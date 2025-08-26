Karishma Vaswani

Η συμμαχία Ρωσίας-Ινδίας-Κίνας, που δημιουργήθηκε τη δεκαετία του 1990 ως αντίβαρο στις ΗΠΑ, αναβιώνει σήμερα ως ένας τρόπος για τις τρεις χώρες να ξεφύγουν από την “καταιγίδα” του εμπορικού πολέμου του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Αλλά η καχυποψία του παρελθόντος σημαίνει ότι η ένωση αυτή είναι απίθανο να αντέξει. Παρά τα κοινά τους παράπονα για την Ουάσινγκτον, η εταιρική σχέση είναι περισσότερο ένας κατά συνθήκην γάμος.

Αυτή η πραγματικότητα θα φανεί αυτή την εβδομάδα, όταν οι τρεις πυρηνικές δυνάμεις συναντηθούν στην Τιαντζίν για τη σύνοδο κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης. Το Κρεμλίνο πιέζει για μια πολυαναμενόμενη τριμερή συνάντηση. Εάν η τρόικα πράγματι αναγεννηθεί, θα στείλει ένα ισχυρό μήνυμα ότι τα γεωπολιτικά βαρέα βάρη ευθυγραμμίζονται μπροστά στην πίεση των ΗΠΑ. Αλλά οι εγγενείς εντάσεις μεταξύ Ινδίας και Κίνας και οι οικονομικές διαφορές μεταξύ των τριών, καθιστούν απίθανο ένα τέτοιο αποτέλεσμα.

Η πίεση είναι πιο έντονη για την Ινδία. Μέχρι πρότινος βασικός εταίρος των ΗΠΑ, έχει υποστεί το μεγαλύτερο βάρος των δασμών του Τραμπ, ο οποίος διπλασίασε τους δασμούς στις εξαγωγές στο 50% – πρόκειται να τεθούν σε ισχύ στις 27 Αυγούστου – ως τιμωρία για την αγορά ρωσικού πετρελαίου.

Το Πεκίνο, αρχικά ο πρωταρχικός στόχος της Ουάσινγκτον, απολαμβάνει μια προσωρινή αναστολή, αλλά βρίσκεται κολλημένο σε έναν μακροπρόθεσμο στρατηγικό ανταγωνισμό. Και η Ρωσία, χτυπημένη από τις κυρώσεις και καθηλωμένη στην Ουκρανία, αναζητά φίλους για να αμβλύνει την απομόνωσή της.

Η Μόσχα ονειρεύτηκε για πρώτη φορά την ιδέα της RIC (Ρωσία-Ινδία-Κίνα), όπως ονομάστηκε, τη δεκαετία του 1990. Ο τότε πρωθυπουργός Γεβγκένι Πριμακόφ πρότεινε τον σχηματισμό της ομάδας για να αμφισβητήσει την παγκόσμια επιρροή των ΗΠΑ. Ο συνασπισμός φαινόταν φανταστικός, στη θεωρία, – τρία έθνη με τεράστιες οικονομίες και πληθυσμούς. Στην πράξη, πάντα υπονομεύονταν από τη δυσπιστία, κυρίως μεταξύ των αντιπάλων Ινδία-Κίνα.

Μεταξύ των μεγαλύτερων αγκαθιών είναι η μακροχρόνια συνοριακή τους διαμάχη. Βρίσκονται σε αντιπαράθεση για τα ασαφή σύνορα 3.488 χιλιομέτρων στην περιοχή των Ιμαλαΐων. Οι εχθροπραξίες αυτές κλιμακώθηκαν σε πόλεμο το 1962 και συνεχίζουν να σιγοβράζουν μέχρι σήμερα. Το 2020, οι δύο πλευρές συγκρούστηκαν βίαια στην κοιλάδα Γκαλουάν του Λαντάκ, με στρατιώτες να σκοτώνονται και από τις δύο πλευρές στις πιο αιματηρές μάχες των τελευταίων δεκαετιών. Οι διπλωματικές σχέσεις πάγωσαν, με το Νέο Δελχί να αναστέλλει τις τουριστικές βίζες για τους Κινέζους υπηκόους και να επιβάλλει περιορισμούς στις εισαγωγές τεχνολογίας.

Οι δασμοί του Τραμπ τις φέρνουν τώρα πιο κοντά. Την περασμένη εβδομάδα, συμφώνησαν να διερευνήσουν την οριοθέτηση των αμφισβητούμενων συνόρων τους, μια κίνηση-κλειδί για την επίλυση της εδαφικής διαμάχης. Οι πιέσεις γύρω από τις θεωρήσεις έχουν χαλαρώσει και η Κίνα έχει εκφράσει την αλληλεγγύη της προς την Ινδία όσον αφορά στις εξαγωγές.

