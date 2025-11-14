Σε ισχύ βρίσκεται η τριετής φοροαπαλλαγή ενοικίων, μετά τη δημοσίευση του νέου φορολογικού νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η ρύθμιση αφορά ιδιοκτήτες που διαθέτουν προς μίσθωση κλειστές κατοικίες ή ακίνητα που λειτουργούσαν ως βραχυχρόνιες μισθώσεις, προσφέροντας μηδενικό φόρο εισοδήματος για τρία χρόνια.

Η απαλλαγή εφαρμόζεται σε κατοικίες που ήταν κενές για 36 συνεχόμενους μήνες, υπό την προϋπόθεση ότι είχαν δηλωθεί ως «κενές» στα έντυπα Ε1 και Ε2. Η πρώτη σύμβαση κύριας κατοικίας πρέπει να συναφθεί έως 31 Δεκεμβρίου 2026, ενώ το μέτρο καλύπτει μισθώσεις που υπογράφηκαν από 8 Σεπτεμβρίου 2024 και μετά.

Η φοροαπαλλαγή δεν ισχύει για ακίνητα που έως το τέλος του 2026 δεν θα έχουν συμπληρώσει την απαιτούμενη τριετία κενότητας ή το ένα έτος διάθεσης σε βραχυχρόνια μίσθωση. Επιπλέον, παύει οριστικά όταν το ακίνητο κενωθεί και δεν επαναμισθωθεί εντός τριμήνου.

Τι προβλέπει η ρύθμιση – βασικά σημεία

1. Ποιοι ιδιοκτήτες δικαιούνται απαλλαγή

Η ρύθμιση αφορά κατοικίες έως 120 τ.μ., που ήταν κενές επί τριετία ή λειτουργούσαν σε καθεστώς βραχυχρόνιας μίσθωσης. Το όριο αυξάνεται κατά 20 τ.μ. για κάθε τέκνο πέραν των δύο.

2. Υποχρέωση τριετούς μίσθωσης

Οι ενοικιαστές πρέπει να συνάπτουν σύμβαση τριετούς διάρκειας. Αν αποχωρήσουν, ο ιδιοκτήτης διατηρεί την απαλλαγή μόνο εφόσον συνάψει μία νέα τριετή σύμβαση εντός τριμήνου.

3. Εξαίρεση για δημόσιους λειτουργούς

Ισχύει απαλλαγή και για μισθώσεις τουλάχιστον έξι μηνών, όταν το ακίνητο εκμισθώνεται σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, εκπαιδευτικούς ή ένστολους. Στην περίπτωση αυτή, η επαναμίσθωση μπορεί να γίνει εντός εξαμήνου.

4. Καταληκτική ημερομηνία

Η πρώτη μίσθωση πρέπει να συναφθεί μέχρι 31/12/2026 για να ενεργοποιηθεί η απαλλαγή.

5. Προϋποθέσεις για άδεια (κενή) κατοικία

Δήλωση στο Ε2 ως κενό ακίνητο επί τριετία.

ως κενό ακίνητο επί τριετία. Να μην έχει χρησιμοποιηθεί ως κύρια/δευτερεύουσα κατοικία ή ως ιδιοχρησιμοποιούμενο.

Να μην υπάρχει δήλωση μίσθωσης στο έτος της μίσθωσης και έως την έναρξή της.

6. Προϋποθέσεις για ακίνητα από βραχυχρόνια μίσθωση

Να έχουν διατεθεί αποκλειστικά σε βραχυχρόνιες μισθώσεις το προηγούμενο έτος.

Να έχουν δηλωθεί όλες οι συμβάσεις Airbnb/Booking.

Να έχει υποβληθεί δήλωση βραχυχρόνιας μίσθωσης έως την έναρξη της νέας μίσθωσης.

7. Διάρκεια φοροαπαλλαγής

Η απαλλαγή ισχύει για 36 μήνες από την υπογραφή της μίσθωσης.

8. Πότε χάνεται η φοροαπαλλαγή

Αν η κατοικία κενωθεί και δεν επαναμισθωθεί εντός τριμήνου.

και δεν επαναμισθωθεί εντός τριμήνου. Αν ο δεύτερος ενοικιαστής αποχωρήσει πριν τη συμπλήρωση τριετίας.

Αν η κατοικία χρησιμοποιηθεί για βραχυχρόνια μίσθωση μέσα στην τριετία — τότε η απαλλαγή ανακαλείται αναδρομικά, με υποχρέωση καταβολής φόρου για όλα τα εισπραχθέντα μισθώματα.

