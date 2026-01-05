Την παρέμβαση του προϊστάμενου της Εισαγγελίας Πλημμελειοδικών Αθηνών προκάλεσε το μπλακ άουτ στο FIR Αθηνών.

Ο Αριστείδης Κορέας, με αφορμή το χάος που προκλήθηκε χθες στα αεροδρόμια, διέταξε τη διενέργεια κατεπείγουσας προκαταρκτικής έρευνας, η οποία θα διεξαχθεί από το Τμήμα Ηλεκτρονικού Εγκλήματος.

Σκοπός της έρευνας είναι η διερεύνηση της τέλεσης του αδικήματος των επικίνδυνων παρεμβάσεων στη συγκοινωνία αεροσκαφών, αλλά και το πώς προκλήθηκαν οι παρεμβολές σε όλες σχεδόν τις συχνότητες του FIR Αθηνών.

Δεν υπήρξε κίνδυνος στην ασφάλεια των πτήσεων, επανέλαβε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας, μιλώντας στο ΕΡΤNews, για το τεχνικό πρόβλημα που δημιούργησε “θόρυβο” σε πολλαπλές συχνότητες και επηρέασε τις επικοινωνίες εντός του FIR Αθηνών.

“Θα πέσουν κεφάλια”

Άμεσα θα δοθούν απαντήσεις για την αιτία, καθώς, όπως είπε, αυτό δεν έχει πλήρως αποσαφηνιστεί, ενώ είναι σε εξέλιξη η ένορκη διοικητική εξέταση για απόδοση ευθυνών, ώστε να μην επαναληφθεί το πρόβλημα. “Ναι, θα πέσουν κεφάλια”, απάντησε μάλιστα στο σχετικό ερώτημα των δημοσιογράφων.

Οι επιβάτες δικαιούνται αποζημιώσεις για τις ακυρώσεις και τις καθυστερήσεις, ανέφερε επίσης, συμπληρώνοντας ότι και οι αερομεταφορείς από την πλευρά τους έχουν δικαίωμα για ανάλογη διεκδίκηση.

Ο Χρίστος Δήμας αναφέρθηκε στο σχέδιο δράσης και εκσυγχρονισμού, “ώστε μέχρι το 2028 να έχουν εκσυγχρονιστεί όλα τα ζητήματα”.

“Έχουμε πράγματι παλαιά συστήματα, αλλά είναι σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Έχουμε συμφωνήσει με την Επιτροπή σε συγκεκριμένο σχέδιο δράσης που υλοποιούμε από τον Μάιο του 2025, με έκθεση προόδου κάθε εξάμηνο, και όλα τα ζητήματα βρίσκονται τους τελευταίους οκτώ μήνες στο τραπέζι με την Επιτροπή και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς”, είπε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών.