Αλλά ο κίνδυνος μελλοντικών αντιπαραθέσεων δεν μπορεί να αποκλειστεί. Οι θεμελιώδεις αντιφάσεις στη μεταξύ τους δυναμική τους είναι απίθανο να εξαφανιστούν σύντομα, σημειώνει στους Hindustan Times ο Χαπιμόν Τζέικομπ, ιδρυτής και διευθυντής του Συμβουλίου Στρατηγικών και Αμυντικών Ερευνών. Ενώ η σοβαρή βία μπορεί να έχει αποτραπεί προς το παρόν, μια βιώσιμη και διαρκής προσέγγιση είναι απίθανη. Είναι δύσκολο για το Νέο Δελχί να είναι απόλυτα σίγουρο για τις προθέσεις του Πεκίνου, ιδίως υπό το φως των στρατιωτικών διεκδικήσεών του σε περιοχές όπως η Νότια Σινική Θάλασσα και η Ταϊβάν.

Η Κίνα είναι επίσης πολύ κοντά στο Πακιστάν, κάτι που η Ινδία δεν μπορεί να αγνοήσει. Το Πεκίνο έχει γίνει ο σημαντικότερος αμυντικός εταίρος του Ισλαμαμπάντ μετά το τέλος του Ψυχρού Πολέμου. Κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης με την Ινδία τον Μάιο, το Πακιστάν ισχυρίστηκε ότι αεροσκάφη J-10C κινεζικής κατασκευής χρησιμοποιήθηκαν για την κατάρριψη πέντε ινδικών μαχητικών αεροσκαφών κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης. Το Νέο Δελχί δήλωσε ότι η Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας παρείχε επίσης στον αντίπαλό της υποστήριξη σε θέματα αεράμυνας και δορυφόρων. Αυτή η ευθυγράμμιση βαθαίνει τις ανησυχίες της Ινδίας για την ασφάλεια και ενισχύει την αίσθηση ότι η Κίνα δεν μπορεί να είναι αξιόπιστη.

Αφήνοντας κατά μέρος την ασφάλεια, η οικονομία δεν λειτουργεί υπέρ του Νέου Δελχί. Η Ινδία εξαρτάται από την αμερικανική τεχνολογία, τα κεφάλαια και τις αλυσίδες εφοδιασμού – τα οποία ούτε η Ρωσία ούτε η Κίνα μπορούν να αντικαταστήσουν. Η Αμερική είναι επίσης η πιο σημαντική αγορά για τα ινδικά προϊόντα, με μεγάλη διαφορά. Το 2024, οι καταναλωτές αγόρασαν ινδικά προϊόντα αξίας 77,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με έκθεση της Bank of Baroda. Συγκριτικά, οι κινεζικές και ρωσικές αγορές αντιπροσώπευαν μόνο ένα κλάσμα αυτού του ποσού.

Αντίθετα, η Μόσχα είναι πολύ πιο κοντά στο Πεκίνο. Από τότε που επιβλήθηκαν οι δυτικές κυρώσεις το 2014 μετά την προσάρτηση της Κριμαίας από τη Ρωσία, το διμερές εμπόριο μεταξύ των δύο χωρών έχει εκτοξευθεί σε επίπεδα ρεκόρ, ξεπερνώντας πέρυσι τα 200 δισεκατομμύρια δολάρια. Οι επιχειρήσεις συνδέονται όλο και περισσότερο με το κινεζικό χρηματοπιστωτικό σύστημα μέσω της χρήσης του γουάν και υπηρεσιών όπως οι κάρτες UnionPay. Για το Νέο Δελχί, η ένταξη σε ένα τέτοιο μπλοκ θα σήμαινε ότι θα ήταν ο μικρότερος εταίρος – μια ελάχιστα ελκυστική προοπτική.

Αυτό δεν έχει σταματήσει τη Μόσχα από το να προσπαθεί να αναζωογονήσει μια τέτοια συμμαχία. Τον Μάιο, ο υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε ότι “έχει έρθει η ώρα για την αναβίωση” της τρόικας. Το Πεκίνο έχει επίσης υποστηρίξει την πρωτοβουλία, λέγοντας ότι θα μπορούσε να διατηρήσει την ειρήνη, την ασφάλεια και τη σταθερότητα στον κόσμο.

Η αναβίωση του μπλοκ θα μπορούσε να αποτελέσει πρόκληση για τις ΗΠΑ, εάν είχε ως αποτέλεσμα μια πιο συντονισμένη δράση. Αλλά αυτό που συνδέει αυτά τα έθνη είναι η αναγκαιότητα, όχι η εμπιστοσύνη. Η συνάντηση στην Τιαντζίν θα προσφέρει την ευκαιρία μιας προοπτικής θερμότερων δεσμών, αλλά θα είναι περισσότερο συμβολική παρά ουσιαστική. Πρόκειται για μια εγγενώς εύθραυστη εταιρική σχέση, η οποία θα μπορούσε να διαλυθεί εάν μειωθεί η αμερικανική πίεση.

Απόδοση – Επιμέλεια: Λυδία Ρουμποπούλου

BloombergOpinion