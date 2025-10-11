Θα ανέμενε κανείς πως η επιτυχία είναι το μοναδικό ζητούμενο για έναν όμιλο τέτοιου βεληνεκούς. Η εκτελεστική διευθύντρια της Cyfield Δέσποινα Χρυσοχού, όμως, επισημαίνει πως διαχρονικός στόχος είναι η διαρκής εξέλιξη αλλά και η ευημερία του ανθρώπινου δυναμικού του Ομίλου, χτίζοντας από κοινού το μέλλον με στρατηγική και όραμα.

Κυρία Χρυσοχού, η Cyfield είναι μία από τις μεγαλύτερες κατασκευαστικές εταιρείες της Κύπρου. Ποιο θεωρείτε ότι είναι το μεγαλύτερο πλεονέκτημά της και τι την ξεχωρίζει από τον ανταγωνισμό;

Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα της Cyfield είναι η ίδια της η φιλοσοφία, η διαρκής εξέλιξη. Με την πολυετή εξειδίκευσή μας, λειτουργούμε με συνέπεια και απόλυτη προσήλωση στην ποιότητα. Η πολύχρονη εμπειρία μας, η πελατοκεντρική προσέγγιση και η καθετοποίηση της παραγωγής αποτελούν θεμελιώδεις αξίες.

Διαθέτουμε ιδιόκτητες μονάδες παραγωγής σκυροδέματος και ασφάλτου, λατομεία, προκατασκευασμένα προϊόντα και εξειδικευμένο μηχανολογικό εξοπλισμό. Έτσι, συμμετέχουμε ενεργά σε όλα τα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας, εξασφαλίζοντας ανεξαρτησία, έγκαιρη παράδοση και αξιοπιστία στην ποιότητα. Η πιστή τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων, οι εξασφαλισμένοι τίτλοι ιδιοκτησίας, η άμεση και ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση, καθώς και η διαρκής υποστήριξη των πελατών μας, ενισχύουν την αξία των υπηρεσιών μας και επιβεβαιώνουν το “We deliver what we promise”. Τέλος, αναγνωρίζοντας τις απαιτήσεις του κλάδου, φροντίζουμε τους ανθρώπους μας. Δημιουργούμε ένα ασφαλές και υγιές εργασιακό περιβάλλον, γιατί πιστεύουμε ότι η ποιότητα ξεκινά από την ευημερία των εργαζομένων μας.

Ποιες είναι σήμερα οι μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο κλάδος σας;

Kαταρχάς, η εξεύρεση ανθρώπινου δυναμικού σε όλους τους τομείς. Αν και χαιρετίζουμε ως Cyfield το πρόγραμμα του Υπουργείου Εργασίας για την εργοδότηση υπηκόων τρίτων χωρών, η έλλειψη εργατών τεχνικού επιπέδου και επαγγελματιών επιστημονικού επιπέδου παραμένει ένα σοβαρό πρόβλημα.

Ως Cyfield στηρίζουμε έμπρακτα τη νέα γενιά επαγγελματιών μέσα από επιμορφωτικά προγράμματα και διάφορες δράσεις. Πρόσφατα, συμμετείχαμε στην πρωτοβουλία “Minds in Cyprus”, υπό την αιγίδα της κυπριακής κυβέρνησης, με στόχο τον επαναπατρισμό Κύπριων επαγγελματιών που διακρίνονται στο εξωτερικό.

Μια ενέργεια που επιβεβαίωσε τη δέσμευσή μας να ενισχύουμε την εγχώρια τεχνογνωσία, στηρίζοντας τη στρατηγική του brain gain. Το γεγονός ότι οι διαδικασίες αδειοδότησης, τελικής έγκρισης και τιτλοποίησης παραμένουν ιδιαίτερα χρονοβόρες και σύνθετες, καθυστερεί την υλοποίηση σημαντικών έργων. Για να μπορέσει η Κύπρος να γίνει πιο ανταγωνιστική, χρειάζεται ταχεία αδειοδότηση, ταχεία έκδοση τίτλων και έγκαιρη ανταπόκριση των υπηρεσιών κοινής ωφελείας σε κατασκευαστικά έργα. Η μέχρι στιγμής ψηφιοποίηση των υπηρεσιών από το Υπουργείο Εσωτερικών είναι ένα θετικό βήμα και καλούμε τους αρμόδιους φορείς να επεκτείνουν τη στρατηγική τους και σε άλλους τομείς.

Η επιτάχυνση των διαδικασιών στον κλάδο θα οδηγήσει στην αύξηση του οικιστικού αποθέματος, το οποίο αποτελεί βασική προϋπόθεση για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος που αντιμετωπίζει η χώρα μας.

Η Cyfield, στην προσπάθειά της να συμβάλλει ενεργά στην παραγωγή μονάδων προσιτής στέγης, είναι από τις πρώτες εταιρείες που εφάρμοσαν το Σχέδιο Προσιτής Κατοικίας του ΚΟΑΓ και η πρώτη εταιρεία που το εφάρμοσε στη Λευκωσία.

