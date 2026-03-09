ΑΦΙΕΡΩΜΑ: 10 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ

Ο Ανδρέας Πάνου Λανίτης γεννήθηκε στη Λεμεσό στις 28 Ιουνίου 1933 και απεβίωσε στις 9 Μαρτίου 2016. Το αφιέρωμα αυτό, υπό τον τίτλο «Οικογένεια, Οδοιπορικό, Φιλανθρωπία», προβαίνει σε καταγραφή της καταγωγής, του οικογενειακού ιστορικού, της δράσης και του φιλανθρωπικού έργου του αείμνηστου Ανδρέα, εμπλουτίζοντας περεταίρω την πληροφόρηση για την εν γένει συνεισφορά της οικογένειας των Λανίτη στη Λεμεσό και την Κύπρο γενικότερα.

Ένας σημαντικός αριθμός μεταπτυχιακών φοιτητών έχουν μέχρι σήμερα ωφεληθεί και συνεχίζουν να ωφελούνται από τα προγράμματα του Ιδρύματος Ανδρέας Π. Λανίτης, που δημιούργησε, τιμώντας τη μνήμη του και την προσφορά του.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Οικογενειακές ρίζες

Γονείς του Ανδρέα ήταν ο Πάνος και η Βασιλική Λανίτη. Ο πατέρας του Ανδρέα, ο Πάνος Λανίτης, είλκυε την καταγωγή του από τον «γενεάρχη» της γνωστής οικογένειας των Λανιτών, τον Παναγή Σύκα.

Ο Παναγής ήταν έμπορος και γεωργός από τη Λάνια. Είχε συνεχή επαφή με τη Λεμεσό, όπου πωλούσε τη σοδιά του και αυτή των συγχωριανών του και όπου αργότερα εγκαταστάθηκε.

Ο Παναγής και η σύζυγος του Αγγελική, είχαν τρεις κόρες, την Ελέγκω, την Κλειώ και την Αντιγόνη και δύο γιους, τον Νικόλα Π. Λανίτη και το Κώστα Π. Λανίτη.

Τα αγόρια της οικογένειας, ακολουθώντας το πνεύμα και την παράδοση του πατέρα τους ανέπτυξαν πλούσια εμπορική και οικονομική δραστηριότητα και συμβολή στα κοινωνικά δρώμενα όπως η δημιουργία του Λανιτείου Γυμνασίου Λεμεσού.

Φωτογραφία, αριστερά: Με τους Λανίτη:

Στην πρώτη σειρά, από αριστερά: Πρώτος, με το σκούρο παλτό, ο Πάνος Λανίτης (πατέρας του Ανδρέα). Ακολουθούν στο κέντρο της φωτογραφίας, οι θείοι του Πάνου (αδέλφια της μητέρας του, παιδιά του Παναγή Λανίτη) ο Νικόλας Π. Λανίτης με το μπαστούνι και ο Κώστας Π. Λανίτης.

Γονείς και αδέλφια του Ανδρέα

Ο πατέρα του Ανδρέα, Πάνος Λανίτης, γεννήθηκε το 1892. Μητέρα του Πάνου ήταν η Ελέγκω, μία από τις τρεις κόρες του Παναγή και της Αγγελικής. Τον Πάνο, μετά που έχασε τον πατέρα του, τον ανάθρεψαν ο παππούς και η γιαγιά του.

Μετά τις σπουδές του, ενώ βρισκόταν και εργαζόταν στην Ελβετία τον κάλεσε ο θείος του, ο Ν. Π. Λανίτης στην επιχείρηση του, στην οποία συμμετείχε ήδη και ο θείος του Κώστας Π. Λανίτης. Κι ενώνοντας τις δυνάμεις τους ως επιχειρηματίες, μεγαλούργησαν.

Μεγάλη ήταν και η συμβολή του Πάνου στην πρόοδο της Λαϊκής Τράπεζας όπου διετέλεσε Αντιπρόεδρος και Πρόεδρος έως το 1972, όπως και στην αγορά του αγροκτήματος Λανίτη, το οποίο αργότερα υπό την Προεδρία του νεαρότερου εξαδέλφου του και ικανότατου επιχειρηματία, Ευαγόρα Λανίτη (γιου του θείου του, Κώστα Π. Λανίτη), πήρε ακόμη μεγαλύτερη ανάπτυξη.

