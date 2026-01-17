Το Cardiac Innovation Center του Απολλώνειου Ιδιωτικού Νοσοκομείου, στο πλαίσιο της συστηματικής καταγραφής και της πλήρους διαφάνειας της κλινικής του δραστηριότητας, δημοσιοποιεί τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα καρδιοχειρουργικών επεμβάσεων για το έτος 2025. Η παρούσα πρωτοβουλία αντανακλά ένα αυτονόητο αλλά ουσιαστικό βήμα, καθώς η αντικειμενική πληροφόρηση σχετικά με το επίπεδο κλινικής απόδοσης κάθε καρδιοχειρουργικού κέντρου αποτελεί βασική ανάγκη τόσο για τους ασθενείς όσο και για τους διαχειριστές του συστήματος υγείας. Η ανάλυση αυτή αποσκοπεί στην αναλυτική αποτίμηση της ποιότητας της παρεχόμενης φροντίδας και στη δυνατότητα συγκριτικής αξιολόγησης με διεθνή δεδομένα αναφοράς.

Για τον σκοπό αυτό, τα αποτελέσματα του Κέντρου παρουσιάζονται σε σύγκριση με τα επίσημα δημοσιευμένα και διαθέσιμα στοιχεία του έτους 2023 της Γερμανικής Καρδιοχειρουργικής Εταιρείας (DGTHG) για τα καρδιοχειρουργικά κέντρα της Γερμανίας, τα οποία αποτελούν διεθνές σημείο αναφοράς στον τομέα της καρδιοχειρουργικής.

(DGTHG Annual Report 2023 – είναι δημόσια διαθέσιμο στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://www.thieme-connect.com/products/ejournals/pdf/10.1055/s-0044-1787853.pdf )

Κλινικά Αποτελέσματα

Κατά το έτος 2025 πραγματοποιήθηκαν συνολικά 415 επεμβάσεις καρδιάς σε ασθενείς, ηλικίας από 2 μηνών έως 82 ετών, με μέση ηλικία τα 57 έτη.

Η συνολική θνητότητα ανήλθε σε 0,24% (1 ασθενής).

Αορτοστεφανιαία Παράκαμψη (CABG )

Πραγματοποιήθηκαν 134 επεμβάσεις αορτοστεφανιαίας παράκαμψης (CABG), εκ των οποίων:

• 105 με χρήση εξωσωματικής κυκλοφορίας (on-pump CABG)

• 29 χωρίς χρήση εξωσωματικής κυκλοφορίας (off-pump CABG)

Η θνητότητα για το σύνολο των επεμβάσεων CABG στο Cardiac Innovation Center ήταν 0%, σε σύγκριση με αναφερόμενη θνητότητα 2,4% στη Γερμανία για το έτος 2023, σύμφωνα με τα στοιχεία της DGTHG.

Βαλβιδοπάθειες

Πραγματοποιήθηκαν 89 επεμβάσεις σε βαλβιδοπάθειες (single valve disease).

Με βάση τα ανωτέρω, πραγματοποιήθηκαν 48 επεμβάσεις αντικατάστασης αορτικής βαλβίδας, εκ των οποίων 13 με ελάχιστα επεμβατική μέθοδο. Η θνητότητα στο Cardiac Innovation Center ήταν 0%, τόσο για τις επεμβάσεις με στερνοτομή όσο και για τις ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές. Τα αντίστοιχα δημοσιευμένα ποσοστά θνητότητας στη Γερμανία κυμαίνονται από 1,1% έως 3,9%, ανάλογα με το είδος της επέμβασης και τη χρησιμοποιούμενη χειρουργική προσέγγιση.

Επιπλέον, πραγματοποιήθηκαν 36 επεμβάσεις επιδιόρθωσης ή αντικατάστασης μιτροειδούς βαλβίδας με θνητότητα 0% στο Cardiac Innovation Center. Αντίστοιχα, τα δημοσιευμένα δεδομένα από τη Γερμανία αναφέρουν ποσοστά θνητότητας που κυμάνθηκαν μεταξύ 1,1% και 6,4%, ανάλογα με την τεχνική και την προσπέλαση της επέμβασης.

Ακόμη, έγιναν 28 συνδυαστικές επεμβάσεις σε βαλβιδοπάθειες (διπλή η τριπλή βαλβίδα), με μηδενική θνητότητα.

Στο σύνολο των επεμβάσεων, περιλαμβάνονται 6 περιπτώσεις ασθενών με ενδοκαρδίτιδα, οι οποίες αντιμετωπίστηκαν με επιτυχία.

