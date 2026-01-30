Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε σήμερα ότι προτείνει τον Κέβιν Γουόρς, πρώην μέλος του Δ.Σ. της Federal Reserve, για να διαδεχθεί τον Τζερόμ Πάουελ στη θέση του προέδρου της κεντρικής τράπεζας των ΗΠΑ.

“Με χαρά ανακοινώνω ότι προτείνω τον Κέβιν Γουόρς για τη θέση του ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΎ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ FEDERAL RESERVE”, αναφέρει σε ανάρτηση του στο Truth ο Αμερικανός πρόεδρος και προσθέτει: “O Κέβιν υπηρετεί επί του παρόντος ως Διακεκριμένος Επισκέπτης Ερευνητής στα οικονομικά στο Ίδρυμα Hoover και ως Λέκτορας στη Μεταπτυχιακή Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Stanford. Είναι εταίρος του Stanley Druckenmiller στην Duquesne Family Office LLC. Έλαβε το πτυχίο του από το Πανεπιστήμιο Stanford και το πτυχίο Νομικής από τη Νομική Σχολή του Χάρβαρντ.

Έχει διεξάγει εκτεταμένη έρευνα στον τομέα των Οικονομικών και των Χρηματοοικονομικών. Ο Κέβιν εξέδωσε μια Ανεξάρτητη Έκθεση προς την Τράπεζα της Αγγλίας προτείνοντας μεταρρυθμίσεις στην άσκηση της Νομισματικής Πολιτικής στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το Κοινοβούλιο ενέκρινε τις συστάσεις της Έκθεσης.

Ο Κέβιν έγινε το νεότερο μέλος του Δ.Σ. της Fed στην ιστορία, στα 35 του χρόνια και διετέλεσε μέλος του Δ.Σ. από το 2006 έως το 2011, Εκπρόσωπος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας στην Ομάδα των Είκοσι (G-20) και Απεσταλμένος του Δ.Σ. στις Αναδυόμενες και Προηγμένες Οικονομίες της Ασίας. Επιπλέον, διαχειρίστηκε και επίβλεψε τις λειτουργίες, το προσωπικό και την οικονομική απόδοση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Πριν από τον διορισμό του στο Διοικητικό Συμβούλιο, από το 2002 έως το 2006, ο Kevin διετέλεσε Ειδικός Βοηθός του Προέδρου για την Οικονομική Πολιτική και Εκτελεστικός Γραμματέας του Εθνικού Οικονομικού Συμβουλίου του Λευκού Οίκου.

Προηγουμένως, ο Κέβιν ήταν μέλος του Τμήματος Συγχωνεύσεων και Εξαγορών στην Morgan Stanley & Co. στη Νέα Υόρκη, υπηρετώντας ως Αντιπρόεδρος και Εκτελεστικός Διευθυντής.

Γνωρίζω τον Κέβιν εδώ και πολύ καιρό και δεν έχω καμία αμφιβολία ότι θα μείνει στην ιστορία ως ένας από τους ΜΕΓΑΛΟΥΣ προέδρους της Fed, ίσως ο καλύτερος. Πέρα από όλα τα άλλα, είναι “βασικός πρωταγωνιστής” και δεν θα μας απογοητεύσει ποτέ. Συγχαρητήρια Κέβιν! ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖ. ΤΡΑΜΠ.”



Ο Γουόρς, 55 ετών, θα διαδεχθεί τον Τζερόμ Πάουελ όταν η θητεία του στο τιμόνι της κεντρικής τράπεζας λήξει τον Μάιο. Αυτό σηματοδοτεί την επιστροφή του Γουόρς τον οποίο ο πρόεδρος Τραμπ δεν επέλεξε για την κορυφαία θέση το 2017, διαλέγοντας τον Πάουελ.

Εφόσον επικυρωθεί ο διορισμός του από τη Γερουσία, ο Γουόρς θα αναλάβει την ευθύνη της νομισματικής πολιτικής των ΗΠΑ σε μια εποχή που πολλοί οικονομολόγοι και επενδυτές βλέπουν την ανεξαρτησία της – βασικό πυλώνα της νομισματικής πολιτικής – να απειλείται από τον Λευκό Οίκο. Ο πρόεδρος Τραμπ έχει ζητήσει από την κεντρική τράπεζα επιθετικότερες μειώσεις των επιτοκίων, τονίζοντας ότι οι ΗΠΑ θα πρέπει να έχουν το χαμηλότερο επιτόκιο στον κόσμο, ενώ πρόσφατα χαρακτήρισε “ανόητο” τον διοικητή Τζερόμ Πάουελ για την απόφαση του να κρατήσει αμετάβλητα τα επιτόκια της τράπεζας.

Ο Γουόρς πάντως ευθυγραμμίστηκε με τη στάση του Αμερικανού προέδρου, υποστηρίζοντας δημόσια τα χαμηλότερα επιτόκια, κάτι που ήρθε σε αντίθεση με τη μακροχρόνια φήμη του ως “γερακιού” στο θέμα του πληθωρισμού.

