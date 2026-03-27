Με όχημα την πολυετή παρουσία της στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), το δυναμικό πελατειακό της χαρτοφυλάκιο, την εξειδικευμένη τεχνογνωσία και την πολύτιμη εμπειρία που έχει αποκτήσει ως ο πρώτος ανεξάρτητος προμηθευτής ηλεκτρικής ενέργειας από το 2021, η Bioland Energy Group αποτελεί μια ηγέτιδα δύναμη στην ιδιωτική αγορά ηλεκτρισμού στην Κύπρο, προσφέροντας προσιτές και ‘πράσινες’ επιλογές ηλεκτροδότησης για μικρές και μεγάλες βιομηχανικές και εμπορικές επιχειρήσεις.

Μέσα από το ολοκληρωμένο ενεργειακό της μοντέλο για παραγωγή, προμήθεια και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων, η Bioland Energy συμβάλλει ουσιαστικά στη μείωση του ενεργειακού κόστους επιχειρήσεων και νοικοκυριών, ενισχύοντας παράλληλα τη μετάβαση της Κύπρου σε ένα πιο βιώσιμο ενεργειακό μοντέλο.

Η εταιρεία, που ιδρύθηκε το 2011 στη Λάρνακα και είναι μέλος της Eptagon Group, αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες και ταχύτερα αναπτυσσόμενες εταιρείες ενέργειας στην Κύπρο. Αξιοποιώντας την ενέργεια που παράγεται από τα σύγχρονα φωτοβολταϊκά πάρκα, τα οποία σχεδιάζει, υλοποιεί και διαχειρίζεται, ο Όμιλος παρέχει φθηνότερο ηλεκτρικό ρεύμα σε καταναλωτές είτε άμεσα, μέσω της εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων για ιδία χρήση (ιδιοκατανάλωση) σε επιχειρήσεις και οικίες, είτε ως πάροχος ηλεκτρικού ρεύματος μέσα από τη συμμετοχή της θυγατρικής της, Bioland Promithia, στην Ανταγωνιστική Αγορά Ηλεκτρισμού, που λειτουργεί από τον Οκτώβριο του 2025 στη χώρα μας.

Στο χαρτοφυλάκιο πελατών της Bioland περιλαμβάνονται μεγάλα και γνωστά ονόματα του εμπορικού και βιομηχανικού κόσμου, απ’ όλο το φάσμα της οικονομίας του τόπου. Οι εν λόγω επιχειρήσεις, πολλές από τις οποίες συνεργάζονται ήδη εδώ και πέντε χρόνια με την Bioland στο πλαίσιο της Μεταβατικής Αγοράς Ηλεκτρισμού, επωφελούνται από τις ελκυστικές και ανταγωνιστικές διατιμήσεις που προσφέρει, μειώνοντας σημαντικά το ενεργειακό τους κόστος.

Παράλληλα, η Bioland έχει αναλάβει μέσω πλειοδοτικού διαγωνισμού του Δήμου Αραδίππου το πρώτο έργο προμήθειας και πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας από Ανεξάρτητο Προμηθευτή Ηλεκτρισμού στην Κύπρο, αξιοποιώντας την ενέργεια που παράγεται από το φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 2,96 MW που δημιούργησε ο Δήμος στην περιοχή Μελίσσια με συγχρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Πολιτικής Συνοχής ΘΑλΕΙΑ 2021-2027.

Πρόκειται για μια καινοτόμο συνεργασία δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, την πρώτη αυτού του είδους σύμπραξη στην Κύπρο, που εξοικονομεί ετησίως σημαντικά ποσά για τον Δήμο Αραδίππου από τις ανάγκες ηλεκτροδότησης των υποδομών του.

Ενέργεια από τον ήλιο

Ως παραγωγός, η Bioland Energy Group διαθέτει σήμερα πέραν των 60 φωτοβολταϊκών πάρκων συνολικής ισχύος 76 MWp, διαχειρίζεται περισσότερα από 40 πάρκα άλλων ανεξάρτητων παραγωγών, ενώ επεξεργάζεται μελέτες για την ανάπτυξη ακόμα 157 νέων πάρκων, με στόχο την προσθήκη 342 MWp στο ενεργειακό της χαρτοφυλάκιο. Ανάμεσα στις περιοχές όπου δραστηριοποιείται ενεργά περιλαμβάνονται η Αραδίππου, η Κοφίνου, το Αλεθρικό, η Δρομολαξιά, ο Κουτραφάς και άλλες κοινότητες.

