Με στοχευμένη αναθεώρηση στρατηγικής και όχι με επιθετική επέκταση, η McDonald’s συμπληρώνει 35 χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα προχωρώντας σε «χειρουργικές» αλλαγές στο δίκτυό της: λουκέτα σε σημεία χαμηλής απόδοσης, νέες επενδύσεις σε περιοχές υψηλής επισκεψιμότητας και σαφή στροφή στη βιώσιμη ανάπτυξη, σε περιβάλλον αυξημένων πιέσεων κόστους.

Το πιο πρόσφατο παράδειγμα είναι το κλείσιμο του καταστήματος στη Δουκίσσης Πλακεντίας 1, στο Χαλάνδρι (πρώην πλατεία Κένεντι). Το εστιατόριο είχε ανοίξει τον Οκτώβριο του 2022, με επένδυση 1,5 εκατ. ευρώ και περίπου 60 εργαζόμενους στην εκκίνηση. Ωστόσο, η απόδοση δεν ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες, με αποτέλεσμα η Premier Capital Ελλάς, που διαχειρίζεται το brand στη χώρα, να διακόψει τη λειτουργία του τρία χρόνια μετά. Πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν αποκλείεται έως το τέλος του 2025 να ακολουθήσει δεύτερο κλείσιμο καταστήματος που επίσης δεν αποδίδει.

Παρά τα λουκέτα, το μήνυμα της εταιρείας δεν είναι συρρίκνωση αλλά αναδιάταξη. Υπό τη διοίκηση του νέου Managing Director, Vladimir Janevski, σχεδιάζεται νέος κύκλος επενδύσεων με έμφαση σε «hotspots». Το πρώτο νέο άνοιγμα έχει προγραμματιστεί στο food court του The Mall Athens εντός του πρώτου τριμήνου του 2026, ενώ έως το τέλος της χρονιάς αναμένονται δύο ακόμη καταστήματα σε τουριστικές περιοχές εκτός Αθηνών. Ο στόχος για δίκτυο 50 εστιατορίων έως το 2028 παραμένει, ενώ το δίκτυο σήμερα αριθμεί 34 εστιατόρια μετά το κλείσιμο στο Χαλάνδρι.

Τι λέει η εταιρεία

«Η Premier Capital plc επανεξετάζει τακτικά την αναπτυξιακή της στρατηγική και παραμένει προσηλωμένη στη βιώσιμη ανάπτυξη και στη βελτιστοποίηση του δικτύου της», αναφέρουν πηγές της εταιρείας. Προσθέτουν ότι «η Premier Capital Ελλάς θα συνεχίσει να επενδύει σε νέες τοποθεσίες, βελτιστοποιώντας παράλληλα το υπάρχον δίκτυό της το 2026».

Η εταιρεία σημειώνει ότι από το 2011 έχει επενδύσει πάνω από 51 εκατ. ευρώ σε νέα εστιατόρια, ανακαινίσεις, και αναβάθμιση υποδομών και τεχνολογίας. Ειδική αναφορά γίνεται στην ολοκλήρωση του Κέντρου Διανομής στον Ασπρόπυργο, αξίας 7 εκατ. ευρώ, ως τη μεγαλύτερη μεμονωμένη επένδυση που «ενισχύει τη μελλοντική επέκταση».

Για το κλείσιμο στη Δ. Πλακεντίας, η εταιρεία αναφέρει ότι αποτελεί μέρος της «βελτιστοποίησης του δικτύου», ανοίγοντας τον δρόμο για νέες ευκαιρίες ανάπτυξης σε βασικά hotspots στην Ελλάδα, ενώ διευκρινίζει πως «οι άνθρωποί μας παραμένουν στο επίκεντρο της επιχείρησής μας» και ότι θα δοθούν «νέες ευκαιρίες» στους εργαζόμενους για συνέχιση της σταδιοδρομίας τους στην Premier Capital Ελλάς.

