλήματα που υπάρχουν στον τόπο. Προβλήματα, τα οποία μπήκαν στο περιθώριο, κυρίως, λόγω των βουλευτικών εκλογών.

Αναφερόμαστε στην εκτόξευση του κόστους ζωής, λόγω αύξησης του πληθωρισμού, στη μείωση των τουριστικών ροών προς την Κύπρο, το συνεχιζόμενο πρόβλημα με τον αφθώδη πυρετό, την προώθηση της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης, τις αδυναμίες με τα φωτοβολταϊκά και γενικά το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας και αρκετά άλλα.

Όλα αυτά τα θέματα είναι απαραίτητο να τύχουν άμεσης διαχείρισης, διότι επηρεάζουν την καθημερινότητα των πολιτών, αλλά και το αύριο της οικονομίας μας.

Μπορεί οι αποφάσεις γι’ αυτά τα θέματα να ανήκουν κυρίως στην κυβέρνηση, όμως σε αρκετά χρειάζεται και η παρέμβαση της Βουλής και των κομμάτων.

Με δεδομένο ότι η ουσιαστική κοινοβουλευτική εργασία θα αρχίσει μετά τις διακοπές του καλοκαιριού, ίσως θα πρέπει να επισπεύσουμε αποφάσεις για να μη χαθεί και άλλος πολύτιμος χρόνος.

Άλλωστε, τα περισσότερα απ΄αυτά τα προβλήματα υπάρχουν για μήνες και κανονικά θα έπρεπε να είχαν πάρει την οδό της επίλυσης. Δυστυχώς, όμως, είτε λόγω ασυμφωνιών μεταξύ κυβέρνησης και εμπλεκομένων, είτε λόγω των γνωστών καθυστερήσεων, τα θέματα αυτά είναι ανοικτά και ενώπιον μας.

Επείγει, λοιπόν, να κάτσει η Κυβέρνηση να δει όλα αυτά τα θέματα και εκεί που χρειάζεται να συνεργαστεί με τη νέα Βουλή.

Το κακό στην όλη υπόθεση είναι ότι τα κόμματα προεκλογικά έταζαν λαγούς με πετραχίλια στους πολίτες και τώρα που θα πρέπει να βάλουμε το μαχαίρι στο κόκκαλο, οι απαιτήσεις της κοινωνίας είναι μεγάλες.

Δεν ξέρουμε πώς σκέφτεται η Κυβέρνηση να αντιμετωπίσει αυτά τα δύσκολα θέματα, αλλά μπορούμε να πούμε ότι η μέχρι τώρα διαχείριση τους δεν έδωσε λύσεις ουσίας.

Αν αύριο, λόγω της πανευρωπαϊκής διόγκωσης του πληθωρισμού, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αυξήσει και τα επιτόκια (κάτι που αναμένεται), η εικόνα στα οικονομικά των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων θα γίνει χειρότερη.

Κατά τη γνώμη μας, λοιπόν, τώρα που τελειώσαμε με τα εκλογικά είναι απαραίτητο Κυβέρνηση και Βουλή να σηκώσουν τα μανίκια πάνω και να εγκύψουν στα καθημερινά προβλήματα που ταλανίζουν τους πολίτες.

Ήρθε, η ώρα, που η Κυβέρνηση και η Βουλή θα πρέπει να λύσουν προβλήματα και να ξεφύγουν από τις γενικόλογες υποσχέσεις.

Οι πολίτες πιέζονται ποικιλοτρόπους και αναμένουν αποτελέσματα.

Αν δεν καταφέρουμε να μειώσουμε ούτε τώρα τα βαρίδια από τους ώμους των πολιτών, θα βρεθούμε από το φθινόπωρο σε χειρότερη θέση. Και τότε, δεν θα αρκούν τα δημοσιοοικονομικά πλεονάσματα για να επιχορηγήσουμε τάξεις πολιτών και κλάδους της οικονομίας.

Σήμερα, που ακόμα τα προβλήματα βρίσκονται σε σχετικά ελεγχόμενη κατάσταση, θα πρέπει να κινηθούμε στοχευμένα και αποτελεσματικά.

Η μπάλα, πλέον, βρίσκεται στο γήπεδο της Κυβέρνησης και της Βουλής…