Από το 1934 ο Πάνος ήταν Πρόξενος του Βελγίου στην Κύπρο, η κυβέρνηση του οποίου τον τίμησε με ξεχωριστές διακρίσεις.

Η μητέρα του Ανδρέα, η Βασιλική, το γένος Κωνσταντινίδη, καταγόταν από επιφανή οικογένεια του Τρικώμου, του Ανδρέα Κωνσταντινίδη και της Ελεγκούς

Η Βασιλική ήταν μία εξαιρετική γυναίκα, μητέρα και σύζυγος, και φιλάνθρωπος κυρία. Εκτός από τον Ανδρέα είχαν άλλα δύο παιδιά τον Νίκο και την Ελέγκω.

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ

Σχολικά χρόνια του Ανδρέα

Τα σχολικά του χρόνια ο Ανδρέας τα πέρασε στην Α΄ Αστική Σχολή Λεμεσού και ακολούθως στο Ελληνικό Γυμνάσιο της πόλης

Ένα περιστατικό συμπλοκής με τις αποικιοκρατικές δυνάμεις, τον οδηγεί εκτός Κύπρου για να συνεχίσει εκεί τα μαθήματα και τις σπουδές του.

Σπουδές

Γίνεται δεχτός στο Πανεπιστήμιο Cambridge της Αγγλίας όπου περνά το μεγαλύτερο μέρος των φοιτητικών του χρόνων και παρακολουθεί Οικονομικά και Νομικά.

Αποκτά τον τίτλο του Bachelor of Arts, του LL.B (Candab) και του Master of Arts. Το 1959 γίνεται μέλος του Gray’s Inn του Λονδίνου και Barrister at Law.

Επιχειρηματικότητα – κοινωνική ευαισθησία

Επιστρέφοντας στην Κύπρο, επιδίδεται με ζήλο στην επιχειρηματική δραστηριότητα. Αναλαμβάνει αρχικά ως Διευθύνον Σύμβουλος της N.P. Lanitis Co. Ltd και των εξαρτωμένων από αυτή εταιρειών και συμβάλλει στην περαιτέρω ανάπτυξη του συγκροτήματος.

Υπηρετεί ως μέλος Δ.Σ. διαφόρων οργανισμών αλλά και δημιουργεί τις δικές του επιχειρήσεις και αναπτύσσει πολύ αξιόλογη παραγωγική δράση σε διάφορους τομείς της οικονομίας και του εμπορίου.

Επιδεικνύει ιδιαίτερη κοινωνική ευαισθησία, αποσπώντας την εκτίμηση των συνεργατών του και των εργαζομένων για την προοδευτικότητα των εργασιακών του αντιλήψεων και ενεργειών.

Πρόξενος Βασιλείου του Βελγίου

Το 1971 ο Ανδρέας διορίζεται Πρόξενος του Βασιλείου του Βελγίου στην Κύπρο. Αργότερα η σκυτάλη παραδίδεται στον Μάριο Λανίτη (γιος του Ευαγόρα Λανίτη).

Ο Ανδρέας τυγχάνει πολλών τιμητικών διακρίσεων. καθώς και γενικής αναγνώρισης για το ήθος και τον ανθρωπισμό του.

Πολυπράγμων

Η ιδιωτική ποικιλόμορφη ενασχόληση του με τη θάλασσα, με τη μελισσοκομεία, την κηπουρική, τη ξυλουργική, τη μεταλλουργία, τα τηλεκατευθυνόμενα μοντέλα, τον κατέστησαν βαθύ γνώστη των θεμάτων αυτών. Επίσης ευρυμαθέστατος και πολυταξιδεμένος όπως ήταν, έθετε εαυτόν υπεράνω κάθε μορφής διακρίσεων και προκαταλήψεων.