Συνδυασμένες Επεμβάσεις Βαλβίδων και CABG

Πραγματοποιήθηκαν 22 συνδυασμένες επεμβάσεις καρδιακών βαλβίδων και αορτοστεφανιαίας παράκαμψης (CABG) στο Cardiac Innovation Center, με μηδενική θνητότητα. Τα αντίστοιχα δημοσιευμένα δεδομένα από τη Γερμανία (DGTHG) καταγράφουν ποσοστά θνητότητας που κυμαίνονται από 3,8% έως 15,4%, ανάλογα με το είδος της επέμβασης βαλβίδας που συνδυάζεται με CABG.

Αορτοπάθειες

Ιδιαίτερα σημαντικά είναι τα αποτελέσματα στις παθήσεις της αορτής, με 67 επεμβάσεις αορτής και άριστα κλινικά αποτελέσματα με μια θνητότητα 1,5% σε σύγκριση με 2,2 έως 12,2% στη Γερμανία. Μεταξύ αυτών, υπήρχαν 4 ασθενείς με διαχωρισμό αορτής.

Συγγενείς Καρδιοπάθειες

Εξαιρετικά ήταν και τα αποτελέσματα στις συγγενείς καρδιοπάθειες, με 64 επεμβάσεις, 40 από αυτές σε παιδιατρικούς ασθενείς και μηδενική θνητότητα. Σημειώνεται ότι έγιναν και σύμπλοκες επεμβάσεις όπως διόρθωση πλήρους κολποκοιλιακού καναλιού, διόρθωση τετραλογίας Fallot, DORV καθώς και επανεπεμβάσεις.

Διαφάνεια Δεδομένων

Τα συνολικά αποτελέσματα του Cardiac Innovation Center, συμπεριλαμβανομένης της αναλυτικής καταγραφής major και minor complications, είναι πλήρως προσβάσιμα μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του Κέντρου. Η συλλογή, ανάλυση και παρουσίαση των δεδομένων ακολουθεί καθιερωμένα διεθνή πρότυπα καταγραφής κλινικών εκβάσεων.

Το Cardiac Innovation Center απευθύνει ανοικτή πρόσκληση προς τον Παγκύπριο Ιατρικό Σύλλογο (ΠΙΣ) και τον ΟΣΑΚ για ανεξάρτητη αξιολόγηση και επικύρωση (validation) των παρουσιαζόμενων αποτελεσμάτων.

Καρδιοχειρουργική στην Κύπρο

Στην Κύπρο του 2026 λειτουργούν επτά καρδιοχειρουργικές κλινικές εντός ΓΕΣΥ και μία εκτός ΓΕΣΥ, δηλαδή συνολικά οκτώ καρδιοχειρουργικά κέντρα για πληθυσμό περίπου 1.000.000 κατοίκων. Συγκριτικά, στη Γερμανία λειτουργούν 77 καρδιοχειρουργικά κέντρα για πληθυσμό 83 εκατομμυρίων κατοίκων, που αντιστοιχεί σε περίπου 0,9 κέντρα ανά ένα εκατομμύριο πληθυσμού.

Η αυξημένη αναλογία καρδιοχειρουργικών κέντρων ανά πληθυσμό καθιστά αναγκαία τη συστηματική δημοσίευση, αξιολόγηση και σύγκριση των κλινικών αποτελεσμάτων. Η πρόσβαση των ασθενών σε τεκμηριωμένα δεδομένα εκβάσεων, καθώς και ο θεσμικός έλεγχος από το Υπουργείο Υγείας και τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ), αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για τη διασφάλιση της ποιότητας, της ασφάλειας και της αποδοτικότητας του συστήματος υγείας.

Το Cardiac Innovation Center έχει αποδείξει, μέσα στα 4,5 χρόνια λειτουργίας του, ότι αποτελεί κέντρο αριστείας και κέντρο αναφοράς για τις παθήσεις των στεφανιαίων, τις βαλβιδοπάθειες, τις παθήσεις της αορτής, τις συγγενείς καρδιοπάθειες, καθώς και για σπάνιες καρδιακές παθήσεις. Τα κλινικά του αποτελέσματα είναι συγκρίσιμα ή και ανώτερα από εκείνα αντίστοιχων κέντρων αναφοράς του εξωτερικού, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή προσήλωση του Κέντρου στην ποιότητα, την ασφάλεια και την υπεύθυνη παροχή υψηλού επιπέδου καρδιοχειρουργικής φροντίδας.

