Η Ελλάδα επιχειρεί δυναμική είσοδο σε μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες τουριστικές αγορές παγκοσμίως, διεκδικώντας μερίδιο από την Ινδία μέσω απευθείας πτήσεων Αθήνας–Νέου Δελχί και Βομβάης. Η επιλογή των δύο μητροπόλεων δεν είναι τυχαία, καθώς αποτελούν οικονομικούς και πληθυσμιακούς κόμβους με έντονη διεθνή αεροπορική δραστηριότητα και ισχυρούς δεσμούς με την Ευρώπη.

Η νέα αεροπορική σύνδεση τοποθετεί τη χώρα σε στρατηγική θέση σε μια αγορά που επενδύει δεκάδες δισ. δολάρια σε υποδομές αεροδρομίων και επέκταση στόλων, ενώ η ζήτηση για διεθνή ταξίδια καταγράφει εκρηκτική άνοδο. Ενδεικτικό είναι το παράδειγμα της IndiGo, της ινδικής αεροπορικής εταιρείας που εγκαινίασε για πρώτη φορά απευθείας πτήσεις Ινδίας–Ελλάδας, διαθέτοντας χαρτοφυλάκιο άνω των 900 παραγγελιών αεροσκαφών για τα επόμενα χρόνια.

Η συγκυρία θεωρείται ευνοϊκή, καθώς συμπίπτει με την ολοκλήρωση της εμπορικής συμφωνίας ΕΕ–Ινδίας, η οποία αναμένεται να ενισχύσει τις εμπορικές ροές και τις επενδύσεις, προσδίδοντας πρόσθετη δυναμική στις αεροπορικές και τουριστικές συνδέσεις.

Μια αγορά με ελάχιστη μέχρι σήμερα διείσδυση

Το μέγεθος της ανεκμετάλλευτης ευκαιρίας αποτυπώνεται στα στοιχεία: το 2025 οι Ινδοί ταξιδιώτες προς την Ευρώπη ανήλθαν σε 12,3 εκατ., ωστόσο μόλις 102.500 επέλεξαν την Ελλάδα, ποσοστό μικρότερο του 1%. Η επίδοση αυτή κατέταξε τη χώρα στην 19η θέση μεταξύ 37 ευρωπαϊκών κρατών, παρά το υψηλό τουριστικό της προφίλ.

Η χαμηλή βάση, σε συνδυασμό με τα νέα απευθείας δρομολόγια, δημιουργεί προοπτικές ώστε η Ελλάδα να μετατραπεί από ενδιάμεσο σταθμό σε απευθείας προορισμό υψηλής ζήτησης για την ινδική αγορά.

Σταθερή άνοδος επιβατικής κίνησης

Τα τελευταία τέσσερα χρόνια η επιβατική ροή μεταξύ Ινδίας και Ελλάδας κινείται ανοδικά. Το 2022 καταγράφηκαν 49.700 επιβάτες, το 2023 αυξήθηκαν σε 65.800, ενώ το 2024 έφτασαν τους 87.400. Η τάση κορυφώθηκε το 2025 με 102.500 επιβάτες, επιβεβαιώνοντας σταθερά διψήφια ποσοστά αύξησης.

Με την έναρξη των απευθείας πτήσεων, παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι η κίνηση μπορεί ακόμη και να διπλασιαστεί από το 2026, ενισχύοντας σημαντικά το τουριστικό αποτύπωμα της Ελλάδας στην Ασία.

Το προφίλ των Ινδών ταξιδιωτών

Η στρατηγική αξία της αγοράς ενισχύεται από το προφίλ των επισκεπτών. Πρόκειται κυρίως για ταξιδιώτες υψηλού εισοδήματος, είτε από την Ινδία είτε από την ινδική διασπορά στις ΗΠΑ, με κύριο σκοπό την αναψυχή (56%). Η μέση διάρκεια παραμονής αγγίζει τις 19 ημέρες, ενώ το 81% των κρατήσεων γίνεται απευθείας.

Η άνοδος της μεσαίας τάξης και οι βελτιωμένες συνδέσεις αναμένεται να εκτοξεύσουν τον αριθμό των εξερχόμενων Ινδών ταξιδιωτών σε 50 εκατ. έως το 2030, με ετήσιες δαπάνες άνω των 40 δισ. δολαρίων. Σήμερα, οι περισσότεροι κατευθύνονται στο Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία, τη Γαλλία, την Ιταλία και την Τουρκία.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η Aegean τοποθετείται στρατηγικά, επενδύοντας σε Airbus A321neo XLR μεγάλης εμβέλειας για απευθείας πτήσεις προς Νέο Δελχί και Βομβάη, ενώ η συνεργασία με την IndiGo διευρύνει την πρόσβαση της Ελλάδας στο ευρύτερο ινδικό ταξιδιωτικό δίκτυο.

