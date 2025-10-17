Από τις Πυραμίδες της Γκίζα στην Αίγυπτο μέχρι το Covent Garden στο Λονδίνο και από τη Μουμπάι στην Ινδία ως το Τορόντο του Καναδά, η Coffee Island, η πατρινή αλυσίδα καφεστίασης του επιχειρηματία Βαγγέλη Λιόλιου, επεκτείνει δυναμικά τη διεθνή της παρουσία. Από τον επόμενο μήνα θα σερβίρει καφέ στη Μονμάρτη του Παρισιού και στο Αμάν της Ιορδανίας, συνεχίζοντας μια πορεία εξωστρέφειας που καθιστά την εταιρεία έναν από τους πλέον αναγνωρίσιμους ελληνικούς καφέδες παγκοσμίως.

Με 412 καταστήματα στην Ελλάδα και 65 στο εξωτερικό, η Coffee Island δραστηριοποιείται ήδη σε 12 χώρες – ανάμεσά τους η Κύπρος, το Ηνωμένο Βασίλειο, ο Καναδάς, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η Αίγυπτος, η Ινδία και η Ισπανία – αριθμός που θα αυξηθεί σύντομα σε 15 με τα νέα σημεία στη Γαλλία, την Ιορδανία και επιπλέον σχέδια για τα Βαλκάνια.

Όπως ανέφερε ο γενικός διευθυντής Κωνσταντίνος Κωνσταντινόπουλος, η φετινή χρονιά αναμένεται θετική, με την εταιρεία να συνεχίζει να χτίζει στέρεες βάσεις ανάπτυξης, παρά τις πιέσεις της αγοράς και τις διεθνείς προκλήσεις.

Η Ινδία αποτελεί το νέο στρατηγικό στοίχημα της αλυσίδας, με επτά καταστήματα ήδη σε λειτουργία και στόχο τα 20 έως τον Μάρτιο του 2026. Η συνεργασία με την τοπική εταιρεία Vita Nova επιτρέπει στο brand να τοποθετηθεί προσεκτικά σε μια αγορά με τεράστιες προοπτικές, καθώς οι νεότεροι καταναλωτές στρέφονται όλο και περισσότερο στον δυτικό τρόπο κατανάλωσης καφέ.

Στη Γαλλία, το άνοιγμα στη Μονμάρτη σηματοδοτεί μια στρατηγική είσοδο στη Δυτική Ευρώπη, όπου η Coffee Island επιδιώκει να ενισχύσει την παρουσία της δίπλα σε μεγάλα διεθνή brands. Το νέο κατάστημα προστίθεται σε εκείνα του Λονδίνου και της Μαδρίτης, ενώ η Γερμανία παραμένει στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, με τη διοίκηση να αναζητεί τον κατάλληλο συνεργάτη για τη μελλοντική είσοδο.

Η Μέση Ανατολή αποτελεί ακόμη έναν αναπτυσσόμενο άξονα. Στο Ερμπίλ του Ιράκ, η εταιρεία έχει ήδη κερδίσει το νεανικό κοινό, ενώ το νέο κατάστημα στο Αμάν ενισχύει την παρουσία της στην περιοχή, μετά το Ντουμπάι και την Αίγυπτο, όπου διαθέτει πέντε καταστήματα και το δικό της roastery στο Κάιρο. Η στροφή των Αιγυπτίων από το τσάι στον καφέ, σύμφωνα με τη διοίκηση, ενισχύει περαιτέρω τη ζήτηση.

Στην Ελλάδα, η εταιρεία – που παράγει πάνω από το 90% του συνολικού της τζίρου – εφαρμόζει στρατηγική εξορθολογισμού του δικτύου και αναπτύσσει νέα concept stores. Στη Θεσσαλονίκη, το Coffee Island Loaded συνδυάζει καφεκοπτείο με convenience store, ενώ τα All Day Coffee Island εισάγουν την εμπειρία dining, προσφέροντας brunch, γλυκά και smoothies.

Όπως τονίζει ο κ. Κωνσταντινόπουλος, οι αυξήσεις τιμών του 2024 δεν θα επαναληφθούν φέτος, εκτός αν επιβληθούν εξωτερικές πιέσεις από τη διεθνή αγορά καφέ, η οποία παραμένει ακριβή λόγω υψηλών χρηματιστηριακών τιμών και φορολογίας.

Η ΣΑΠΛΑΪ ΓΙΟΥΝΙΚ Α.Ε., που υποστηρίζει το δίκτυο της Coffee Island, παρουσίασε το 2024 κύκλο εργασιών 35,76 εκατ. ευρώ (από 36,99 εκατ. το 2023), με καθαρά κέρδη 1,87 εκατ. ευρώ και ίδια κεφάλαια 11,65 εκατ. ευρώ. Η εταιρεία δεν προχώρησε σε διανομή μερίσματος, επιλέγοντας να ενισχύσει τη ρευστότητα και την αυτοχρηματοδότηση, ενώ έχει υλοποιήσει επενδύσεις ύψους 2,77 εκατ. ευρώ μέσω του Αναπτυξιακού Νόμου, για αύξηση παραγωγικού όγκου και στήριξη της μελλοντικής ανάπτυξης.

