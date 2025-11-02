Συνέντευξη της Διευθύντριας Επικοινωνίας και Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης των Υπεραγορών Αλφαμέγα, Νατάσας Κωνσταντινίδου

Τη σημασία της βιωσιμότητας στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων ανέδειξε μιλώντας στο Insider η Διευθύντρια Επικοινωνίας και Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης των Υπεραγορών Αλφαμέγα, Νατάσα Κωνσταντινίδου. Σε συνέντευξή της, η κ. Κωνσταντινίδου αναφέρθηκε στη στρατηγική βιωσιμότητας και τις περιβαλλοντικές δράσεις που διέπουν το σύνολο της λειτουργίας του Ομίλου.

Διευθύντρια Επικοινωνίας και Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης των Yπεραγορών Αλφαμέγα, Νατάσα Κωνσταντινίδου

Οι Υπεραγορές Αλφαμέγα έχουν συνδέσει το όνομά τους με σημαντικές περιβαλλοντικές δράσεις, όπως η εκστρατεία «δάSOS» και η συνεργασία με την Unilever και τη CYMEPA. Ποια είναι η φιλοσοφία που καθοδηγεί τη στρατηγική σας για το περιβάλλον;

Για εμάς, στις Υπεραγορές Αλφαμέγα, η περιβαλλοντική βιωσιμότητα δεν αποτελεί απλά ένα επικοινωνιακό αφήγημα, αλλά ένα κομβικό ζήτημα της εποχής μας και στοίχημα για το αύριο του τομέα μας αλλά και του πλανήτη γενικότερα.

Και ως τέτοιο συνιστά αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα και αναπόσπαστο κομμάτι της λειτουργίας μας. Κάθε δράση μας έχει στο επίκεντρο τη μείωση του περιβαλλοντικού μας αποτυπώματος, είτε πρόκειται για την κατανάλωση ενέργειας και υλικών, είτε για την ορθολογική διαχείριση τροφίμων, είτε για την ευαισθητοποίηση και την καλλιέργεια οικολογικής συνείδησης και κουλτούρας στο προσωπικό και τους πελάτες μας.

Οι συνεργασίες μας με τη Henkel, τη CYMEPA, την Unilever ή το Waste Wisely και η συμμετοχή μας στην πολύ σημαντική εκστρατεία “δαSOS” αποτελούν φυσική συνέχεια αυτής της προσέγγισης. Πιστεύουμε ότι μόνο μέσα από τη συλλογική δράση μπορούμε να επιτύχουμε απτά αποτελέσματα για το περιβάλλον και τις επόμενες γενιές.

Οι δράσεις σας επεκτείνονται από αναδασώσεις και καθαρισμούς περιοχών, μέχρι την ανακύκλωση, τη μείωση πλαστικών και την ψηφιοποίηση των φυλλαδίων. Πόσο δύσκολη είναι η υιοθέτηση «πράσινων πρακτικών» σε μια μεγάλη αλυσίδα λιανικής όπως η δική σας;

Η αλλαγή κουλτούρας και εμπεδωμένων συνηθειών απαιτεί επιμονή, συνέπεια και δέσμευση. Η ενσωμάτωση «πράσινων πρακτικών» σε μια μεγάλη αλυσίδα υπεραγορών, όπως οι Υπεραγορές Αλφαμέγα, δεν είναι απλή διαδικασία, αλλά είναι απολύτως εφικτή όταν υπάρχει ξεκάθαρο όραμα και ενσωματωμένη στρατηγική.

Όσο μεγάλη κι αν είναι η πρόκληση, ως οργανισμός αξιοποιούμε το πλεονέκτημα που μας δίνει καθημερινή επαφή με χιλιάδες πολίτες, προκειμένου να στείλουμε το μήνυμα της οικολογικής αφύπνισης σε όλο και περισσότερους ανθρώπους.

Στις Υπεραγορές Αλφαμέγα έχουμε επενδύσει συστηματικά σε προγράμματα εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης του προσωπικού και των πολιτών, καθώς και σε σύγχρονες τεχνολογικές πρακτικές που ενισχύουν την αποδοτικότητα και περιορίζουν τα απόβλητα και τη σπατάλη. Η πλήρης μετάβαση στα ψηφιακά μας κανάλια (ήμασταν η πρώτη εταιρεία του τομέα μας που τόλμη- σε αυτό το βήμα) ήταν μια τέτοια τομή, με πολλαπλά οφέλη για το περιβάλλον.

