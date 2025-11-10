Το εμβληματικό έργο Gregy (Greece–Egypt Interconnector), που αναπτύσσει ο Όμιλος Κοπελούζου, εισέρχεται σε νέα φάση υλοποίησης, καθώς ολοκληρώθηκε η δέσμευση των εκτάσεων στην Αίγυπτο για την εγκατάσταση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) που θα τροφοδοτήσουν την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Αιγύπτου.

Συγκεκριμένα, εξασφαλίστηκαν 2.500 τετραγωνικά χιλιόμετρα στη βόρεια Αίγυπτο, όπου θα αναπτυχθούν έργα ισχύος 9 GW, εκ των οποίων 70% αιολικά και 30% φωτοβολταϊκά.

Η εξέλιξη αυτή θεωρείται κομβικό βήμα για την ωρίμανση του έργου, καθώς διασφαλίζει τη χωροθέτηση και την ενεργειακή επάρκεια του συστήματος που θα τροφοδοτεί το υποθαλάσσιο καλώδιο υψηλής τάσης (HVDC).

100% πράσινη ενέργεια προς την Ευρώπη

Η ενέργεια που θα μεταφέρεται μέσω του Gregy θα είναι 100% πράσινη, με κόστος περίπου 20 ευρώ/MWh χαμηλότερο από τις τρέχουσες τιμές της ευρωπαϊκής χονδρικής αγοράς, παρέχοντας ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην ελληνική και ευρωπαϊκή αγορά ηλεκτρισμού.

Το έργο προβλέπει τη μεταφορά έως 3 GW καθαρής ενέργειας από την Αίγυπτο στην Κρήτη και μέσω αυτής στο Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, αποτελώντας την πρώτη μεγάλης κλίμακας ενεργειακή «γέφυρα» Ευρώπης–Αφρικής.

Στρατηγική συνεργασία Ελλάδας – Αιγύπτου

Το Gregy εντάσσεται στο πλαίσιο της διμερούς στρατηγικής ενεργειακής συνεργασίας Ελλάδας και Αιγύπτου, με τη στήριξη των δύο κυβερνήσεων.

Οι ΑΠΕ που θα εγκατασταθούν στην Αίγυπτο θα παράγουν ενέργεια αποκλειστικά για εξαγωγή στην Ευρώπη, καθιστώντας την Ελλάδα πύλη εισόδου της αφρικανικής πράσινης ενέργειας στο ευρωπαϊκό σύστημα.

Ο Όμιλος Κοπελούζου, με ισχυρή παρουσία σε έργα ενέργειας και υποδομών, έχει αναλάβει τον ρόλο επενδυτή και αναπτύσσοντος φορέα, σε συνεργασία με αιγυπτιακούς και διεθνείς εταίρους.

Χρονοδιάγραμμα και επόμενα βήματα

Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί την περίοδο 2030–2031, εφόσον τηρηθούν τα χρονοδιαγράμματα αδειοδοτήσεων, χρηματοδότησης και κατασκευής.

Η επόμενη φάση περιλαμβάνει την ολοκλήρωση των περιβαλλοντικών μελετών, την έγκριση της χάραξης του καλωδίου και την οριστικοποίηση των χρηματοδοτικών σχημάτων, για τα οποία υπάρχει ήδη ισχυρό διεθνές ενδιαφέρον.

Με την υλοποίηση του Gregy, η Ελλάδα θα αποκτήσει πρόσβαση σε φθηνή, μεγάλης κλίμακας πράσινη ενέργεια, γεγονός που θα ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας και θα επιταχύνει την πράσινη μετάβαση της Ευρώπης.

Έργο-κλειδί για το ενεργειακό μέλλον της Ευρώπης

Το Gregy αναδεικνύεται σε έργο-ορόσημο για το νέο ενεργειακό τοπίο της ΕΕ, δημιουργώντας μια πράσινη «λεωφόρο» χαμηλού κόστους που συνδέει την Αφρική με τη Νότια Ευρώπη.

Με 9 GW εγκατεστημένης ισχύος στην Αίγυπτο και την Ελλάδα στο επίκεντρο, το project αποτελεί πυλώνα ενεργειακής ασφάλειας και βιωσιμότητας σε μια εποχή που η Ευρώπη αναζητά ανθεκτικές, καθαρές πηγές ενέργειας.

