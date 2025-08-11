Η Ελλάδα καταγράφει φέτος ισχυρή παρουσία στα Top Women in Maritime Awards 2025 των ΗΠΑ, με τη Δωροθέα Ιωάννου, CEO του Shipowners Claims Bureau Inc. και του The American P&I Club, να συγκαταλέγεται στις 20 γυναίκες που διακρίθηκαν για τη συμβολή και την ηγεσία τους στον παγκόσμιο ναυτιλιακό τομέα.

Η διάκριση απονεμήθηκε από το αμερικανικό ναυτιλιακό περιοδικό Marine Log, που από το 2020 αναδεικνύει γυναίκες-ηγέτιδες οι οποίες διαμορφώνουν τις εξελίξεις σε τομείς όπως η διαχείριση πλοίων, η λιμενική διοίκηση, η ναυπηγική, η εκπαίδευση και η ασφάλεια.

Οι φετινές νικήτριες προέρχονται από διαφορετικές χώρες και κλάδους, καταδεικνύοντας την αυξανόμενη επιρροή των γυναικών σε έναν παραδοσιακά ανδροκρατούμενο κλάδο.

Η απονομή θα πραγματοποιηθεί τον Δεκέμβριο στη Νέα Ορλεάνη, στο πλαίσιο του Top Women in Maritime Celebration, που διοργανώνεται σε συνεργασία με τους Women in Maritime Operations (WIMOs) και WISTA USA. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ομιλία-κλειδί, δικτύωση και τιμητική αναγνώριση των βραβευμένων, μία ημέρα πριν από την έναρξη του International WorkBoat Show.

Σύμφωνα με τον εκδότη του Marine Log, Gary Lynch, η πρωτοβουλία στοχεύει στην ανάδειξη παραδειγμάτων ηγεσίας και την ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών στη ναυτιλία: «Η υποστήριξη της βιομηχανίας και η ανταπόκριση ξεπέρασαν τις προσδοκίες μας, αποδεικνύοντας τη δυναμική των γυναικών στον κλάδο».

Η Δωροθέα Ιωάννου είναι η πρώτη γυναίκα CEO στην 110χρονη ιστορία του American P&I Club και έχει μακρά πορεία στη ναυτιλιακή ασφάλιση και τα P&I Clubs, αποτελώντας σημαντική ελληνική παρουσία στον διεθνή ναυτιλιακό χάρτη.

Η βράβευσή της αποτελεί όχι μόνο προσωπική αναγνώριση, αλλά και απόδειξη της θέσης που κατέχει η Ελλάδα στην παγκόσμια ναυτιλιακή βιομηχανία, με επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται σε κομβικές θέσεις διεθνών οργανισμών.

