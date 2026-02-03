Χαρίστε στο παιδί σας το δώρο μιας ποιοτικής, διεθνώς αναγνωρισμένης εκπαίδευσης στο Grammar Junior School

Στο Grammar Junior School, στη Λευκωσία, πιστεύουμε ότι κάθε παιδί είναι μοναδικό και σημαντικό. Προσφέρουμε μια ολιστική εκπαιδευτική εμπειρία, που συνδυάζει ισχυρές ακαδημαϊκές βάσεις με την καλλιέργεια χαρακτήρα, δημιουργικότητας και δεξιοτήτων ζωής. Στόχος μας είναι να διαμορφώσουμε μαθητές με αυτοπεποίθηση, περιέργεια και υπευθυνότητα, έτοιμους να εξελιχθούν σε ενεργούς και συνειδητοποιημένους πολίτες του κόσμου.

Δημιουργούμε ένα ζεστό και φιλόξενο σχολικό περιβάλλον, όπου τα παιδιά νιώθουν ασφάλεια, αποδοχή και υποστήριξη καθημερινά. Η στενή μας σχολική κοινότητα επιτρέπει σε κάθε παιδί να αναγνωρίζεται ως ξεχωριστή προσωπικότητα και να ενθαρρύνεται να αναπτύξει πλήρως τις δυνατότητές του.

Ένα Περιβάλλον που Ενισχύει την Ανάπτυξη

Το Grammar Junior School βρίσκεται σε μια ήρεμη αγροτική περιοχή, προσφέροντας ένα ασφαλές και γαλήνιο περιβάλλον μάθησης, μακριά από τους περισπασμούς της πόλης. Η φυσική ομορφιά του χώρου, σε συνδυασμό με την αφοσίωση και τη φροντίδα του εκπαιδευτικού μας προσωπικού, δημιουργούν τις ιδανικές συνθήκες για ακαδημαϊκή και συναισθηματική ανάπτυξη. Για τη διευκόλυνση των οικογενειών, προσφέρεται ασφαλής και αξιόπιστη μεταφορά με σχολικά λεωφορεία.

Ένα Χαρούμενο και Φιλόξενο Κλίμα

Στο Grammar Junior School, το θετικό σχολικό κλίμα αποτελεί βασικό θεμέλιο της καθημερινής εκπαιδευτικής εμπειρίας. Από την πρώτη στιγμή, τα παιδιά καλωσορίζονται σε ένα περιβάλλον όπου κυριαρχούν η ζεστασιά, ο σεβασμός και η αποδοχή, στοιχεία που συμβάλλουν ουσιαστικά στη συναισθηματική τους ασφάλεια και ευεξία. Το σχολείο λειτουργεί ως μια μικρή κοινότητα, μέσα στην οποία κάθε μαθητής νιώθει ότι ανήκει, ακούγεται και εκτιμάται.

Οι εκπαιδευτικοί και το προσωπικό καλλιεργούν καθημερινά σχέσεις εμπιστοσύνης με τα παιδιά, ενθαρρύνοντας την ελεύθερη έκφραση, τη συνεργασία και τη θετική επικοινωνία. Μέσα από σταθερές ρουτίνες, ξεκάθαρα όρια και ένα κλίμα ενθάρρυνσης, οι μαθητές αποκτούν αυτοπεποίθηση και αναπτύσσουν κοινωνικές και συναισθηματικές δεξιότητες που τους συνοδεύουν σε όλη τη σχολική τους πορεία.

Ένα Ισορροπημένο και Πλούσιο Αναλυτικό Πρόγραμμα

Το καθημερινό πρόγραμμα στο Grammar Junior School συνδυάζει ακαδημαϊκά μαθήματα με πρακτικές δεξιότητες ζωής, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη εκπαιδευτική εμπειρία. Η Αγγλική και η Ελληνική γλώσσα περιλαμβάνονται καθημερινά στο ωρολόγιο πρόγραμμα, ενισχύοντας τη δίγλωσση ανάπτυξη και τις επικοινωνιακές δεξιότητες των μαθητών.

Για τα βασικά μαθήματα, το Grammar Junior School ακολουθεί το διεθνές πρόγραμμα Pearson iPrimary, ένα αναγνωρισμένο και υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικό πλαίσιο που προάγει τη βαθιά κατανόηση, την κριτική σκέψη και την ακαδημαϊκή αριστεία.

Η διδασκαλία των Ελληνικών βασίζεται στο Αναλυτικό Πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας της Κύπρου, προσαρμοσμένο στις ανάγκες, τις ικανότητες και το γλωσσικό επίπεδο των μαθητών. Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζονται γερά θεμέλια στη γλώσσα, με σεβασμό στη μοναδικότητα κάθε παιδιού.