Σημειώνεται ότι από το ίδιο εμπορικό συγκρότημα στο Χαλάνδρι είχε αποχωρήσει τον Αύγουστο του 2024 και η ΑΒ Βασιλόπουλος, κλείνοντας κατάστημα 1.400 τ.μ. που λειτούργησε 18 μήνες, λόγω δυσκολιών πρόσβασης που επηρέασαν τις πωλήσεις.

Πίεση στα αποτελέσματα και «νοικοκύρεμα»

Η ανάγκη για εξορθολογισμό συνδέεται με τις οικονομικές επιδόσεις της ελληνικής δραστηριότητας της Premier Capital. Η διοίκηση προβλέπει για το 2025 ζημιές προ φόρων 1,1 εκατ. ευρώ, με βασική αιτία τις πληθωριστικές πιέσεις στο κόστος, κυρίως σε πρώτες ύλες και μισθούς. Σύμφωνα με χρηματοοικονομική ανάλυση του ομίλου τον Ιούνιο του 2025, η Ελλάδα ήταν η μόνη από τις έξι αγορές του που αναμενόταν να κλείσει τη χρονιά με αρνητικό αποτέλεσμα.

Η τελευταία τριετία σε αριθμούς

Η εικόνα της κερδοφορίας επιδεινώθηκε παρά την αύξηση εσόδων:

2022: έσοδα 81,5 εκατ. ευρώ , κέρδη προ φόρων 3,62 εκατ. ευρώ

έσοδα , κέρδη προ φόρων 2023: έσοδα 102,39 εκατ. ευρώ , κέρδη προ φόρων 4,29 εκατ. ευρώ

έσοδα , κέρδη προ φόρων 2024: έσοδα 108,8 εκατ. ευρώ , κέρδη προ φόρων 2,22 εκατ. ευρώ

έσοδα , κέρδη προ φόρων 2025 (εκτίμηση): έσοδα 111,12 εκατ. ευρώ, αλλά ζημιές

Το α’ εξάμηνο 2025 καταγράφηκαν ζημιές 2,06 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 0,85 εκατ. ευρώ στο αντίστοιχο διάστημα του 2024, ενώ τα έσοδα υποχώρησαν κατά 1,67% σε 51,44 εκατ. ευρώ από 52,32 εκατ. ευρώ, παρά την προσθήκη τριών νέων καταστημάτων.

Ο μέσος αριθμός εστιατορίων αυξήθηκε από 28 (2022) σε 32 (2023) και 35 (2024), εκ των οποίων 6 σε τουριστικές περιοχές (Κρήτη, Ρόδος, Σαντορίνη, Ζάκυνθο).

Από την κρίση του 2011 στη σημερινή αναδιάταξη

Για την Premier Capital η συγκυρία δεν είναι πρωτόγνωρη. Όταν ανέλαβε τη McDonald’s στην Ελλάδα το 2011, ο τζίρος ήταν 19 εκατ. ευρώ και η εταιρεία κατέγραφε ζημιές, με εμβληματικά καταστήματα να κλείνουν. Με κλείσιμο ζημιογόνων σημείων, η πορεία αντιστράφηκε από το 2014.

Το πρώτο κατάστημα McDonald’s στην Ελλάδα άνοιξε τον Νοέμβριο του 1991 στην πλατεία Συντάγματος και λειτουργεί έως σήμερα. Στο απόγειο, γύρω στο 2005, η αλυσίδα διέθετε πάνω από 60 καταστήματα στην Ελλάδα, κυρίως μέσω franchise.

Το μερίδιο της Ελλάδας στα συνολικά έσοδα του ομίλου διαμορφώθηκε στο 14% στο α’ εξάμηνο του 2025 από 15% πέρυσι, παραμένοντας η δεύτερη μεγαλύτερη αγορά της Premier Capital Plc μετά τη Ρουμανία (59%). Ο όμιλος λειτουργεί 195 εστιατόρια σε έξι χώρες και στο εξάμηνο κατέγραψε έσοδα 369 εκατ. ευρώ και κέρδη προ φόρων 19,21 εκατ. ευρώ, με τις βαλτικές χώρες να εμφανίζουν περιθώρια κέρδους άνω του 11%.

