Αισιοδοξία καταγράφεται στην ελληνική αγορά επαγγελματικών ακινήτων, με τα τουριστικά ακίνητα, τα καταστήματα και τα logistics να συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον, σύμφωνα με έρευνα της Cerved Υπηρεσίες Ακινήτων.

Τουριστικά ακίνητα στην κορυφή

Σύμφωνα με τα στοιχεία, τα τουριστικά ακίνητα συγκεντρώνουν το 36% του ενδιαφέροντος, παραμένοντας η κατηγορία με τις καλύτερες προοπτικές για τα επόμενα χρόνια. Ακολουθούν τα καταστήματα σε κεντρικές εμπορικές πιάτσες με 30%, τα σύγχρονα γραφεία με 21% και οι αποθηκευτικοί χώροι με 13%.

Κίνητρα αγοραστών

Το 43% των συμμετεχόντων θεωρεί ότι η επένδυση και η ιδιόχρηση αποτελούν εξίσου σημαντικά κριτήρια. Το 38% προτιμά ακίνητα επενδυτικού χαρακτήρα, ενώ το 19% στοχεύει σε ακίνητα για ιδιόχρηση.

Αγορά γραφείων

Το κέντρο της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον για γραφεία (44%). Στην Αθήνα σημαντική δυναμική εμφανίζουν και τα βόρεια και νότια προάστια, ενώ στη Θεσσαλονίκη προηγούνται οι ανατολικές περιοχές. Η αξία ενός γραφείου επηρεάζεται κυρίως από τη θέση (49%), την ενεργειακή απόδοση και τη συγκοινωνιακή εξυπηρέτηση (22%). Σχεδόν οι μισοί ειδικοί (48%) προβλέπουν άνοδο τιμών, ενώ το 47% σταθεροποίηση.

Αγορά καταστημάτων

Στην Αθήνα, το κέντρο συγκεντρώνει το 52% της ζήτησης για καταστήματα, ακολουθούμενο από τα νότια προάστια και τα εμπορικά κέντρα. Στη Θεσσαλονίκη, το κέντρο κατέχει το 60%, με τα ανατολικά προάστια και τα malls να ακολουθούν. Οι τάσεις τιμών είναι ανοδικές για το 47% των ειδικών και σταθεροποιητικές για άλλο ένα 47%.

Logistics και αποθήκες

Η δυτική Αττική αναδεικνύεται βασικός πόλος για αποθηκευτικούς χώρους (54%), με σημαντικό ενδιαφέρον επίσης κατά μήκος της Ε.Ο. Αθηνών-Θεσσαλονίκης. Στη Θεσσαλονίκη, η δυτική πλευρά συγκεντρώνει το 88% της ζήτησης. Η θέση και τα σύγχρονα χαρακτηριστικά θεωρούνται βασικοί παράγοντες αξίας, ενώ η πλειοψηφία (60%) βλέπει σταθεροποιητικές τάσεις στις τιμές.

Προβλέψεις

Για την επόμενη διετία, οι ειδικοί εκτιμούν ότι τα τουριστικά ακίνητα θα συνεχίσουν να έχουν την υψηλότερη ζήτηση (45%), ακολουθούμενα από τα καταστήματα (21%), τις αποθήκες (19%) και τα γραφεία (15%).

Η έρευνα δείχνει ότι η ελληνική αγορά επαγγελματικών ακινήτων χαρακτηρίζεται από θετικές προοπτικές, με αυξανόμενη ζήτηση τόσο στα τουριστικά projects όσο και στις κατηγορίες που συνδέονται με τη βιωσιμότητα, την ενεργειακή απόδοση και την εφοδιαστική αλυσίδα.

Capital.gr