Πώς διασφαλίζετε ότι το brand των Γενικών Ασφαλειών εκπέμπει αξιοπιστία και δύναμη;

Ως η πρώτη κυπριακή ασφαλιστική εταιρεία, που ιδρύθηκε το 1951, διαδραματίζουμε για περισσότερα από 70 χρόνια ηγετικό ρόλο στην ανάπτυξη του ασφαλιστικού κλάδου.

Αυτή η μακρόχρονη παρουσία και το σημαντικό μερίδιο αγοράς που κατέχουμε, αποδεικνύουν τη δύναμη και τη σταθερότητά μας. Η αξιοπιστία μας είναι θεμελιωμένη στην ειλικρίνεια, την εντιμότητα και τον επαγγελματισμό.

Η δέσμευσή μας είναι να βρισκόμαστε πάντα στο πλευρό των πελατών μας, με το ενδιαφέρον μας στραμμένο στις ανάγκες τους.

Η φιλοσοφία μας είναι πελατοκεντρική. Δεν βλέπουμε τους πελάτες μας ως απλούς αριθμούς αλλά τους αντιμετωπίζουμε ως συνεργάτες ζωής. Είμαστε εκεί για να ακούμε, να κατανοούμε και να ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες τους με απόλυτη αφοσίωση. Η συνέπεια και η διαφάνειά μας σε κάθε μας ενέργεια δημιουργούν μια σχέση εμπιστοσύνης που ενισχύει το όνομά μας στην αγορά.

Η ποιότητα των υπηρεσιών μας και η ισχύς του brand μας έχουν αναγνωριστεί και από εξωτερικούς φορείς. Για παράδειγμα, στα World Finance Insurance Awards, αναδειχθήκαμε για τέταρτη συνεχή χρονιά η Καλύτερη Ασφαλιστική Γενικού Κλάδου, επιβεβαιώνοντας τη διαρκή μας αριστεία.

Ποιες επικοινωνιακές στρατηγικές έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην ενίσχυση της παρουσίας σας;

Η επικοινωνιακή μας στρατηγική βασίζεται στο μήνυμα «Στις Γενικές Ασφάλειες, ο πελάτης έχει αξία». Αυτό το μήνυμα αποτυπώνεται σε κάθε επίπεδο της λειτουργίας μας.

Ο πελάτης έχει αξία, γιατί όλη μας η προσοχή και αφοσίωση εστιάζονται σε αυτόν. Προσφέρουμε εξατομικευμένες λύσεις και υποστήριξη σε κάθε στάδιο της συνεργασίας μας. Ο πελάτης έχει αξία, γιατί είμαστε η πιο διακεκριμένη και αξιόπιστη ασφαλιστική εταιρεία γενικού κλάδου στην Κύπρο και αυτό το οφείλουμε στα άρτια εκπαιδευμένα και καταρτισμένα στελέχη μας. Η τεχνογνωσία και η εμπειρία τους εξασφαλίζουν την υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών μας.

Ο πελάτης έχει αξία, γιατί όλοι εμείς έχουμε σκοπό να προσθέτουμε αξία σε κάθε συνάντηση, κάθε ενέργεια, κάθε συναλλαγή, κάθε μέρα, κάθε λεπτό. Πιστεύουμε ότι η επιτυχία μας μετριέται από την αξία που προσφέρουμε στους ανθρώπους.

Με ποιον τρόπο ενισχύετε την ομάδα σας ώστε να προβάλλεται η συλλογική επιτυχία;

Η επιτυχία μας είναι συλλογική. Επενδύουμε διαρκώς στην εκπαίδευση και την ανάπτυξη των στελεχών μας, ενθαρρύνοντας τη συνεργασία και την ανταλλαγή γνώσης.

Δημιουργούμε ένα περιβάλλον στο οποίο κάθε μέλος της ομάδας αισθάνεται ότι η συνεισφορά του είναι σημαντική και αναγνωρίζεται. Η ισχυρή εσωτερική επικοινωνία και οι πρωτοβουλίες επιβράβευσης καλλιεργούν το αίσθημα του «μαζί» και οδηγούν σε εξαιρετικά αποτελέσματα.

