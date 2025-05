Ο Οίκος Δημοπρασιών Καπόπουλος, διοργανώνει ζωντανή δημοπρασία Έργων Τέχνης στην γκαλερί Kapopoulos fine arts, στην Λευκωσία, την Τετάρτη 28 Μαΐου και ώρα 19.00 μ.μ.

Μια ξεχωριστή δημοπρασία στην οποία θα δημοπρατηθούν πάνω από 80 έργα κορυφαίων καλλιτεχνών σε τιμές εκκίνησης που δεν έχουν ξαναπαρουσιαστεί σε δημοπρασία, καθώς δίνει την ευκαιρία στο κοινό να αποκτήσει μοναδικά έργα τέχνης, με τις υπογραφές σπουδαίων Ελλήνων και διεθνών καλλιτεχνών.

Μια προσφορά στο φιλότεχνο κοινό της Κύπρου, με έργα Ελλήνων όπως Αλέκο Φασιανό, Άγγελο, Όπυ Ζούνη, Κώστα Ανδρέου Σπύρο Βασιλείου και άλλων. Ξεχωρίζουν επίσης τα έργα διεθνών καλλιτεχνών όπως Mr. Brainwash, Benoit Pare και Benjamin Spark.

*Δεκτές προσφορές στο: 99674970/25348400, f: 25359458,

E: auctions@kapopouloscy.com

LOT 20

‘EXPRESS YOURSELF, 2024’, MR. BRAINWASH

STENCIL AND MIXED MEDIA ON PAPER MOUNTED ON CANVAS

50,8 X 40,6 εκ

Για περισσότερο από μια δεκαετία, ο Thierry Guetta, γνωστός ως Mr. Brainwash, εξερευνά τα όρια της σύγχρονης τέχνης. Η συνδυασμένη σύγκρουση street art και pop art είναι το χαρακτηριστικό του. Κινούμενος ανάμεσα στον κόσμο του κινηματογράφου, της κουλτούρας των διασημοτήτων, της μουσικής και του αθλητισμού, ο Mr. Brainwash έχει εδραιώσει την κληρονομιά του στον κόσμο της τέχνης. Από τη στιγμή που εμφανίστηκε, ο Mr. Brainwash συγκλόνισε τον καλλιτεχνικό κόσμο με το καινοτόμο και ατρόμητο στυλ του. Χρησιμοποιεί στοιχεία από το παρελθόν της pop art και τα ωμά συστατικά της street art για να δημιουργήσει μεγαλειώδεις εκθέσεις και συνεργασίες. Η φανταστική κατασκευή των εκθέσεών του και των καλλιτεχνικών του εκθέσεων σε όλο τον κόσμο συνεχίζει να προσελκύει την προσοχή κριτικών και διασημοτήτων.

Το πιο πάνω έργο έχει εκτιμηθεί στις € 12000-14000 με τιμή εκκίνησης στις €5500

LOT 05

AΓΓΕΛΟΣ, ΕΛΑΙΟΓΡΑΓΙΑ ΣΕ ΚΑΜΒΑ, 100 X 80 εκ.

Ο καταξιωμένος ζωγράφος Άγγελος Παναγιώτου είχε την ευκαιρία να ερευνήσει τον πολυσύνθετο κόσμο της εικαστικής δημιουργίας με την καθοδήγηση του Γιώργου Μαυροϊδη από το 1962 έως το 1967. Με τη φιλοδοξία να ξεπεράσει τις σύγχρονες τάσεις και να επανασυνδεθεί με την αρχαία τέχνη, όπως την Αναγέννηση και το Μπαρόκ κυρίως, εμφανίζει ένα ύφος που αναδεικνύει τον ανθρώπινο παράγοντα και τον κόσμο με ρεαλιστική προσέγγιση. Με τον υπερφυσικό φωτισμό του, αναμορφώνει τα στοιχεία στις δημιουργίες του και τις μετατρέπει σε έργα μοναδικής φωτεινότητας. Στα θέματα που διαλέγει να αντιμετωπίσει, επικεντρώνεται κυρίως στον ανθρώπινο παράγοντα και τη φύση. Η προσέγγισή του σε πορτρέτα και σε ποικίλες συνδυασμένες θεματικές δημιουργεί αποτελέσματα υψηλής τέχνης με ιδιαίτερη αίσθηση και αξία. Τα έργα του Άγγελου Παναγιώτου βρίσκονται σε δημόσιες και ιδιωτικές συλλογές τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Το πιο πάνω έργο έχει εκτιμηθεί στις € 22000-26000 με τιμή εκκίνησης στις €8000

LOT 48

ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΒΑΛΥΡΑΚΗ ΜΙΝΑ, ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΣΕ ΚΑΜΒΑ,80 Χ 80 εκ.

