Σε μια εποχή όπου η ισότητα των φύλων αποτελεί βασικό δείκτη οργανωτικής ωριμότητας και βιώσιμης ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου (EUC) αναγνωρίζεται ως Cyprus Best Workplaces™ for Women 2026 από τον οργανισμό Great Place to Work®.

Η διάκριση αυτή δεν αποτελεί απλώς μία ακόμη πιστοποίηση, αλλά επιβεβαιώνει μια στρατηγική επιλογή προς τη δημιουργία ενός εργασιακού περιβάλλοντος όπου οι γυναίκες αναπτύσσονται, εξελίσσονται και ηγούνται.

Η αναγνώριση βασίζεται σε αυστηρά και μετρήσιμα κριτήρια, τα οποία αξιολογούν τη δίκαιη μεταχείριση, την εκπροσώπηση των γυναικών στο ανθρώπινο δυναμικό και σε θέσεις διοίκησης, καθώς και την εμπειρία τους στον χώρο εργασίας. Εξετάζονται, μεταξύ άλλων, ζητήματα ισότητας στις αμοιβές, αξιοκρατίας στις προαγωγές, ισορροπίας επαγγελματικής και προσωπικής ζωής και συνολικής εμπιστοσύνης στο οργανωσιακό περιβάλλον.

Οι γυναίκες ως μοχλός αριστείας

Στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, οι γυναίκες διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας του Πανεπιστημίου. Από τη διοίκηση και τις ηγετικές θέσεις μέχρι την ακαδημαϊκή και ερευνητική δραστηριότητα, η συμβολή τους αποτελεί βασικό πυλώνα της αναπτυξιακής πορείας του Ιδρύματος.

Η Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού του EUC, Λουκία Πολυγερινού-Τζύρκα, δήλωσε: «Στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου δίνουμε προτεραιότητα στην ευημερία και την επαγγελματική ανάπτυξη των γυναικών. Η συγκεκριμένη αναγνώριση επιβεβαιώνει τη σταθερή μας δέσμευση στη διατήρηση ενός εργασιακού περιβάλλοντος που βασίζεται στον σεβασμό, την ισότητα και τις ίσες ευκαιρίες. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στη δημιουργία συνθηκών που εμπνέουν και ενδυναμώνουν το ανθρώπινο δυναμικό μας». Συνεχίζει: «Η ισότητα των φύλων, στο πλαίσιο αυτό, δεν αποτελεί αποσπασματική δράση, αλλά εντάσσεται σε ένα ευρύτερο μοντέλο βιώσιμης διοίκησης και θεσμικής υπευθυνότητας».

Η κα. Λουκία Πολυγερινού-Τζύρκα, δήλωσε: «Είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι για αυτή την αναγνώριση, η οποία αποδεικνύει το υψηλό επίπεδο του εργασιακού μας περιβάλλοντος. Συνεχίζουμε να προσφέρουμε στους ανθρώπους μας τις κατάλληλες συνθήκες για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους, ώστε να προάγουμε την ακαδημαϊκή αριστεία και την καινοτομία».

Ως ένα από τα κορυφαία πανεπιστήμια της Κύπρου, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου προσφέρει προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα σπουδών σε 7 Σχολές, με μια φοιτητική κοινότητα που ξεπερνά τους 12.600 φοιτητές και φοιτήτριες από 80 διαφορετικές χώρες.

Η Ισότητα γίνεται στρατηγικό πλεονέκτημα

Η νέα αυτή διάκριση έρχεται να προστεθεί στην πρόσφατη αναγνώριση και συμπερίληψη του EUC στην λίστα των Best Workplaces™ Κύπρου 2025, όπου κατέλαβε την 4η θέση παγκύπρια στην κατηγορία μεγάλων οργανισμών.

Οι συνεχείς διακρίσεις δεν αποτελούν συγκυριακά επιτεύγματα, αλλά αντανάκλαση μιας σταθερής και συστηματικής επένδυσης στο ανθρώπινο κεφάλαιο.

Διεθνείς μελέτες καταδεικνύουν ότι οι οργανισμοί που επενδύουν στη διαφορετικότητα και στη συμπερίληψη επιτυγχάνουν υψηλότερα επίπεδα καινοτομίας και απόδοσης. Στον χώρο της ανώτατης εκπαίδευσης, όπου η γνώση και η έρευνα συνδέονται άμεσα με την ποιότητα του ανθρώπινου δυναμικού, η ενδυνάμωση των γυναικών αποτελεί ουσιαστικό παράγοντα ανταγωνιστικότητας.

Το EUC ενσωματώνει αυτή τη φιλοσοφία σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας του, δημιουργώντας συνθήκες που επιτρέπουν στις γυναίκες να αναπτύξουν το πλήρες επαγγελματικό και επιστημονικό τους δυναμικό. Η αξιοκρατία, η ισότιμη συμμετοχή και η ενίσχυση της ηγεσίας αποτελούν θεμέλια μιας κουλτούρας που προάγει τη συλλογική επιτυχία.

European University Cyprus is a Great Place to Work®

Η διάκριση Cyprus Best Workplaces™ for Women 2026, σε συνδυασμό με την πιστοποίηση Great Place to Work®, ενισχύει και επιβεβαιώνει ότι το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου κατατάσσεται στους εργοδότες προτίμησης στην Κύπρο.

Αξίζει να σημειωθεί πως το 2025, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου πιστοποιήθηκε από το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την εφαρμογή καλών πρακτικών ισότητας των φύλων στο εργασιακό περιβάλλον. Η πιστοποίηση αναγνωρίζει οργανισμούς που έχουν ενσωματώσει κουλτούρα ισότητας μέσα από απαλλαγμένες από διακρίσεις διαδικασίες διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, καλύπτοντας την πρόσληψη και ανέλιξη προσωπικού, την εκπαίδευση και αξιολόγηση, τη μισθολογική πολιτική, τη συμφιλίωση επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής, καθώς και την εφαρμογή πολιτικών πρόληψης και αντιμετώπισης της παρενόχλησης.

Σε ένα ακαδημαϊκό και επαγγελματικό περιβάλλον που εξελίσσεται διαρκώς, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου αποδεικνύει ότι η αριστεία δεν περιορίζεται στη διδασκαλία και την έρευνα. Αφορά και τον τρόπο με τον οποίο καλλιεργείται ένα εργασιακό δίκαιο, συμπεριληπτικό και προσανατολισμένο περιβάλλον στη διαρκή ανάπτυξη.

Στοιχεία επικοινωνίας

Τηλ. Επικοινωνίας 22713000

Ηλ. Ταχ.: info@euc.ac.cy

https://euc.ac.cy/