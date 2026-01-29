Του Clive Crook

Η Ευρώπη φαίνεται να συνειδητοποιεί τη νέα της θέση σε τούτο τον κόσμο. Περιφρονημένοι, προσβεβλημένοι και εκφοβισμένοι από τον πρώην Αμερικανικό προστάτη τους, οι ηγέτες της ψάχνουν να δουν πού θα στραφούν από εδώ και πέρα. Είναι το μέλλον τους μια επιταχυνόμενη παρακμή – μια νέα “εποχή ταπείνωσης”, όπως υποστηρίζει ο συνάδελφός μου Adrian Wooldridge; Ή μήπως τα πρόσφατα γεγονότα θα οδηγήσουν σε μια ριζική και αναγκαία εδώ και καιρό- επανεκκίνηση; Αυτά τα ερωτήματα εγείρουν και ένα άλλο ερώτημα: Τι ακριβώς θα απαιτούσε μια επιτυχημένη επανεκκίνηση;

Για τα επόμενα χρόνια, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να αντιμετωπίσει τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Αλλά η μακροπρόθεσμη πρόκληση θα είναι και αυτή εξίσου απαιτητική. Για να αντιμετωπίσει όχι μόνο την παρούσα αμερικανική κυβέρνηση, αλλά και την κληρονομιά της – πιθανότατα μια μόνιμη αλλαγή στην παγκόσμια τάξη – η ΕΕ θα πρέπει να επανεξετάσει τον ίδιο τον σκοπό της, με βαθιές επιπτώσεις για τα τρέχοντα, τα μελλοντικά και τα παλιά μέλη της.

Η άμεση αντιμετώπιση του Τραμπ γενικά θεωρείται ως μια επιλογή μεταξύ κατευνασμού και αντιποίνων. Σε αυτό το πλαίσιο, έχει υπάρξει υπερβολική υποταγή και πολύ λίγη αντίσταση. Η ιδέα ότι η Ευρώπη πρέπει να υιοθετήσει τη μία ή την άλλη στάση φαίνεται εύλογη. Σε αυτή την περίπτωση, ωστόσο, είναι λανθασμένη.

Οι στρατηγικές του κατευνασμού και της αντιπαράθεσης βασίζονται στην ίδια εσφαλμένη αντίληψη, δηλαδή ότι ο στόχος είναι να μετριαστεί η συμπεριφορά του Τραμπ. Κανένα από τα δύο δεν είναι πιθανό να πετύχει κάτι τέτοιο. Ο κατευνασμός αποτυγχάνει επειδή ο Τραμπ δεν είναι ποτέ ικανοποιημένος και δεν θεωρεί καμία συμφωνία δεσμευτική. Τα αντίποινα επίσης αποτυγχάνουν, επειδή οι ΗΠΑ έχουν το πλεονέκτημα της κλιμάκωσης. Και οι δύο πλευρές θα χάσουν αν επιδεινωθούν οι οικονομικές εχθροπραξίες – αλλά η Ευρώπη έχει περισσότερα να χάσει από τις ΗΠΑ και, τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα, ο Τραμπ ενδιαφέρεται λιγότερο για τις απώλειες των ΗΠΑ από ό,τι οι ηγέτες της ΕΕ για τη ζημιά που θα υποστεί η Ευρώπη. (Αν το δεύτερο δεν ίσχυε, ο πρόεδρος δεν θα είχε επιβάλει εξαρχής τους δασμούς της “Ημέρας της Απελευθέρωσης”).

Επομένως, η Ευρώπη δεν μπορεί να επηρεάσει πλήρως τον Τραμπ προς τη μία ή την άλλη κατεύθυνση. Είναι αλήθεια ότι οι επενδυτές στις ΗΠΑ έχουν ένα είδος βέτο, αν και διστάζουν να το ασκήσουν. Όταν ο Τραμπ απείλησε με νέους δασμούς για να πιέσει για την απόκτηση της Γροιλανδίας και οι έκπληκτοι ηγέτες της Ευρώπης είπαν “όχι”, η χρηματιστηριακή αγορά έπεσε και ο Λευκός Οίκος έκανε ένα βήμα πίσω – προς το παρόν. Αλλά αυτό το αποτέλεσμα δεν ενισχύει ιδιαίτερα την περίπτωση της “αντιπαράθεσης με στόχο τον κατευνασμό”. Η Ευρώπη θα ήταν τρελή να υιοθετήσει την απειλή της οικονομικής κατάρρευσης ως μέσο οικονομικών αντιποίνων. Και πάλι, εδώ ισχύει η κυριαρχία της κλιμάκωσης: οι κίνδυνοι για την ίδια την ευημερία της είναι πολύ μεγάλοι.

Η σωστή επιλογή δεν είναι να υποκύψει ή να αντισταθεί, αλλά να αποσυρθεί – ήσυχα και ωραία.