Παιδεία και Πολιτισμός

Για τον Ανδρέα η Παιδεία, οι αρχές της δικαιοσύνης, η ελευθερία της έκφρασης και η συστηματική αναζήτηση της αλήθειας, αποτέλεσαν καθοδηγητικό φάρο αλλά και συντελεστές προόδου και πολιτισμού. Το θέατρο, οι τέχνες γενικά είχαν επίσης ξεχωριστή θέση στα ενδιαφέροντα του.

Ο Ανδρέας Λανίτης με την πασίγνωστη τότε Ελληνίδα ηθοποιό Γεωργία Βασιλειάδου.

Φιλανθρωπία

Η δημιουργία Ιδρυμάτων με κύριο σκοπό να βοηθήσει τους συνανθρώπους του και ιδιαίτερα τους λιγότερο προνομιούχους οικονομικά φοιτητές στις σπουδές τους, ήταν για τον ίδιο και τη σύζυγο του Γκορντάνα, έκφραση κοινωνικής συμβολής.

«ΑΙΕΝ ΑΡΙΣΤΕΥΕΙΝ»

Το ομηρικό ρητό, «αιέν αριστεύειν», παρμένο από την Ιλιάδα, Ζ.208, ήταν το μότο του αείμνηστου Ανδρέα για την Παιδεία και την ανθρώπινη πρόοδο, προσβλέποντας στο να εφαρμόζεται και μέσω της παραχώρησης των υποτροφιών του.​

Ίδρυμα Ανδρέας Π. Λανίτης

Στις 8 Ιανουάριου 2014 ιδρύει το φιλανθρωπικό Ίδρυμα Ανδρέας Π. Λανίτης, με ιδρυτικά Μέλη τον Ανδρέα Πάνου Λανίτη, την Αναστασία Αριστοτέλους και τον δικηγόρο Πέτρο Αναστασιάδη για παραχώρηση υποτροφιών σε φοιτητές.

Ίδρυμα Ανδρέας Πάνου Λανίτης Λτδ

Στις 2 Οκτωβρίου 2014 ιδρύει το Ίδρυμα Ανδρέας Πάνου Λανίτης Λτδ, με συνιδρυτές τον ίδιο, την Αναστασία Αριστοτέλους και τον Λογιστή Μιχάλη Πολυδωρίδη το οποίο επικεντρώνεται στη διαχείριση των οικονομικών και την εξασφάλιση των πόρων για υποτροφίες.

Ένα όνειρο ζωής υλοποιείται

Με τη δημιουργία των ιδρυμάτων αυτών, ένα όνειρο ζωής του Ανδρέα για κοινωνική και ανθρωπιστική συμβολή, εκπληρώνεται, εμπιστευόμενος την υλοποίηση, την ανάπτυξη και τη λειτουργία τους στον Δρα Άριστο Αριστοτέλους και στην οικογένεια του.

ΔΡ ΑΡΙΣΤΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ – Η ΚΙΝΗΤΗΡΙΟΣ ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΑΝΔΡΕΑ ΛΑΝΙΤΗ

Ο Αριστοτέλους, καταξιωμένος επιστήμονας, πεπειραμένος και αποτελεσματικός Γενικός Διευθυντής, Πρόεδρος ημικρατικών και άλλων οργανισμών, Πανεπιστημιακός και πρώην Βουλευτής, με σπουδές στα Οικονομικά, τη Διοίκηση Επιχειρήσεων, την Ευρωπαϊκή Ενοποίησης και τη Στρατηγική, στο Λονδίνο, την Αμπερντήν και την Αθήνα, υπήρξε φίλος, στενός και έμπιστος συνεργάτης του Ανδρέα και αυτός και η οικογένεια του.

Μετά από παράκληση του Ανδρέα Π. Λανίτη ο Αριστοτέλους αναλαμβάνει να βοηθήσει αποφασιστικά στην εκπλήρωση του οράματος του.