Επιπλέον, η Bioland δραστηριοποιείται δυναμικά στην εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων σε οικιακά και εμπορικά ακίνητα, έχοντας εγκαταστήσει μέχρι σήμερα περισσότερα από 3.000 φωτοβολταϊκά συστήματα, που εξυπηρετούν τόσο οικογένειες όσο και επιχειρήσεις που επιθυμούν να παράγουν πράσινη ενέργεια, εξασφαλίζοντας έτσι χαμηλότερες καταναλώσεις ηλεκτρικής ενέργειας.

Με αυτό το ολοκληρωμένο ενεργειακό μοντέλο, που συνδυάζει παραγωγή, διαχείριση και προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας, η Bioland δημιουργεί ένα σύγχρονο οικοσύστημα καθαρής ενέργειας που ενισχύει την ενεργειακή αυτάρκεια της χώρας.

Αγροφωτοβολταϊκά

Με γνώμονα τη στήριξη της γεωργίας και των κοινοτήτων στις οποίες δραστηριοποιείται, η Bioland συμβάλλει καθοριστικά στην εισαγωγή, στην Κύπρο, αγροφωτοβολταϊκών συστημάτων. Τα καινοτόμα αυτά συστήματα επιτρέπουν την ταυτόχρονη καλλιέργεια της γης και παραγωγή ηλιακής ενέργειας στον ίδιο χώρο, δίνοντας τη δυνατότητα στους γεωργούς να καλλιεργούν ανεμπόδιστα τη γη τους, ενώ παράλληλα παράγεται ηλεκτρική ενέργεια αξιοποιώντας τον ήλιο ως πηγή πρόσθετου εισοδήματος.

Τα αγροφωτοβολταϊκά, που χρησιμοποιούνται ευρέως στην Ευρώπη, ακόμη και σε χώρες με χαμηλή ηλιοφάνεια, προσφέρουν σειρά πλεονεκτημάτων, καθώς μεταξύ άλλων συμβάλλουν στη διατήρηση της υγρασίας του εδάφους που απελευθερώνεται από τις καλλιέργειες, μειώνουν τις ανάγκες σε νερό άρδευσης, προστατεύουν τις καλλιέργειες από ακραία καιρικά φαινόμενα, όπως χαλαζοπτώσεις, παγετό και υψηλές θερμοκρασίες, ενώ παράλληλα μειώνουν το κόστος συντήρησης και κατανάλωσης καυσίμων για άρδευση.

Πρωτοπόροι στην ΑΑΗ

Μέσω της θυγατρικής του εταιρείας, Bioland Promithia Ltd, ο όμιλος εταιρειών Bioland Energy συμμετέχει από τον Οκτώβριο του 2025 στην Ανταγωνιστική Αγορά Ηλεκτρισμού (ΑΑΗ), με όραμα να καταστεί ο μεγαλύτερος ανεξάρτητος προμηθευτής και παραγωγός ηλεκτρικής ενέργειας στην Κύπρο, παρέχοντας σε όσο το δυνατόν περισσότερους πελάτες ποιοτικές υπηρεσίες ηλεκτρικής ενέργειας στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.

Επενδύοντας στην καινοτομία, την υψηλή τεχνολογία και τη γνώση που έχει συσσωρεύσει μέσα από τη συμμετοχή στη Μεταβατική Ρύθμιση της Αγοράς την περασμένη πενταετία, η Bioland Promithia καλύπτει αποτελεσματικά τις ενεργειακές ανάγκες όλο και περισσότερων πελατών, προσφέροντας ποικιλία επιλογών και μακροπρόθεσμα οφέλη στις τιμές ηλεκτρισμού.

Προσαρμοσμένα στις ανάγκες του κάθε καταναλωτή, τα ανταγωνιστικά προγράμματα της Bioland Promithia διακρίνονται σε χρονικές ζώνες (Ημέρα, Απόγευμα, Νύχτα) και βασίζονται στην εκάστοτε μηνιαία Μεσοσταθμική Τιμή Εκκαθάρισης της Αγοράς (ΜΤΕΑ) για την κάθε χρονική ζώνη (καθημερινές, Σαββατοκύριακα και αργίες, χειμώνα, καλοκαίρι).

Ειδικότερα, η Bioland Promithia προσφέρει ανταγωνιστικά προγράμματα και διαφορετικές διατιμήσεις σε τρεις επιχειρηματικές κατηγορίες (Business MAX για μετρητές στη μέση τάση, Business PLUS για μετρητές στη χαμηλή τάση και Business FLEX για μετρητές στη χαμηλή τάση). Οι πελάτες της Bioland Promithia μπορούν να επιλέξουν το ανταγωνιστικό πρόγραμμα που ανταποκρίνεται στις δικές τους ανάγκες, αναλόγως του διαστήματος του 24ώρου στο οποίο μπορούν να αξιοποιήσουν πιο ωφέλιμα την ηλεκτρική ενέργεια για τις ανάγκες τους.

