Η ExxonMobil επιστρέφει στην Ελλάδα με ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον, αναλαμβάνοντας ηγετικό ρόλο στην κοινοπραξία με τις Helleniq Energy και Energean, μετά τη νέα συμφωνία που υπεγράφη στην Αθήνα στο περιθώριο του συνεδρίου P-TEC.

Ο αντιπρόεδρος της ExxonMobil για την παγκόσμια έρευνα, John Ardill, παρουσίασε το χρονοδιάγραμμα, τη στρατηγική και τους στόχους των επερχόμενων γεωτρήσεων στην Ελλάδα, με πρώτη εστίαση το Ιόνιο και επόμενο βήμα την Κρήτη.

Η στρατηγική ExxonMobil: γεωλογία, εμπορικοί όροι και συνεργασίες

Ο Ardill υπογράμμισε ότι «η έρευνα είναι το πρόσωπο της εταιρείας», σημειώνοντας πως η ExxonMobil στηρίζεται σε τρεις βασικούς πυλώνες: καλή γεωλογία, ορθούς εμπορικούς όρους και ισχυρές συνεργασίες με κυβερνήσεις και εταίρους.

«Δεν μπορούμε να αλλάξουμε τη γεωλογία – απλώς την ανακαλύπτουμε», είπε χαρακτηριστικά, εξηγώντας ότι η εταιρεία επενδύει 20-25 δισ. δολάρια ετησίως, με τη Γουιάνα να απορροφά μόνη της 60 δισ. από το 2019.

Γεώτρηση στο Ιόνιο το 2027

Η ExxonMobil θα επικεντρωθεί στο Block 2, ανοικτά της Κέρκυρας, όπου κατέχει 60% συμμετοχή.

Το 3D σεισμικό πρόγραμμα έχει ολοκληρωθεί και θα αναλυθεί εκ νέου με την τελευταία τεχνολογία έως το 2026, ώστε να προσδιοριστεί με ακρίβεια το σημείο γεώτρησης το 2027.

Το επενδυτικό σχέδιο προβλέπει:

2026 : τεχνικός σχεδιασμός και αδειοδοτήσεις,

: τεχνικός σχεδιασμός και αδειοδοτήσεις, 2027 : γεώτρηση διάρκειας 2-3 μηνών,

: γεώτρηση διάρκειας 2-3 μηνών, Β΄ εξάμηνο 2027: αξιολόγηση αποτελεσμάτων.

Το κόστος γεώτρησης εκτιμάται σε 50-100 εκατ. δολάρια, ενώ το σεισμικό πρόγραμμα φτάνει τα 80 εκατ.. Αν εντοπιστούν υδρογονάνθρακες, θα ακολουθήσουν γεωτρήσεις αξιολόγησης για τον προσδιορισμό της εμπορικής αξίας του κοιτάσματος.

Εφόσον υπάρξει ανακάλυψη: επένδυση έως 10 δισ. δολάρια

Ο Ardill ανέφερε ότι η ανάπτυξη υποδομών και αγωγών μπορεί να απαιτήσει επένδυση 5-10 δισ. δολαρίων, με παραγωγή στις αρχές της δεκαετίας του 2030.

Ωστόσο, ξεκαθάρισε πως «δεν γνωρίζουμε ακόμη τα αποθέματα – πρέπει πρώτα να ολοκληρωθούν οι γεωλογικές μελέτες».

Τι θα γίνει με την Κρήτη

Για την Κρήτη, ο Ardill δήλωσε πως η ExxonMobil βρίσκεται ακόμη στη φάση ανάλυσης 2D και 3D σεισμικών δεδομένων, με ολοκλήρωση το 2026, όταν θα ληφθούν αποφάσεις για τα επόμενα βήματα.

Το κύριο βάρος πέφτει στο νοτιοδυτικό block, όπου έχουν συγκεντρωθεί τα 3D δεδομένα.

Το 2026 αναμένεται να αποτελέσει χρονιά κρίσιμων αποφάσεων.

Το ρίσκο και το επενδυτικό πλαίσιο

Ο αντιπρόεδρος της ExxonMobil σημείωσε ότι η Ελλάδα δεν είναι ώριμη πετρελαϊκή περιοχή και το ρίσκο είναι υψηλό, γι’ αυτό και οι συμβατικοί όροι πρέπει να είναι ισορροπημένοι ώστε να διασφαλιστεί η ελκυστικότητα των επενδύσεων.

Η ExxonMobil, όπως είπε, έχει ήδη συμφωνήσει με την κυβέρνηση σε πλαίσιο που επιτρέπει τη βιωσιμότητα του έργου.

Από το exploration στο development

Η Energean είναι ο operator στη φάση της έρευνας, ενώ σε περίπτωση ανακάλυψης και μετάβασης στο στάδιο ανάπτυξης (development), τη λειτουργία θα αναλάβει η ExxonMobil.

«Η ExxonMobil δεν φεύγει από την Ευρώπη»

Ο Ardill διευκρίνισε ότι η ExxonMobil δεν αποχωρεί από την Ευρώπη, αλλά χρειάζεται σταθερό κανονιστικό πλαίσιο.

Αναφέρθηκε στη δυσκολία επενδύσεων υπό το ευρωπαϊκό πλαίσιο βιωσιμότητας (CSDDD), επισημαίνοντας πως «σε χώρες όπως η Ελλάδα, μπορούμε να επενδύσουμε».

«Οι ΗΠΑ επιστρέφουν – η ExxonMobil επιστρέφει»

Ο Ardill έκλεισε με μήνυμα γεωπολιτικού χαρακτήρα:

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν επιστρέψει – η ExxonMobil έχει επιστρέψει.

Είμαστε εδώ για να συνεργαστούμε με την κυβέρνηση, να φέρουμε τεχνογνωσία, τεχνολογία και επενδύσεις, και να βοηθήσουμε την Ελλάδα να αξιοποιήσει τους ενεργειακούς της πόρους».