Αντίστοιχα, η εισαγωγή επαναχρησιμοποιούμενων τσαντών ήδη από το 2016, η ανακύκλωση συσκευασιών και η μείωση της χρήσης πλαστικών αποτελούν πρακτικές που εφαρμόζουμε με συνέπεια εδώ και χρόνια. Ταυτόχρονα, υλοποιούμε σε τακτική βάση πράσινες δράσεις όπως ο καθαρισμός παραλιών, δεντροφυτεύσεις κ.ά, ενώ προσφέρουμε στήριξη σε συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη Κάθε χρόνο θέτουμε νέους στόχους και επιδιώκουμε μετρήσιμα αποτελέσματα. Η στρατηγική ESG αποτελεί άλλωστε και για αυτό τον λόγο, πυλώνα της λειτουργίας του οργανισμού και του επιχειρηματικού μοντέλου που ακολουθούμε.

Η συνεργασία με άλλους οργανισμούς δείχνει μια προσέγγιση βασισμένη στις συνέργειες. Πόσο σημαντική θεωρείτε τη συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για ουσιαστικά αποτελέσματα στην περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση;

Οι συνέργειες είναι το “κλειδί” της επιτυχίας σε κάθε συλλογική προσπάθεια. Κανένας οργανισμός, όσο μεγάλος κι αν είναι, δεν μπορεί μόνος του να αντιμετωπίσει την περιβαλλοντική πρόκληση. Η συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, όπως και η συμμετοχή μη κυβερνητικών οργανισμών, δημιουργεί ένα πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα. Κάθε πλευρά συνεισφέρει διαφορετικά: το κράτος με τη χάραξη πολιτικών, οι επιχειρήσεις με την εμπειρία, τη δυναμικήκαι τους πόρους τους, και οι ΜΚΟ με τη γνώση και την κινητοποίηση της κοινωνίας των πολιτών.

Στις Υπεραγορές Αλφαμέγα πιστεύουμε πολύ στις συνέργειες και κάνουμε πράξη το ρητό «η ισχύς εν τη ενώσει». Ενώνουμε δυνάμεις με οργανισμούς όπως η Unilever Tseriotis Cyprus, η Henkel, η CYMEPA, η Green Dot, ο Ερυθρός Σταυρός και πολλούς άλλους, ώστε να μετατρέψουμε την περιβαλλοντική ευαισθησία σε δράση με ουσιαστικό αντίκτυπο.

Η εκπαίδευση των νέων φαίνεται να είναι επίσης στο επίκεντρο — με δράσεις όπως “Αειφόρο Σχολείο” και “Φροντίζουμε τα Σχολεία, προστατεύουμε το Περιβάλλον”. Πόσο καθοριστικός είναι ο ρόλος της παιδείας στη δημιουργία μιας νέας περιβαλλοντικής κουλτούρας;

Η αλλαγή ξεκινά πάντα από τη γνώση.

Η παιδεία είναι το θεμέλιο, πάνω στο οποίο μπορεί να οικοδομηθεί μια καθολική περιβαλλοντική κουλτούρα, που αποτελεί και το ζητούμενο για την σε βάθος χρόνου βιωσιμότητα και το μέλλον του πλανήτη μας.

Μέσα από δράσεις όπως το «Αειφόρο Σχολείο» και το Πρόγραμμα «Φροντίζουμε τα Σχολεία, προστατεύουμε το Περιβάλλον», δίνουμε στα παιδιά την ευκαιρία να συμμετέχουν ενεργά στη φροντίδα του πλανήτη μας. Θέλουμε να αντιληφθούν από νωρίς ότι κάθε μικρή πράξη μετρά, από την ανακύκλωση, το βιώσιμο τρόπο ψωνίσματος μέχρι την ορθή κατανάλωση ενέργειας, νερού αλλά και τροφίμων. Επενδύοντας στη νέα γενιά, επενδύουμε ουσιαστικά στο μέλλον. Οι μαθητές του σήμερα είναι οι πολίτες, οι καταναλωτές και οι ηγέτες του αύριο. Αν δεν αλλάξουμε τον τρόπο που αντιλαμβάνονται τη σχέση τους με το περιβάλλον, καμία στρατηγική βιωσιμότητας δεν θα έχει διάρκεια.