Πώς προσαρμόζεστε στις προκλήσεις της ψηφιακής εποχής και των νέων καταναλωτικών συνηθειών;

Η ψηφιακή μας πορεία αποτελεί στρατηγική μας προτεραιότητα. Υλοποιούμε συνεχώς καινοτόμα ψηφιακά έργα που απλοποιούν τις διαδικασίες για τους πελάτες μας. Επενδύουμε σε τεχνολογίες αιχμής, για να προσφέρουμε ψηφιακά εργαλεία, όπως online πλατφόρμες διαχείρισης συμβολαίων, εφαρμογές για κινητά και ψηφιακές υπηρεσίες εξυπηρέτησης. Στόχος μας είναι να συνδυάζουμε την ανθρώπινη επαφή και την εξατομικευμένη εξυπηρέτηση με την ταχύτητα και την ευκολία που προσφέρει η τεχνολογία.

Τι σημαίνει για εσάς προσωπικά το τρίπτυχο «Δύναμη, Όραμα, Επιρροή»;

Δύναμη για εμένα είναι η ικανότητα να παραμένεις πιστή στις αξίες σου, ακόμη και όταν αντιμετωπίζεις αντιξοότητες. Είναι η δύναμη να παίρνεις δύσκολες αποφάσεις και να εμπνέεις την ομάδα σου να ξεπεράσει τα εμπόδια.

Για εμένα, η μεγαλύτερη δύναμη είναι να δημιουργείς ένα ισχυρό περιβάλλον, στο οποίο κάθε άτομο αισθάνεται ότι μπορεί να εξελιχθεί. Όραμα είναι η ικανότητα να βλέπεις πέρα από το παρόν και να σχεδιάζεις το μέλλον.

Είναι η πυξίδα που καθοδηγεί τις αποφάσεις μας, από την ψηφιακή μας στρατηγική μέχρι τις νέες υπηρεσίες που αναπτύσσουμε και μας οδηγεί στην καινοτομία και την εξέλιξη. Ένα ισχυρό όραμα μετατρέπει τις προκλήσεις σε ευκαιρίες και δίνει νόημα σε κάθε προσπάθεια.

Η επιρροή είναι άμεσα συνυφασμένη με την ικανότητα να εμπνέεις. Το σημαντικό δεν είναι πόσοι άνθρωποι ακολουθούν τις εντολές σου αλλά πόσοι άνθρωποι ακολουθούν το παράδειγμά σου. Η επιρροή χτίζεται μέσα από την ειλικρίνεια, την ενσυναίσθηση και την ικανότητα να αναγνωρίζεις το ταλέντο και να το εν- δυναμώνεις. Είναι μια αλυσιδωτή αντίδραση που οδηγεί στη συλλογική επιτυχία.

Θα έλεγα ότι αυτό το τρίπτυχο λειτουργεί ως προσωπικός μου οδηγός και περιγράφει την φιλοσοφία μου.

Ποιο είναι το μήνυμά σας προς τις νέες γυναίκες που επιδιώκουν να γίνουν ηγέτιδες στον επιχειρηματικό κόσμο;

Το πιο σημαντικό μήνυμα που μπορώ να δώσω στις νέες γυναίκες είναι να αγκαλιά- σουν την αυθεντικότητά τους. Η ηγεσία δεν έχει φύλο. Ορίστε τους δικούς σας κανόνες και δημιουργήστε το μονοπάτι που θέλετε να ακολουθήσετε.

Οι γυναικείες ηγετικές ικανότητες, όπως η ενσυναίσθηση, η ομαδικότητα και η επικοινωνία, αποτελούν τεράστια πλεονεκτήματα στον σύγχρονο επιχειρηματικό κόσμο. Να είστε τολμηρές και να ζητάτε αυτό που σας αξίζει. Μην φοβάστε να κάνετε λάθη, γιατί αυτά είναι τα πιο πολύτιμα μαθήματα. Βρείτε μέντορες που θα σας στηρίξουν και θα σας καθοδηγήσουν. Πιστέψτε στον εαυτό σας και στις ικανότητές σας, γιατί η δύναμη που κρύβετε μέσα σας είναι τεράστια. Ο επιχειρηματικός κόσμος χρειάζεται τη δική σας μοναδική φωνή και προοπτική.