Στο εβδομαδιαίο πρόγραμμα περιλαμβάνονται επίσης τα Μαθηματικά, η Επιστήμη, η Γεωγραφία, η Ιστορία, η Φυσική Αγωγή, το STEM, η Πληροφορική, τα Εικαστικά και η Παγκόσμια Πολιτειότητα.

Σχολικές Συνελεύσεις και Κοινές Δράσεις

Καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, οι μαθητές του Grammar Junior School συμμετέχουν σε σχολικές συνελεύσεις και θεματικές δράσεις που προάγουν την ευαισθητοποίηση, τις αξίες και το πνεύμα κοινότητας. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η Εβδομάδα Φιλίας, η Παγκόσμια Ημέρα Ζώων και άλλες πρωτοβουλίες που καλλιεργούν την ενσυναίσθηση, την υπευθυνότητα και τον σεβασμό.

Χώροι Μάθησης που Υποστηρίζουν την Ανάπτυξη

Οι εγκαταστάσεις του Grammar Junior School είναι φιλόξενες και προσεγμένες, σχεδιασμένες ώστε να υποστηρίζουν τόσο τη μάθηση όσο και την ευημερία των μαθητών. Φωτεινές αίθουσες διδασκαλίας, βιβλιοθήκη, εργαστήριο καινοτομίας, εργαστήριο πληροφορικής, γήπεδα φυσικής αγωγής, παιδική χαρά, πισίνα και ευρύχωροι εξωτερικοί χώροι προσφέρουν στα παιδιά το κατάλληλο περιβάλλον για μάθηση, δημιουργία και κίνηση.

Τεχνολογία ως Εργαλείο Μάθησης

Η τεχνολογία ενσωματώνεται με σύνεση στη μαθησιακή διαδικασία στο Grammar Junior School. Το εργαστήριο πληροφορικής παρέχει πρόσβαση σε σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία, ενώ στις Τάξεις 5 και 6 εφαρμόζεται πρόγραμμα Bring Your Own Device με tablets, ενισχύοντας τις ψηφιακές δεξιότητες και την υπεύθυνη χρήση της τεχνολογίας.

Καινοτομία μέσα από το STEM

Το εργαστήριο STEM του Grammar Junior School ενθαρρύνει τη βιωματική μάθηση και την επίλυση προβλημάτων μέσα από πρακτικές δραστηριότητες και συνεργασία.

Εξωσχολικές Δραστηριότητες και Σχολική Ζωή

Πέρα από το ωρολόγιο πρόγραμμα, οι μαθητές του Grammar Junior School συμμετέχουν σε πλούσιες εξωσχολικές δραστηριότητες. Μέσα από το Extended Day, τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα να λάβουν μέρος σε χορωδία, ρομποτική, θέατρο, φωτογραφία και άλλες δημιουργικές δραστηριότητες.

Οι μαθητές συμμετέχουν επίσης σε διασχολικούς αθλητικούς αγώνες, καλλιεργώντας το ομαδικό πνεύμα και την αθλητική συμπεριφορά. Κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, ολόκληρη η σχολική κοινότητα συγκεντρώνεται σε σημαντικές εκδηλώσεις, όπως η ετήσια σχολική θεατρική παράσταση και η πολιτιστική βραδιά, όπου τα παιδιά παρουσιάζουν τα ταλέντα τους και γιορτάζουν τη δημιουργικότητα και τη συνεργασία.

Παράλληλα, μέσω του Extended Day, οι οικογένειες μπορούν να επιλέξουν πρόγραμμα μελέτης ή ατομική εκπαιδευτική υποστήριξη, ως προαιρετικές υπηρεσίες προσαρμοσμένες στις ανάγκες κάθε μαθητή.

Συνεργασία με τις Οικογένειες

Στο Grammar Junior School, πιστεύουμε ότι η συνεργασία σχολείου και οικογένειας είναι καθοριστικής σημασίας. Οι ιστοσελίδες των τάξεων, οι τακτικές συναντήσεις και η συνεχής επικοινωνία διασφαλίζουν ότι οι γονείς είναι πάντα ενημερωμένοι. Ο ενεργός Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων ενισχύει τη σχολική μας κοινότητα.

Γίνετε Μέλος της Κοινότητάς μας

Σας προσκαλούμε θερμά να επισκεφθείτε το The Grammar Junior School και να γνωρίσετε από κοντά το εκπαιδευτικό μας περιβάλλον.

Οι Εισαγωγικές Εξετάσεις για την Προδημοτική και τις Τάξεις 1 έως 6 θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο 7 Μαρτίου 2026, κατόπιν ραντεβού.

📞 Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε στο 22 695600.