Μια ριζική αλλαγή στο κληρονομικό δίκαιο, η πρώτη μετά από σχεδόν 80 χρόνια, προωθεί το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Το νέο πλαίσιο, που θα παρουσιαστεί επίσημα στις 12 Νοεμβρίου, προβλέπεται να τεθεί σε ισχύ με την έναρξη του νέου δικαστικού έτους το 2026.

Στον νέο κώδικα επέρχονται εκτεταμένες τροποποιήσεις: από τα υφιστάμενα 326 άρθρα, θα παραμείνουν 163, θα καταργηθούν 28, θα προστεθούν 17 νέα, ενώ 135 άρθρα θα αναδιαμορφωθούν ριζικά.

Τέλος στην ευθύνη των κληρονόμων για χρέη

Κεντρική τομή αφορά τα χρέη κληρονομιάς. Με τη νέα ρύθμιση, οι κληρονόμοι δεν θα ευθύνονται πλέον με την προσωπική τους περιουσία για τις οφειλές του θανόντος, εκτός εάν το δηλώσουν ρητά. Η κληρονομιά θα αντιμετωπίζεται ως ξεχωριστό οικονομικό σύνολο, απόλυτα διακριτό από τα περιουσιακά στοιχεία των κληρονόμων.

Η ισχύουσα διάταξη προβλέπει ότι «ο κληρονόμος ευθύνεται και με τη δική του περιουσία», ενώ η νέα θα ορίζει πως «ο κληρονόμος δεν ευθύνεται με την ατομική του περιουσία για τις υποχρεώσεις της κληρονομιάς».

Στο νομοσχέδιο θα αναφέρεται ότι «τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις της κληρονομιάς αποχωρίζονται αυτοδικαίως και διοικούνται από δικαστικό εκκαθαριστή».

Δικαστικός εκκαθαριστής και διαδικασία αποπληρωμής

Τη διαχείριση θα αναλαμβάνουν δικηγόροι ως δικαστικοί εκκαθαριστές, εγγεγραμμένοι σε ειδικό κατάλογο. Εντός ενός μήνα από τον διορισμό τους, θα καλούν τους δανειστές της κληρονομιάς να δηλώσουν τις απαιτήσεις τους, μέσω δημοσίευσης σε εφημερίδα και στο δελτίο δικαστικών δημοσιεύσεων.

Μέσα σε τέσσερις μήνες, θα καταρτίζεται έκθεση, η οποία θα κατατίθεται στο δικαστήριο και θα γνωστοποιείται σε κληρονόμους και δανειστές, με δυνατότητα υποβολής αντιρρήσεων.

Ο εκκαθαριστής θα έχει τη δυνατότητα να εκποιεί περιουσιακά στοιχεία της κληρονομιάς, ακόμη και ακίνητα μέσω πλειστηριασμού, προκειμένου να ικανοποιηθούν οι δανειστές. Αν τα διαθέσιμα ποσά δεν επαρκούν, θα συντάσσεται πίνακας κατάταξης για αναλογική ικανοποίηση απαιτήσεων. Τυχόν υπόλοιπο θα αποδίδεται στους κληρονόμους.

Δικαιώματα αλλά και όρια στους κληρονόμους

Κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης, οι κληρονόμοι θα μπορούν, με δικαστική άδεια, να χρησιμοποιούν ή να διαθέτουν τμήματα της κληρονομιάς, να αποκομίζουν ωφελήματα, ή να καλύπτουν έξοδα συντήρησης. Αν όμως παραβούν τους νόμιμους περιορισμούς, τότε θα ευθύνονται με την ατομική περιουσία τους.

