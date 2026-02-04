Του Jonathan Lev

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μετέτρεψε την αναζήτηση νέου προέδρου της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ σε τηλεπαιχνίδι, και ο “νικητής” είναι ο Κέβιν Γουόρς, η πιο περίεργη επιλογή. Μια απόφαση που είναι βέβαιο ότι θα αυξήσει την αστάθεια στις αγορές και δεν θα ικανοποιήσει κανέναν – πιθανώς ούτε καν τον πρόεδρο.

Πάνω απ’ όλα, η επιλογή αυτή θα προκαλέσει τεράστια σύγχυση σε ολόκληρη τη Wall Street και τους πολιτικούς κύκλους. Ενώ ο Τραμπ είχε υποσχεθεί να επιλέξει έναν πρόεδρο της Fed που θα εισήγαγε μια πιο χαλαρή νομισματική πολιτική, ο Γουόρς θεωρείται “γεράκι” από τότε που έληξε η πενταετής θητεία του ως μέλος του ΔΣ της Fed το 2011.

Αυτό το προφίλ θα δυσκολέψει τον Γουόρς να χτίσει αξιοπιστία. Αν μειώσει τα επιτόκια, οι αγορές θα θεωρήσουν ότι πρόκειται για έναν υπηρέτη του Τραμπ που εγκατέλειψε τις αρχές του. Αν διατηρήσει τα επιτόκια υψηλά για πολύ καιρό, θα έρθει σε σύγκρουση με τον πρόεδρο στο άμεσο μέλλον – και αυτό θα δημιουργήσει από μόνο του αστάθεια. Μέχρι τη λήξη της θητείας του τον Μάιο, ο νυν πρόεδρος της Fed Τζερόμ Πάουελ θα αποκτήσει μια σκιά, δημιουργώντας “μεικτά μηνύματα” που θα πρέπει να αναλύσουν οι αγορές και που ενδέχεται να οδηγήσουν σε παρεξηγήσεις.

Οι ενστικτώδεις αντιδράσεις του Γουόρς είναι γνωστές. Τον Νοέμβριο του 2010, όταν το ποσοστό ανεργίας ήταν στο 9,8% και ο δείκτης Προσωπικών Καταναλωτικών Δαπανών (PCE) – ο προτιμώμενος δείκτης πληθωρισμού της Fed – ήταν μόλις στο 1,3%, ο Γουόρς αντιτάχθηκε σθεναρά σε ένα δεύτερο γύρο ποσοτικής χαλάρωσης. “Αν ήμουν στη θέση σας, δεν θα οδηγούσα την επιτροπή προς αυτή την κατεύθυνση”, είπε στον πρόεδρο Μπεν Μπερνάνκε, σύμφωνα με τα πρακτικά που δημοσιεύθηκαν πολύ αργότερα. Εκ των υστέρων, πολλοί παρατηρητές της “ανάπτυξης χωρίς εργασία” της δεκαετίας του 2010 επιθυμούν τώρα να είχαν γίνει περισσότερα για να στηριχθεί η οικονομία, και όχι λιγότερα.

Δεκαπέντε χρόνια αργότερα, ο Γουόρς εξακολουθούσε να προωθεί ένα παρόμοιο μήνυμα. Επέκρινε τις κινήσεις της Fed κατά τη διάρκεια της πανδημίας και κατηγόρησε το τύπωμα χρημάτων και τα δημοσιονομικά κίνητρα για τον πληθωρισμό που ακολούθησαν, αγνοώντας τις αλυσίδες εφοδιασμού και την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία που οδήγησαν σε αύξηση των παγκόσμιων τιμών της ενέργειας. Συνεχίζει να εκφράζεται εναντίον των αντιληπτών κινδύνων του μεγάλου ισολογισμού της Fed και μάλιστα επέκρινε τις μέτριες μειώσεις των επιτοκίων της Fed το 2024.

Ο Γουόρς έγινε πιο μετριοπαθής μόνο όταν ξεκίνησε η συζήτηση για τον επόμενο πρόεδρο της Fed, και ακόμη και τώρα, δεν είναι τόσο ξεκάθαρος: έχει υποστηρίξει τη μείωση των επιτοκίων, αλλά και έναν σημαντικά μικρότερο ισολογισμό.

Η πορεία του Γουόρς προς την Fed δεν θα είναι ομαλή. Ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής της Βόρειας Καρολίνας Τομ Τίλις, ο οποίος είναι μέλος της Επιτροπής Τραπεζικών Υποθέσεων, έχει δεσμευτεί να μπλοκάρει οποιονδήποτε υποψήφιο του Τραμπ για την Fed έως ότου το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ ολοκληρώσει την έρευνα σχετικά με την ανακαίνιση της κεντρικής τράπεζας στην έδρα της στην Ουάσινγκτον. Διαφορετικά, δεν θα αντιμετωπίσει περαιτέρω αντίσταση από τους Ρεπουμπλικάνους γερουσιαστές.

