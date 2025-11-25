Η οδός Ερμού συνεχίζει να ενισχύει το εμπορικό της προφίλ, κατακτώντας φέτος τη 15η θέση στη διεθνή κατάταξη των ακριβότερων εμπορικών δρόμων της Cushman & Wakefield, έναντι της 16ης θέσης το 2024. Η άνοδος αυτή οφείλεται στη συνεχή αύξηση των ενοικίων, τη σταθερή παρουσία διεθνών brands και την υψηλή επισκεψιμότητα της περιοχής.

Ισχυρή άνοδος ενοικίων και δυναμική αγορά

Τα ετήσια ενοίκια στην Ερμού αυξήθηκαν κατά 7%, αγγίζοντας τα 3.720 €/τ.μ. (ή 310 €/τ.μ. μηνιαίως), έναντι 3.480 €/τ.μ. έναν χρόνο πριν. Η τιμή είναι σχεδόν διπλάσια από άλλες δημοφιλείς αγορές, όπως η Τσιμισκή και η Γλυφάδα, όπου τα μηνιαία μισθώματα κινούνται γύρω στα 150 €/τ.μ.

Καθοριστικός παράγοντας στην άνοδο των ενοικίων είναι η τουριστική κίνηση, η οποία ενισχύει την κατανάλωση από την άνοιξη έως το φθινόπωρο. Στο κέντρο της Αθήνας λειτουργούν πάνω από 3.000 καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης, ενώ συνεχίζεται η λειτουργία νέων ξενοδοχείων στην ευρύτερη περιοχή.

Όπως σημειώνει η Νίκη Σύμπουρα, επικεφαλής της Cushman & Wakefield Proprius, η Ερμού αποτελεί «το πιο δυναμικό σημείο συνάντησης μόδας, εμπορίου και αστικής ζωής», με τη ζήτηση και τις επενδύσεις να δημιουργούν ένα θετικό ντόμινο για την εμπορική της αξία.

Νέες αφίξεις και ενισχυμένο ενδιαφέρον

Στο τρίτο τρίμηνο της χρονιάς:

Η Celestino μίσθωσε flagship κατάστημα 1.150 τ.μ. στην Ευαγγελιστρίας 13.

μίσθωσε flagship κατάστημα στην Ευαγγελιστρίας 13. Η Inglot άνοιξε νέο κατάστημα στην Ερμού 62.

Οι κινήσεις αυτές επιβεβαιώνουν τη διαρκή ζήτηση για παρουσία στον πιο εμπορικό δρόμο της χώρας.

Ανακατατάξεις στην παγκόσμια κατάταξη

Η διεθνής λίστα των ακριβότερων εμπορικών δρόμων κατέγραψε σημαντικές μεταβολές:

Νew Bond Street (Λονδίνο) : 1η θέση, άνοδος ενοικίων 22% , στα 20.500 €/τ.μ.

: 1η θέση, άνοδος ενοικίων , στα Via Montenapoleone (Μιλάνο) : 2η θέση, 20.000 €/τ.μ.

: 2η θέση, Upper Fifth Avenue (Νέα Υόρκη) : 3η θέση, 18.359 €/τ.μ.

: 3η θέση, Tsim Sha Tsui (Χονγκ Κονγκ) : 4η θέση, 13.907 €/τ.μ. , με πτώση 6%

: 4η θέση, , με πτώση 6% Champs Élysées (Παρίσι): 5η θέση, 12.519 €/τ.μ.

Κοντά στην Ερμού βρίσκονται επίσης:

Η Kaufinger/Neuhauser (Μόναχο) στη 14η θέση με 3.840 €/τ.μ.

στη 14η θέση με Η Passeig de Gracia (Βαρκελώνη) στη 16η θέση με 3.420 €/τ.μ., άνοδος 8%.

Capital.gr