Ποια είναι τα επόμενα βήματα ή οι νέες πρωτοβουλίες που ετοιμάζουν οι Υπεραγορές Αλφαμέγα στον τομέα της βιωσιμότητας και της προστασίας του περιβάλλοντος; Τι μπορούμε να περιμένουμε τα επόμενα χρόνια;

Η βιωσιμότητα βρίσκεται στον πυρήνα όλων μας των δραστηριοτήτων και θα συνεχίσει να καθοδηγεί κάθε μας βήμα, με διαχρονικό στόχο την όλο και μεγαλύτερη μείωση του περιβαλλοντικού μας αποτυπώματος.

Ως εταιρεία προωθούμε την ανακύκλωση χαρτιού και πλαστικού στα γραφεία και καταστήματά μας, στοχεύοντας σε εξάλειψη της χρήσης χαρτιού, ενώ εκπαιδεύουμε το προσωπικό μας ως προς τη μείωση της συνολικής κατανάλωσης νερού, χαρτιού και ενέργειας. Ταυτόχρονα, συνεχίζουμε να ψηφιοποιούμε τις λειτουργίες μας και να αξιοποιούμε καινοτομίες, βελτιώνοντας συνεχώς την ενεργειακή αποδοτικότητα των καταστημάτων μας. Μεταξύ άλλων, χρησιμοποιούμε ψυκτικό εξοπλισμό που εξοικονομεί ενέργεια και χρησιμοποιεί καινοτόμα, φιλικά προς το περιβάλλον αέρια, χρησιμοποιούμε λαμπτήρες LED για εξοικονόμηση ενέργειας, ενώ τοποθετήσαμε φωτοβολταϊκά σε όλα σχεδόν τα κτήριά μας, στοχεύοντας στην εγκατάσταση τέτοιων συστημάτων στο σύνολο των εγκαταστάσεών μας.

Παράλληλα, προωθούμε προγράμματα για τη μείωση της σπατάλης τροφίμων, αξιοποιώντας εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης που μας βοηθούν να προβλέπουμε με μεγαλύτερη ακρίβεια τις ανάγκες σε αποθέματα και να περιορίζουμε τις απώλειες. Επιπλέον, αντλούμε όσο το δυνατόν περισσότερα προϊόντα από Κύπριους παραγωγούς, επιλέγουμε να συνεργαζόμαστε με επαγγελματίες γεωργούς με υψηλή περιβαλλοντολογική συνείδηση, ενώ πραγματοποιούμε επιμορφωτικά σεμινάρια από εξειδικευμένους γεωπόνους στους γεωργούς μας, για σωστές γεωργικές πρακτικές.

Θα συνεχίσουμε, επίσης, τις συνέργειες με οργανισμούς που μοιράζονται την ίδια αντίληψη με εμάς όσον αφορά την προστασία του περιβάλλοντος και, φυσικά, θα δίνουμε το παρών σε κάθε δράση που συμβάλλει στην δημιουργία ενός καλύτερου αύριο. Τέλος, σε συνέχεια και της στήριξης που προσφέραμε το καλοκαίρι στις οικογένειές που πλήγηκαν από την καταστροφική πυρκαγιά της ορεινής Λεμεσού, παρακολουθούμε τις ανάγκες και είμαστε έτοιμοι να παράσχουμε εκ νέου βοήθεια στη συγκεκριμένη περιοχή, εφόσον παραστεί ανάγκη.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

C.A. Papaellinas Emporiki Ltd

Διομήδους 10, 2024, Στρόβολος, 2ος όροφος

P.O.Box 27879, 2433 Λευκωσία, Κύπρος

Τηλ. επικοινωνίας: 77 0000 88

Ιστοσελίδα: https://www.alphamega.com.cy

Facebook: https://www.facebook. com/AlphamegaHypermarkets/