Όσον αφορά στους δασμούς, προτείνω στους ηγέτες της Ευρώπης την κλασική περίπτωση του μονομερούς ελεύθερου εμπορίου. Δεν υπάρχει λόγος να αντιμετωπιστεί ο προστατευτισμός των ΗΠΑ με προστατευτισμό της ΕΕ. Ας επιβάλει η Αμερική δασμούς όπως κρίνει η ίδια, διατηρώντας παράλληλα τις αγορές της Ευρώπης ανοιχτές στις ΗΠΑ. Αυτό θα ελαχιστοποιήσει τη ζημιά για την Ευρώπη. Θα υπήρχαν και δύο άλλα παρεπόμενα οφέλη: θα έριχνε την ευθύνη για τη ζημιά (στις ΗΠΑ και σε όλους τους άλλους) πιο ξεκάθαρα στην Ουάσιγκτον και θα μείωνε τον πολυπόθητο ρόλο του Τραμπ ως αρχιταραξία της παγκόσμιας οικονομικής πολιτικής.

Όσον αφορά στην ασφάλεια, η Ευρώπη δεν μπορεί να αντέξει οικονομικά την κατάρρευση του ΝΑΤΟ – κυρίως επειδή τα παράπονα του Τραμπ σχετικά με την αδυναμία της Ευρώπης να καλύψει τα έξοδα της άμυνας είναι δικαιολογημένα. Οι δεσμεύσεις των ΗΠΑ βάσει της συνθήκης δεν έχουν την ίδια αξία που είχαν στο παρελθόν, αλλά δεν είναι ακόμη άχρηστες, και βραχυπρόθεσμα η Ευρώπη πρέπει να προσπαθήσει να αποφύγει την κατάρρευση της συμμαχίας.

Και πάλι, αυτή η προσεκτική στάση δεν σημαίνει υποταγή: για παράδειγμα, προσφέρετε υψηλότερες δαπάνες για την ασφάλεια της Γροιλανδίας (η οποία εξυπηρετεί τα συμφέροντα της Ευρώπης όσο και της Αμερικής) και απλώς πείτε ότι το νησί δεν είναι προς πώληση και αρνηθείτε να το συζητήσετε περαιτέρω. Εν τω μεταξύ, αυξήστε επειγόντως τις αμυντικές δαπάνες και την παραγωγή για να μειώσετε την εξάρτηση από τις ΗΠΑ. Τονίστε την προθυμία σας να συνεργαστείτε με τις ΗΠΑ και τη λύπη σας για το γεγονός ότι η Ουάσιγκτον έχει στραφεί τόσο αποφασιστικά ενάντια στην ιδέα αυτή. Μην υποχωρείτε, αλλά μην προκαλείτε και μην εχθρεύεστε. Δεν υπάρχει λόγος να χλευάζετε ή να καταδικάζετε το Συμβούλιο Ειρήνης, για παράδειγμα. Απλώς αρνηθείτε ευγενικά να συμμετάσχετε σε αυτό.

Θα είναι δύσκολο να επιτευχθεί η σωστή ισορροπία. Η ομιλία του Καναδού πρωθυπουργού Μαρκ Κάρνεϊ στο Νταβός καταδεικνύει το πρόβλημα. Ο Κάρνεϊ τόνισε ορθώς ότι οι “μεσαίες δυνάμεις” θα πρέπει να συνεργαστούν στενότερα, καθώς οι ΗΠΑ αναδιαμορφώνουν τον ρόλο τους. Ωστόσο, η ρητορική του ήταν συγκρουσιακή – εν μέρει, χωρίς αμφιβολία, για εσωτερικούς πολιτικούς λόγους. Οι Καναδοί είναι απογοητευμένοι από την κυβέρνηση Τραμπ και θέλουν οι ηγέτες τους να πατήσουν πόδι, κάτι που έκανε ο Κάρνεϊ. Στη συνέχεια, οι ΗΠΑ αντέδρασαν στη νέα εμπορική συμφωνία που συνήψε ο Κάρνεϊ με την Κίνα απειλώντας με δασμούς 100% στις εξαγωγές του Καναδά προς τις ΗΠΑ. Ο πρωθυπουργός αναγκάστηκε να εξηγήσει ότι η νέα συμφωνία ήταν πολύ περιορισμένη και σέβεται την εμπορική συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ, Μεξικού και Καναδά. Συμπέρασμα: Όσο η κυβέρνηση είναι διατεθειμένη να συνεχίσει την κλιμάκωση – και τα αμερικανικά δικαστήρια, το Κογκρέσο και οι χρηματοπιστωτικές αγορές είναι ικανοποιημένα με την κατάσταση – ο Καναδάς βρίσκεται σε μειονεκτική θέση.

Θα περίμενε κανείς ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, μια οικονομία πολύ μεγαλύτερη από τον Καναδά και πολύ λιγότερο εξαρτημένη από το εμπόριο με τις ΗΠΑ, θα είχε καλύτερες επιλογές. Ωστόσο, ακόμη και τώρα, η Ευρώπη θεωρεί τον εαυτό της ως μια συλλογή μεσαίων ή μικρότερων δυνάμεων και όχι ως μια ενιαία, μεγάλη δύναμη.