Η Μίνα Παπαθεοδώρου-Βαλυράκη είναι Ελληνίδα ζωγράφος που ειδικεύεται σε θέματα που σχετίζονται με τα αθλητικά, τη φύση, τους γερανούς, τα αυτοκίνητα και πολλά άλλα. Γεννήθηκε στην Αθήνα καθώς φοίτησε στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών του Μετσόβιου Πολυτεχνείου με καθηγητή τον Γιάννη Μόραλη (1976-1981). Με υποτροφία του Ιταλικού Υπουργείου Εξωτερικών, ξεκίνησε τις μεταπτυχιακές της σπουδές στην Ιστορία της Τέχνης στο Πανεπιστήμιο της Φλωρεντίας, απ’ όπου το 1986 ανακηρύχθηκε διδάκτορας. Από το 1983 ξεκίνησε να εκθέτει στην Ιταλία, στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες.

Το πιο πάνω έργο έχει εκτιμηθεί στις € 6000-7000 με τιμή εκκίνησης στις €2500

LOT 08

ΛΑΒΔΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, ΜΙΚΤΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΕ ΚΑΜΒΑ, 100 x 80 εκ.

Τα έργα του Απόστολου Λάβδα αποτελούνται κυρίως από ανθρώπινες μορφές, τις οποίες αποδίδει μ’ εξπρεσιονιστική διάθεση. Χρησιμοποιεί πλούσια χρωματική κλίμακα, που τη χειρίζεται με αμεσότητα και αυθορμητισμό. Εργάζεται με θεματικές ενότητες και έχει ιδιαίτερη προτίμηση σε δυναμικά θέματα, που περιλαμβάνουν την ανθρώπινη μορφή σε κίνηση. Δημιουργεί επάλληλα χρωματικά επίπεδα με κοφτές και πλατιές πινελιές, προσδίδοντας τους συγκεκριμένη κατεύθυνση και χρωματική ροή. Αποφεύγει το σχεδιαστικό περίγραμμα και οδηγεί το βλέμμα του θεατή στην ανάγνωση του θέματος μέσω των χρωματικών συσχετισμών. Η κίνηση και ο χρόνος είναι συνυφασμένη με τα έργα του Απόστολου Λάβδα.

Το πιο πάνω έργο έχει εκτιμηθεί στις € 4500-5000 με τιμή εκκίνησης στις €2000

LOT 30

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΣΤΗΣ, Ελαιογραφία σε καμβά, 50 Χ 50 εκ.

Ο Κωστής Γεωργίου O Κωστής Γεωργίου γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1956 και σπούδασε ζωγραφική και γλυπτική στην Ανώτατη σχολή Καλών τεχνών της Αθήνας με δασκάλους τους Δ. Μυταρά και Δ. Κοκκινίδη. Επίσης φοίτησε στο Royal College of Fine Arts στο Λονδίνο με τον καθηγητή Peter de Francia και σκηνορραφία στη Φλωρεντία. Δίδαξε ζωγραφική και σκηνογραφία στην σχολή κινηματογράφου του Λ. Σταυράκου στην Αθήνα και εργάστηκε στο θέατρο και για την ελληνική τηλεόραση ΕΡΤ. Στην ζωγραφική του βλέπουμε χρώματα ορμητικά, χειμαρρώδη, αισθαντικά που ξεφεύγουν από τις διαστάσεις του έργου και πλημμυρίζουν τον χώρο και τη ζωή μας. Οι ανθρώπινες φιγούρες, τα ιδιόμορφα ζώα, οι μαγικοί καλοκαιρινοί τόποι, οι λουόμενοί του, γίνονται πρωταγωνιστές της δημιουργίας του, στην οποία όλοι θέλουμε να βρεθούμε. Στον κόσμο που πλάθει με μαεστρία και μοναδικό τρόπο ο δημιουργός, προσδίδει σε κάθε έργο μια ανεπανάληπτη εμπειρία επαφής και επικοινωνίας. Ο Κωστής Γεωργίου είναι ζωγράφος και γλύπτης με δράση διεθνούς εμβέλειας και ακτινοβολίας.

