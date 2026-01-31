Η Σχολή Φάλκον είναι μια αγγλόφωνη ιδιωτική σχολή , η οποία προσφέρει συνεχή εκπαίδευση από το Νηπιαγωγείο µέχρι το Πανεπιστήµιο και αναγνωρισµένο απολυτήριο από το Υπουργείο Παιδείας της Κύπρου. Οι µαθητές και οι δάσκαλοι της Σχολής Φάλκον αποτελούν µέρος µιας πολυπολιτισµικής σχολικής κοινότητας, µε µαθητές και καθηγητές από διάφορες χώρες, η οποία προσβλέπει στο µέλλον, διατηρώντας συνάµα τις παραδοσιακές αξίες. Στόχος µας είναι η πολύπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας κάθε μαθητή μας ξεχωριστά καθώς και η μετάδοση των αξιών της κριτικής σκέψης, της διά βίου μάθησης , της κοινωνικής ευθύνης και του σεβασμού προς τους συνανθρώπους και το περιβάλλον.

Κάθε χρόνο, οι μαθητές της Σχολής Φάλκον διακρίνονται για τα επιτεύγµατα και τις ακαδηµαϊκές τους ικανότητες, που τους προσφέρουν θέσεις σε κορυφαία πανεπιστήμια στο Ηνωµένο Βασίλειο, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις ΗΠΑ.

Τι προσφέρουµε

➤ Μικρές τάξεις (αναλογία μαθητών-καθηγητών 7:1) σε οικογενειακό περιβάλλον

➤ Απολυτήριο αναγνωρισµένο από το Υπουργείο Παιδείας

➤ Κεντρική τοποθεσία, εύκολα προσβάσιµη από τη Λευκωσία και τον αυτοκινητόδροµο

➤ Όμιλοι και απογευματινές δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες

➤ Διαρκή καθοδήγηση και συµβουλές σταδιοδροµίας

➤ Εκτενείς εγκαταστάσεις για αθλητισµό, µουσική, τέχνη, χορό και κεραµική

Μέσα από ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων και ομίλων, που προσφέρονται χωρίς επιπλέον χρέωση ,οι μαθητές μας έχουν τη δυνατότητα να αναπτύξουν τα ταλέντα τους και να δραστηριοποιηθούν σε τομείς που τους ενδιαφέρουν. Στόχος μας είναι η συμμετοχή τους σε ένα πρόγραμμα που συνδυάζει ακαδημαϊκές, δημιουργικές αλλά και αθλητικές δραστηριότητες .

H δηµιουργικότητα των µαθητών µας και τα ταλέντα τους, τους έχουν χαρίσει διακρίσεις και πρωτιές στον τοµέα της επιστήµης, της τέχνης, της μουσικής και της τεχνολογίας σε παγκύπριο και πανευρωπαικό επίπεδο.

Κατά τη διάρκεια των θερινών διακοπών, λειτουργεί το εξαιρετικά δηµοφιλές καλοκαιρινό µας Σχολείο για παιδιά ηλικίας 5 µέχρι 12 ετών . Το πρόγραµµα έξι εβδοµάδων του καλοκαιρινού σχολείου αποτελεί µια µοναδική εµπειρία µε ποικίλες αθλητικές και δηµιουργικές δραστηριότητες.

Οι υποψήφιοι µαθητές και οι γονείς τους, είναι πάντοτε ευπρόσδεκτοι για να γνωρίσουν καλύτερα τη Σχολή. Εάν θα θέλατε να µας επισκεφτείτε, παρακαλούµε όπως επικοινωνήσετε µαζί µας στο admissions@falconschool.ac.cy ή στο τηλέφωνο 22424781 για να διευθετήσουµε ραντεβού, για µια ξενάγηση στις εγκαταστάσεις της Σχολής. Μπορείτε να µάθετε περισσότερα για µας στην ιστοσελίδα µας www.falconschool.ac.cy ή µέσω της σελίδας µας στο Facebook.

Για εισδοχή στο γυµνάσιο και λύκειο για τον Σεπτέµβρη του 2026, οι εισαγωγικές µας εξετάσεις θα διεξαχθούν στις 13 Φεβρουαρίου 2026, στις 2:00 µ.µ.

Τι κάνει το Φάλκον να ξεχωρίζει

Συχνά µιλάµε για την «οικογένεια Falcon», αφού είµαστε ένα σχετικά µικρό σχολείο, κάτι που θεωρούµε ως ένα από τα σηµαντικότερα πλεονεκτήµατά µας. Γνωρίζουµε κάθε µαθητή µας ξεχωριστά και έχουµε τη χαρά να παρακολουθούµε πολλούς από αυτούς, από την πρώτη τους ηµέρα στο σχολείο µέχρι την είσοδό τους στο πανεπιστήµιο. Στη Σχολή Φάλκον πιστεύουµε ακράδαντα ότι οι µαθητές ευηµερούν σε ένα περιβάλλον, όπου καθηµερινά νιώθουν τη φροντίδα και τη στήριξη των καθηγητών τους, οι οποίοι νοιάζονται για την πρόοδό τους και είναι πάντα δίπλα τους για να τους βοηθούν.

Η διεύθυνση, οι καθηγητές καθώς και η εκπαιδευτική σύµβουλος της σχολής ενθαρρύνουν την ανοιχτή επικοινωνία µε τους γονείς και είναι πάντα διαθέσιµοι να τους συναντήσουν για οποιαδήποτε θέµατα τους απασχολούν. Κάθε χρόνο διοργανώνονται δυο επίσηµες συναντήσεις γονέων και καθηγητών, όπου αναλύονται τόσο η ακαδηµαϊκή όσο και η προσωπική πρόοδος των παιδιών τους, ενώ το διαδικτυακό πρόγραµµα, Schoolbase, που διαθέτει η Σχολή επιτρέπει την καθηµερινή επικοινωνία µεταξύ καθηγητών, γονέων και µαθητών και την ενηµέρωσή τους επί ακαδηµαϊκών θεµάτων.

Η Σχολή Φάλκον είναι υποψήφια για αδειοδότηση ως σχολείο του Διεθνούς Προγράμματος IB*. Τα IB World Schools μοιράζονται μια κοινή φιλοσοφία- δέσμευση για ποιοτική εκπαίδευση διεθνούς επιπέδου, η οποία θέτει ακαδημαϊκές προκλήσεις και εμπνέει- κάτι που πιστεύουμε ότι είναι σημαντική για τους μαθητές μας.

Eπειδή η ποιοτική εκπαίδευση είναι η καλύτερη επένδυση για το µέλλον του παιδιού σας , όλοι εµείς στη Σχολή Φάλκον είµαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι για το ότι προετοιµάζουµε τους νέους του σήµερα για τον κόσµο του αύριο!

*Μόνο τα αδειοδοτημένα από τον οργανισμό IB σχολεία έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν οποιοδήποτε από τα 4 ακαδημαϊκά προγράμματα: Πρόγραμμα Δημοτικής Εκπαίδευσης (PYP), Πρόγραμμα Γυμνασιακού Κύκλου(MYP), Πρόγραμμα Διπλώματος (DP) , Πρόγραμμα Καριέρας (CP). Το καθεστώς υποψηφιότητας δεν εγγυάται την αδειοδότηση.

Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με το IB και τα προγράμματα του επισκεφθείτε το http://www.ibo.org