Δεδομένου του πληθυσμού της, της κλίμακας της οικονομίας της και της προσήλωσής της σε μια “όλο και πιο στενή ένωση”, η έλλειψη γεωπολιτικών φιλοδοξιών της Ευρώπης είναι αινιγματική. Η εγγύηση ασφάλειας που παρείχε η Αμερική μετά το 1945 εξηγεί σε μεγάλο βαθμό αυτό το φαινόμενο.

Προστατευμένη, υπό την ομπρέλα της αμερικανικής ισχύος, η ΕΕ μπορούσε να επιτρέψει στον εαυτό της να ασχοληθεί με την εσωτερική “αρμονία” – το όνειρο ενός μικρού γραφειοκράτη για το τι θα έπρεπε να σημαίνει “ένωση” – αγνοώντας την πρόκληση της διαμόρφωσης συλλογικών στρατηγικών στόχων και της σκληρής ισχύος (hard power) που απαιτείται για την προώθησή τους.

Θα μπορούσε η “ρήξη” του Τραμπ με την παγκόσμια τάξη, όπως την αποκαλεί σωστά ο Κάρνεϊ, να επιβάλει μια επανεκκίνηση; Και, αν ναι, θα μπορούσε η επόμενη εποχή της Ευρώπης να είναι μια εποχή ανανέωσης και όχι ταπείνωσης; Οποιαδήποτε τέτοια ατζέντα θα απαιτούσε τρεις ριζικές καινοτομίες.

Πρώτον, η Ευρώπη θα πρέπει να δώσει προτεραιότητα στη συλλογική ασφάλεια. Αυτό δεν σημαίνει απλώς να δαπανήσει πολύ περισσότερα για την άμυνα. Απαιτεί επίσης, στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, μια ρητή νέα ευρωπαϊκή συμμαχία για αμοιβαία προστασία. Είναι σημαντικό ότι αυτή η συμφωνία δεν θα πρέπει να περιορίζεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση: η πλήρης συμμετοχή του Ηνωμένου Βασιλείου, αλλά και άλλων χωρών, είναι απαραίτητη. Οι αποφάσεις σχετικά με τους στρατιωτικούς πόρους και τις προμήθειες θα πρέπει να είναι στενά ενοποιημένες. Στην πράξη, οι στρατοί της Ευρώπης θα πρέπει όχι μόνο να είναι ισχυρότεροι, αλλά και, σε μεγάλο βαθμό, να συγχωνευθούν.

Δεύτερον, η ΕΕ θα πρέπει να διορθώσει μια σειρά από λάθη οικονομικής πολιτικής που “κρατούν” δεκαετίες. Το σχέδιο για αυτό έχει ήδη καταρτιστεί με μεγάλη προσοχή στην Έκθεση Ντράγκι του 2024. Η έκθεση αυτή καταγράφει με απογοητευτικές λεπτομέρειες την υπερβολική ρύθμιση που έχει στραγγαλίσει την ευρωπαϊκή καινοτομία, την αποτυχία πλήρους ολοκλήρωσης της εσωτερικής αγοράς (παρά, και κατά κάποιον τρόπο εξαιτίας, της εμμονής για “εναρμόνιση”), την κακοδιαχείριση στη μετάβαση σε καθαρότερη ενέργεια, την έλλειψη ενιαίας κεφαλαιαγοράς, την έλλειψη κοινής δημοσιονομικής πολιτικής και την έλλειψη μιας πραγματικά ευρωπαϊκής “εξωτερικής οικονομικής πολιτικής” προσαρμοσμένης στην ανθεκτικότητα της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Τρίτον, και δυσκολότερο, η ΕΕ χρειάζεται μια πολιτισμική αναπροσαρμογή. Στη νέα παγκόσμια τάξη που ο Τραμπ απειλεί να αφήσει πίσω, είναι απαραίτητη μια ένωση που θα εστιάζει περισσότερο στη συλλογική ασφάλεια. Αυτό όμως δεν θα επιτευχθεί με την κατάργηση της κυριαρχίας και της εθνικής ταυτότητας, στις οποίες οι πολίτες φαίνονται όλο και πιο προσκολλημένοι, με την απλή επιδίωξη μιας “όλο και πιο στενής ένωσης”. Εν ολίγοις, για το καλό της Ευρώπης, η νοοτροπία των Βρυξελλών πρέπει να αλλάξει.

Ποιες είναι λοιπόν οι πιθανότητες για ένα τέτοιο reset; Μικρές, χωρίς αμφιβολία, για όλους τους λόγους που εξηγεί ο Wooldridge στο άρθρο του. Αλλά ίσως όχι μηδενικές. Η ρήξη του Τραμπ επιβάλλει την αλλαγή, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Ούτε οι ενδιάμεσες εκλογές ούτε οι εκλογές του 2028 θα επαναφέρουν τα πράγματα στην πρότερη μορφή τους. Για την Ευρώπη, η αργή αλλά σταθερή υποαπόδοση μπορεί να μην είναι πλέον επιλογή: οι επιλογές της είναι είτε η απόλυτη αποτυχία, είτε η ανανέωση. Χωρίς καμία αμφιβολία, η Ευρώπη έχει φτάσει σε μια κρίσιμη καμπή.