Το πιο πάνω έργο έχει εκτιμηθεί στις € 5500-6000 με τιμή εκκίνησης στις €2500

LOT 52

ΚΛΑΥΔΙΟΣ, ΕΛΑΙΟΓΡΑΦΙΑ – ΚΑΙ ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΣΕ ΞΥΛΟ, Φ 72,5 εκ.

Ο Κλαύδιος (Θοδωρής Κλαδίσιος) γεννήθηκε στη Ραψάνη Λάρισας το 1958. Το 1976, άρχισε τις σπουδές του στη Σχολή Καλών Τεχνών της Στοκχόλμης.

Το 1990, αρχίζει η συνεργασία του καλλιτέχνη με τη γκαλερί S. Allen Galleries στη Φλόριντα και ακολουθούν εκθέσεις του στο Μαϊάμι, στο Σικάγο και στη Νεα Υόρκη. Το 1994, το Erotic Art Museum του Αμβούργου οργανώνει σε ειδικό αφιέρωμα την πρώτη ατομική έκθεσή του σε επίπεδο μουσείου. Από το 1995 αρχίζει να έρχεται σταδιακά στην Ελλάδα και παρουσιάζει για πρώτη φορά τη δουλειά του το 1996 στη Θεσσαλονίκη.

Τον Απρίλιο του 1998 οργανώνεται ατομική έκθεσή του στο Μαϊάμι, ενώ τον Νοέμβριο του ίδιου έτους ξεκινά η συνεργασία του με το Art CLUB Design 2000 στη Θεσσαλονίκη, όπου και παρουσιάζει τη δουλειά του το Μάρτιο του 1999.

Σήμερα ζει και εργάζεται στην Αθήνα, όπου και συνεργάζεται με τον Οίκο Δημοπρασιών Ε. Καπόπουλου.

Το πιο πάνω έργο έχει εκτιμηθεί στις € 1500-1800 με τιμή εκκίνησης στις €700

LOT 80

ΓΕΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, PRINT – ON PLEXIGLAS WITH MUSEUM INK, 70 x 50 εκ.

Ο Δημήτρης Γέρος γεννήθηκε το 1948 στη Λειβαδιά. Αρχίζει να ζωγραφίζει πριν ακόμα πάει σχολείο. Το 1967 κάνει τα πρώτα ανεικονικά έργα. Δυο από αυτά προκρίθηκαν μετά από σχετικό διαγωνισμό για την έκθεση της Ελληνοαμερικανικής Ενώσεως. Το 1969 ιδρύει στη Λειβαδιά πειραματική σκηνή, Το 1971 φεύγει στην Ευρώπη για να μελετήσει τα Μουσεία καθώς καταλήγει στο Λονδίνο, όπου και εγκαθίσταται.

Το 1972 αναλαμβάνει τη διεύθυνση του καλλιτεχνικού τμήματος της βιομηχανίας κεραμικών «Κεραμεικός» και μένει σε αυτή τη θέση έως το 1974. Το 1977 κάνει ένα έγχρωμο αυτοβιογραφικό φιλμ με τίτλο Yeros by Yeros. Επίσης ένα κινηματογραφικό φιλμ για τη δουλειά του έκανε το 1984 το Ελληνικό Υπουργείο Πολιτισμού. Το 1981 σχεδίασε μετάλλια με θέμα «Τα Τέσσερα στοιχεία της φύσης», κομμένα σε χρυσό και ασήμι.Το πιο πάνω έργο έχει εκτιμηθεί στις € 1000-1400 με τιμή εκκίνησης στις €450.