Ωστόσο, ο Γουόρς φαίνεται να επιλέχθηκε επειδή ήταν ένας από τους τελευταίους υποψηφίους που απέμειναν όταν η ομάδα του Τραμπ απογοητεύτηκε από τον Κέβιν Χάσετ, διευθυντή του Εθνικού Οικονομικού Συμβουλίου. Μόλις τον Δεκέμβριο, ο Χάσετ ήταν το φαβορί στις αγορές στοιχημάτων. Ωστόσο, τα στοιχήματα για τον Χάσετ φάνηκαν να ωθούν υψηλότερα τις αποδόσεις των μακροπρόθεσμων τίτλων, και σύμφωνα με πληροφορίες, στελέχη της Wall Street προειδοποίησαν την κυβέρνηση να μην επιλέξει κάποιον που θεωρείται τόσο κοντά στον Τραμπ για την ανεξάρτητη κεντρική τράπεζα.



Το πρόβλημα με τον Χάσετ ήταν ότι η αξιοπιστία του είχε πληγεί από τότε που εργαζόταν ως εκπρόσωπος της κυβέρνησης Τραμπ. Ωστόσο, είναι πιθανό ο πραγματικός Κέβιν Χάσετ, μόλις αναλάμβανε τη θέση, να είχε θέσει τα όρια του, όσον αφορά στην ανεξαρτησία του, και να είχε δείξει ακόμη και καλά πολιτικά ένστικτα. Ίσως θα επέστρεφε στην κοσμοθεωρία που υιοθέτησε κατά τη διάρκεια των ετών του στα think tank, ή όταν συμβούλευε πιο μετριοπαθείς Ρεπουμπλικάνους, όπως ο Μιτ Ρόμνεϊ και ο Τζον Μακέιν.

Σε αυτή την περίπτωση, γνωρίζουμε ήδη ότι ο πραγματικός Κέβιν Γουόρς είναι “γεράκι”. Αν γίνουμε μάρτυρες οποιασδήποτε άλλης εκδοχής του, αυτό πιθανώς να μας κάνει να πιστέψουμε ότι υποκλίνεται στον Τραμπ. Η προσωπική του εγγύτητα με τον πρόεδρο, ως γαμπρός του μεγάλου δωρητή των Ρεπουμπλικανών, Ρόναλντ Λόντερ – γιος της κληρονόμου της Estee Lauder – δεν θα βοηθήσει στην εικόνα του.

Η υποψηφιότητά του φαίνεται επίσης να έχει λάβει ώθηση από εξαιρετικά επιφανειακούς λόγους: την εμφάνισή του. Στην ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπου ανακοινώθηκε η απόφαση, ο πρόεδρος τον περιέγραψε ως “central casting”.



Φυσικά, είναι απολύτως πιθανό ο Γουόρς να εξελιχθεί σε έναν πιο συμβατικό πρόεδρο της Fed υπό το άγρυπνο βλέμμα των αγορών. Ωστόσο, οι πρώτες μέρες του στη θέση αυτή είναι πιθανό να αποδειχθούν δύσκολες.

Η μόνη παρηγοριά είναι ότι ο Γουόρς δεν θα έχει απόλυτη εξουσία να κατευθύνει την κεντρική τράπεζα. Η πολιτική καθορίζεται από μια ομάδα 12 στελεχών στην Ομοσπονδιακή Επιτροπή Ανοικτής Αγοράς και θα χρειαστούν βάσιμα και πειστικά οικονομικά επιχειρήματα για να αλλάξει ουσιαστικά η κατεύθυνση της πολιτικής.



Εκτός από αυτό, η κατάσταση δεν είναι και τόσο ευνοϊκή για την πιο σημαντική κεντρική τράπεζα του κόσμου. Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής αντιμετωπίζουν μεγάλους κινδύνους τόσο για τη σταθερότητα των τιμών όσο και για τη μέγιστη απασχόληση, που αποτελούν μέρος της διττής εντολής τους. Η πορεία που έχει μπροστά της είναι εξαιρετικά αβέβαιη και θα αποκαλυφθεί μόνο μετά από προσεκτική μελέτη των μεγεθών της οικονομίας – όχι με βάση το “δόγμα”. Και με την επιλογή του Γουόρς για τη θέση, ο Τραμπ φαίνεται να έχει βάλει τον εαυτό του και τον αμερικανικό λαό σε μια δύσκολη θέση.