Υπό την αποτελεσματική διαχείριση του Α. Αριστοτέλους και της οικογένεια του, έλαβε σάρκα και οστά το δημιούργημα του Ανδρέα, το Ίδρυμα Ανδρέας Πάνου Λανίτης Λτδ όπως και ο βραχίονας του για παραχώρηση υποτροφιών, το Ίδρυμα Ανδρέας Π. Λανίτης. Με το πρώτο να διαχειρίζεται τα οικονομικά και μέσω του δευτέρου να παραχωρούνται υποτροφίες

Το Δ. Σ. του Ιδρύματος Ανδρέας Πάνου Λανίτης Λτδ, για επίτευξη των σκοπών του, γρήγορα ανέπτυξε οικονομική δραστηριότητα εντός και εκτός Κύπρου. Μπόρεσε έτσι μέσω του Ιδρύματος Ανδρέας Π. Λανίτης και της Ανεξάρτητης Επιτροπής Υποτροφιών που είχε δημιουργήσει, να παραχωρήσει, με συνέπεια και αδιαμφισβήτητα αξιοκρατικά κριτήρια, δεκάδες χιλιάδες ευρώ για υποτροφίες σε μεταπτυχιακούς φοιτητές, επιτελώντας το κοινωνικό του έργο και ατενίζοντας τη μελλοντική του πορεία με αισιοδοξία.

Στιγμιότυπα από τελετή απονομής υποτροφιών: Αριστερά Μέλη Δ.Σ. με Επιτροπή και Υποτρόφους.

Επίλογος

Ως επίλογος παρατίθεται πιο κάτω απόσπασμα από το χαιρετισμό του αείμνηστου Ανδρέα με την ευκαιρία της δημιουργίας του Ιδρύματος Ανδρέας Πάνου Λανίτης Λτδ, στις 16 Οκτωβρίου 2014. Το περιεχόμενο του είναι καταδεικτικό του πνεύματος και των αξιών ενός ανθρώπου που – όπως σκιαγραφήθηκε στο παρόν αφιέρωμα – με την πορεία και την προσφορά του, πρόσθεσε ένα λιθαράκι για το καλό των συνανθρώπων του:

«… Πεποίθηση μου είναι ότι η μόρφωση δεν μπορεί να αποτελεί προνόμιο μόνο των ολίγων, αλλά θεμελιώδες δικαίωμα όλων των ανθρώπων ανεξαρτήτων πόρων και μέσων, κοινωνικών τάξεων και άλλων προκαταλήψεων και επίπλαστων διαχωρισμών.

Η δημιουργία του Ιδρύματος Ανδρέας Πάνου Λανίτης εδράζεται πάνω σε αυτές τις πεποιθήσεις και προσβλέπει στο να εξυπηρετήσει στο μέτρο του δυνατού αυτό το σκοπό: Να ενισχύσει τις δυνατότητες ενός ευρύτερου φάσματος νεαρών ατόμων από λιγότερο προνομιούχες οικογένειες, με έφεση προς τη γνώση και τη μόρφωση, να κάνουν χρήση του δικαιώματος αυτού.

Η απόφαση μου για δημιουργία του Ιδρύματος αποτελεί ελάχιστο δείγμα εκτίμησης μου προς τους συνανθρώπους μου και την πατρίδα μου, αλλά και μέτρο ενίσχυσης της κοινωνικής δικαιοσύνης ανάμεσα σε ένα λαό όπως ο κυπριακός που συνεχίζει να αναζητεί το λιμάνι της σταθερότητας, της ειρήνης και της διαρκούς ευημερίας.

Εύχομαι κάθε επιτυχία στους συνεχιστές αυτής της προσπάθειας μου.»

Πηγές: Το κείμενο αντλεί την πληροφόρηση και τα στοιχεία του από πρωτοβάθμιες κυρίως πηγές όπως προσωπικές συνεντεύξεις που δόθηκαν από πρόσωπα της οικογένειας ή του άμεσου οικογενειακού περιβάλλοντος και τον ίδιο τον Ανδρέα. Πολύτιμη πηγή υπήρξε η αυτοβιογραφία του Πάνου Λανίτη, «Η Ζωή Μου : Η εργασία είναι προσευχή», Επιμέλεια Τ. Γ. Νικολαΐδη, Λεμεσός, 1980. Άλλες δευτεροβάθμιες πηγές είναι το διαδίκτυο, περιλαμβανομένης της «Polygnosis» και της ιστοσελίδα της «Lanitis Group».