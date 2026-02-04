Αν νομίζεις ότι οι μεγάλες εταιρείες είναι κάτι «μακρινό» ή ότι η καριέρα σου ξεκινά… κάποτε στο μέλλον, ήρθε η ώρα να το ξανασκεφτείς. Η KPMG δραστηριοποιείται στην Κύπρο από το 1948, αλλά το βλέμμα της είναι σταθερά στραμμένο στο αύριο, και κυρίως στους ανθρώπους που θα το διαμορφώσουν.

Με παρουσία σε ολόκληρο το νησί και περισσότερους από 800 επαγγελματίες σε έξι γραφεία (Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα, Πάφο, Παραλίμνι και Πόλις Χρυσοχούς), η KPMG Κύπρου προσφέρει ελεγκτικές, φορολογικές, συμβουλευτικές και νομικές υπηρεσίες σε κυπριακές και πολυεθνικές εταιρείες. Παράλληλα, αποτελεί μέλος του παγκόσμιου δικτύου της KPMG International, που δραστηριοποιείται σε 138 χώρες και περιοχές με περίπου 276.000 επαγγελματίες παγκοσμίως.

Όμως, πίσω από τους αριθμούς και τα διεθνή δίκτυα, υπάρχει κάτι ακόμη πιο σημαντικό: η επένδυση στους νέους ανθρώπους.

Η καριέρα δεν ξεκινά μετά το πτυχίο – ξεκινά με την ευκαιρία

Η KPMG Κύπρου έχει σχεδιάσει μια σειρά από προγράμματα που απευθύνονται σε μαθητές, φοιτητές και αποφοίτους, με στόχο να τους δώσει κάτι παραπάνω από μια απλή «πρώτη εμπειρία». Στόχος είναι να προσφέρει πραγματική εικόνα του επαγγελματικού κόσμου, καθοδήγηση και τα εφόδια για το επόμενο βήμα.

Student Programme

Αν βρίσκεσαι στο 5ο, 6ο ή 7ο έτος φοίτησης στο σχολείο και αναρωτιέσαι τι ακολουθεί μετά, το Student Programme της KPMG Κύπρου είναι μια ιδανική αφετηρία. Το πρόγραμμα δίνει στους μαθητές τη δυνατότητα να γνωρίσουν από κοντά τον κόσμο των επαγγελματικών υπηρεσιών, να καταλάβουν πώς λειτουργεί ένας σύγχρονος οργανισμός και να εξερευνήσουν διαφορετικές επιλογές καριέρας.

Μέσα από παρουσιάσεις, διαδραστικές δραστηριότητες και επαφή με το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας, οι συμμετέχοντες αποκτούν γνώσεις, εμπειρίες και –ίσως το πιο σημαντικό– σαφή εικόνα για το τι τους ταιριάζει.

It’s HER Future

Η τεχνολογία χρειάζεται περισσότερη γυναικεία παρουσία, και το πρόγραμμα «It’s HER Future» δημιουργήθηκε ακριβώς γι’ αυτόν τον λόγο. Απευθύνεται σε φοιτήτριες πληροφορικής και συναφών κλάδων που θέλουν να κάνουν τα πρώτα τους ουσιαστικά βήματα στον κόσμο της τεχνολογίας.

Οι συμμετέχουσες αποκτούν πρακτική εμπειρία, εργάζονται σε πραγματικά έργα και λαμβάνουν συνεχή καθοδήγηση από έμπειρους επαγγελματίες του Τμήματος Συμβουλευτικών Τεχνολογικών Υπηρεσιών. Το «It’s HER Future» δεν είναι απλώς ένα internship· είναι μια εμπειρία ενδυνάμωσης, εξέλιξης και αυτοπεποίθησης.

KPMG Insight Programme

Για φοιτητές στα πρώτα τους βήματα στο πανεπιστήμιο, το KPMG Insight Programme προσφέρει μια ιδανική ευκαιρία για γνωριμία με το εργασιακό περιβάλλον της KPMG Κύπρου. Οι συμμετέχοντες έχουν την ευκαιρία να εργαστούν σε πραγματικά καθήκοντα, να δουν πώς λειτουργούν οι ομάδες και να ανακαλύψουν πιθανές επαγγελματικές διαδρομές.

Κάθε φοιτητής έχει τον δικό του μέντορα, ο οποίος βρίσκεται δίπλα του σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος, προσφέροντας στήριξη, καθοδήγηση και πολύτιμες συμβουλές.

KPMG Summer Internship Programme

Για όσους βρίσκονται στο τελευταίο ή προτελευταίο έτος προπτυχιακών ή μεταπτυχιακών σπουδών, το Καλοκαιρινό Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης είναι η ευκαιρία να «δοκιμάσουν» την επαγγελματική πραγματικότητα. Σε διάρκεια τεσσάρων εβδομάδων, οι συμμετέχοντες εντάσσονται σε μία από τις βασικές ομάδες της εταιρείας: Ελεγκτική, Φορολογική, Συμβουλευτική ή Νομική.

Το πρόγραμμα συνδυάζει εκπαίδευση, ανάπτυξη δεξιοτήτων και ουσιαστική εμπειρία, ενώ η στενή συνεργασία με μέντορες βοηθά τους φοιτητές να αναπτύξουν όχι μόνο τεχνικές, αλλά και επικοινωνιακές και ηγετικές δεξιότητες.

High School Graduates Scheme

Η KPMG Κύπρου προσφέρει ένα εναλλακτικό μονοπάτι καριέρας για αποφοίτους λυκείου που θέλουν να αποκτήσουν επαγγελματικό τίτλο (ACA ή ACCA) χωρίς πανεπιστημιακό πτυχίο. Το πρόγραμμα καλύπτει πλήρως το κόστος εκπαίδευσης και εξετάσεων, προσφέροντας παράλληλα ελκυστικό πακέτο αποδοχών και ξεκάθαρες προοπτικές ανέλιξης.

Graduate Scheme

Για αποφοίτους πανεπιστημίου, το Graduate Scheme αποτελεί την ιδανική αφετηρία για μια δυναμική καριέρα. Οι συμμετέχοντες αποκτούν εργασιακή εμπειρία, ενώ έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν επαγγελματικούς τίτλους όπως ACA, ACCA ή CFA, με όλα τα έξοδα καλυμμένα από την εταιρεία.

Περισσότερο από δουλειά

Μέσα από όλα αυτά τα προγράμματα, η KPMG Κύπρου δείχνει έμπρακτα τη δέσμευσή της στη νέα γενιά. Δεν προσφέρει απλώς γνώσεις, αλλά εμπειρίες που χτίζουν αυτοπεποίθηση, δεξιότητες και προοπτική.

Γιατί στην KPMG, η καριέρα δεν είναι ένας προορισμός. Είναι ένα ταξίδι, και μπορεί να ξεκινήσει σήμερα.

Στοιχεία επικοινωνίας:

Μαρία Καραντώνη, Διοικητική Σύμβουλος – Head of People

KPMG Limited, Εσπερίδων 14, 1087, Λευκωσία

Τ: 22 209 105

F: 22 678 200

E: recruitment@kpmg.com.cy