Παράλληλα, η εταιρεία προσφέρει τη δυνατότητα σε επιχειρηματικούς πελάτες να ενταχθούν στο πρόγραμμα Bioland Green Pass, όπου το Ενεργειακό Μείγμα Ειδικού Προϊόντος που προσφέρει η Bioland Promithia Ltd προέρχεται αποκλειστικά από ΑΠΕ και επιβεβαιώνεται επίσημα ότι ο κάτοχός του καταναλώνει πράσινη ενέργεια, καθώς και τη δυνατότητα συμψηφισμού παραγωγής και κατανάλωσης για όσους από τους πελάτες της διαθέτουν φωτοβολταϊκά συστήματα (Net Billing).

Ταυτόχρονα, με στόχο τη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση της παραγόμενης ενέργειας από ΑΠΕ, η Bioland δρομολογεί εντός του έτους την εγκατάσταση και λειτουργία συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας (μπαταρίες) στα φωτοβολταϊκά της πάρκα, ώστε να επιτυγχάνεται σημαντική διεύρυνση του χρόνου αξιοποίησης της παραγόμενης από ΑΠΕ ενέργειας, εξασφαλίζοντας έτσι τη δυνατότητα για ακόμη χαμηλότερες διατιμήσεις ρεύματος για τους πελάτες της.

Επιστημονική γνώση και κοινωνική ευθύνη

Πιστή στη φιλοσοφία και στο όραμά της για ένα πράσινο και βιώσιμο ενεργειακό μέλλον, η Bioland επενδύει συστηματικά στην Έρευνα και Καινοτομία (R&D), ενώ παράλληλα ενσωματώνει βέλτιστες πρακτικές κυκλικής οικονομίας στις δραστηριότητές της. Οι ενεργειακές της υποδομές χαρακτηρίζονται από μηδενικές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, ενώ στους σχεδιασμούς της εταιρείας είναι η λειτουργία μονάδας θερμόλυσης, στην οποία μέσω της ανακύκλωσης φθαρμένων ελαστικών θα παράγεται ηλεκτρική ενέργεια από έλαιο θερμόλυσης.

Παράλληλα, μέσω της θερμόλυσης θα ανακτώνται από τα ελαστικά πολύτιμα μέταλλα και μαύρος άνθρακας (carbon black) που θα προορίζονται για νέα χρήση. Αξίζει να σημειωθεί πως η τεχνική της θερμόλυσης (επεξεργασία των υλικών χωρίς καύση, σε κλειστό περιβάλλον και στην απουσία οξυγόνου, μόνο με θερμότητα) βρίσκεται στον πυρήνα της πολιτικής κυκλικής οικονομίας της ΕΕ, στο πλαίσιο της στρατηγικής αειφορίας και βιωσιμότητας.

Η Bioland επενδύει σταθερά στην Έρευνα και Ανάπτυξη (R&D), με σημαντικό μέρος του προσωπικού της να διαθέτει υψηλό επιστημονικό υπόβαθρο, εργοδοτώντας σήμερα περισσότερα από 200 άτομα, με εξειδίκευση στον ενεργειακό σχεδιασμό και τις ΑΠΕ, ενισχύοντας έτσι το επιστημονικό της δυναμικό και την τεχνολογική της υπεροχή.

Αξιοσημείωτες είναι επίσης οι περιβαλλοντικές δράσεις που υλοποιεί ο Όμιλος Bioland στο πλαίσιο του προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του, όπως ο τακτικός καθαρισμός παραλιών και το πρόγραμμα εγκατάστασης φωλιών ανθρωποπουλιών σε περιοχές όπου αναπτύσσει φωτοβολταϊκά πάρκα, με στόχο την καταπολέμηση των τρωκτικών με φυσικό τρόπο καθώς και η εγκατάσταση ποτίστρων για την ενίσχυση της βιοποικιλότητας και την προστασία της γεωργίας.

Σε μια περίοδο όπου η ενεργειακή μετάβαση αποτελεί βασική προτεραιότητα για την Ευρώπη και την Κύπρο, η Bioland Energy Group επενδύει σταθερά στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, την αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας και την τεχνολογική καινοτομία. Με αυτό τον τρόπο συμβάλλει ουσιαστικά στη διαμόρφωση ενός πιο βιώσιμου και ανταγωνιστικού ενεργειακού μέλλοντος για επιχειρήσεις, κοινότητες και νοικοκυριά.