Ένα ακόμα πολύ σοβαρό ζήτημα στις μέρες μας είναι το υψηλό κόστος ενέργειας. Η Κύπρος κατατάσσεται δεύτερη στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε ό,τι αφορά την τιμή του ηλεκτρισμού για τα νοικοκυριά, η οποία είναι δυσανάλογη με το κατά κεφαλήν εισόδημα των πολιτών της χώρας. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μειώνεται η αγοραστική δύναμή τους. Παράλληλα, οι επιχειρήσεις για να είναι βιώσιμες χρειάζεται να έχουν χαμηλό κόστος παραγωγής, ούτως ώστε το τελικό προϊόν να είναι πιο ανταγωνιστικό και να μπορέσουν έτσι και οι τιμές των ακινήτων να είναι πιο ανταγωνιστικές. Εξου και η πολιτεία χρειάζεται να εφαρμόσει άμεσα μια συνεκτική και σταθερή μακροπρόθεσμη και ανταγωνιστική ενεργειακή στρατηγική, προς όφελος της κοινωνίας και της οικονομίας του τόπου.

Η βιωσιμότητα είναι πλέον λέξη-κλειδί για κάθε κλάδο. Πώς ενσωματώνετε πρακτικές και ενεργειακά αποδοτικές λύσεις στα έργα σας;

Η Cyfield είναι από τις πρώτες εταιρείες στην Κύπρο που έθεσαν τη βιωσιμότητα στο επίκεντρο. Τα κτήρια μας φέρουν πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης Α’ και είναι κατασκευασμένα με υψηλής ποιότητας υλικά, πέραν από τις ελάχιστες απαιτήσεις του Υπουργείου Ενέργειας που επιβάλλονται για κάθε ΠΕΑ. Επίσης, εγκαθιστούμε τελευταίας τεχνολογίας συστήματα. Το ότι εφαρμόζουμε πρακτικές για μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματός μας είναι επειδή η βιωσιμότητα αποτελεί μια αναγκαιότητα, διασφαλίζοντας ένα καλύτερο μέλλον για τις επόμενες γενιές.

Ποια έργα της Cyfield ξεχωρίζετε από όσα έχουν ήδη ολοκληρωθεί τα τελευταία χρόνια; Υπάρχει κά- ποιο που θεωρείτε «ορόσημο» για την εταιρεία σας;

Τα τελευταία χρόνια, η Cyfield έχει ολοκληρώσει διάφορα έργα, τα οποία χαρακτηρίζονται ως εθνικής εμβέλειας και στρατηγικής σημασίας για τη χώρα μας. Οπότε, είναι λίγο δύσκολο να ξεχωρίσω κάποιο συγκεκριμένα.

Αναμφίβολα, από τα σημαντικότερα που διαμορφώνουν το σύγχρονο προφίλ της Κύπρου είναι ο Περιμετρικός Αυτοκινητόδρομος Λευκωσίας, ο δρόμος Λεμεσού -Σαϊτά, η ανάπλαση του παλιού ΓΣΠ, το Κέντρο Ψυχικής Υγείας, το Παγκύπριο Κέντρο Αίματος, ο Σταθμός Επεξεργασίας Λυμάτων Άχνας και τα ΧΑΔΑ. Για μένα, ορόσημο για τον Όμιλό μας είναι το Arcship, από τα πρώτα ψηλά κτήρια στον παραλιακό Λεμεσού, το 360 και τα δυο ψηλά κτήρια γραφείων στη Σπύρου Κυπριανού (γραφεία Eurobank και Μετροπόλιταν) που πρεσβεύουν το skyline της Λευκωσίας. Ήταν οι πρώτες πολυώροφες αναπτύξεις που υλοποιήσαμε στη Λευκωσία και θεωρώ πως σηματοδότησαν μια νέα εποχή για την πρωτεύουσα, αλλά και για την πραγματοποίηση του οράματός μας. Να αναβαθμίσουμε ως Όμιλος την εικόνα και τη λειτουργικότητα των πόλεων, θέτοντας τα πιο υψηλά πρότυπα για έναν βιώσιμο τρόπο ζωής.

Ποια είναι τα σημαντικότερα έργα που βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη;

Πριν από μερικούς μήνες, προχωρήσαμε σε προκαταρκτική συμφωνία με την Ιερά Μονή Κύκκου, για την αξιοποίηση μιας μεγάλης έκτα- σης στην περιοχή Έγκωμης. Πρόκειται για μία από τις σημαντικότερες αναπτυξιακές πρωτοβουλίες στη Λευκωσία των τελευταίων δεκαετιών.

Παράλληλα, επενδύουμε στο κέντρο της πρωτεύουσας, με το King’s Gardens -ακριβώς μπροστά από την αναδιαμορφωμένη πλατεία του παλιού ΓΣΠ- καθώς επίσης και με δυο κτήρια στην οδό Στασικράτους: το Stasikratous Residences -το δεύτερο ψηλότερο κτήριο της Λευκωσίας- και το Downtown Residences. Πρόκειται για τρία έργα τα οποία δίνουν ώθηση στην κυπριακή αγορά ακινήτων και διαμορφώνουν το σύγχρονο προφίλ του κέντρου της πόλης.