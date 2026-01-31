του Νίκου Κωτσικόπουλου

Το ορόσημο των €1.000 ξεπέρασε η χρυσή λίρα, εξέλιξη που συνδέεται άμεσα με το πρόσφατο ξέφρενο ράλι του χρυσού και εξηγεί γιατί η Τράπεζα της Ελλάδος προχωρά πλέον σε δύο τιμολογήσεις μέσα στην ίδια ημέρα. Παράλληλα, η έντονη μεταβλητότητα οδήγησε σε απότομη ημερήσια διόρθωση της τιμής του φυσικού χρυσού.

Την Παρασκευή, ο φυσικός χρυσός (bullion) κατέγραψε πτώση άνω του 9% ενδοσυνεδριακά, υποχωρώντας στα 4.981,60 δολάρια ανά ουγγιά, μετά από διμηνιαίο ράλι που ευνόησε την κατοχύρωση κερδών και παρεμβάσεις μέσω παραγώγων. Η διόρθωση επιτάχυνε την έξοδο μοχλευμένων θέσεων, με τη χαμηλότερη τιμή της ημέρας να αγγίζει τα 4.691 δολάρια, από κορυφή 5.452 δολαρίων.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η ΤτΕ αγόρασε για πρώτη φορά στην ιστορία χρυσές λίρες πάνω από τα €1.000 την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου, καθώς ο χρυσός είχε ενισχυθεί ενδοημερήσια πάνω από 5.600 δολάρια. Οι τιμές πώλησης προς το κοινό είχαν ήδη υπερβεί εδώ και καιρό το ίδιο επίπεδο τόσο από την ΤτΕ όσο και από την Τράπεζα Πειραιώς.

Η πρώτη πώληση χρυσής λίρας από την ΤτΕ άνω των €1.000 είχε καταγραφεί στις 29 Δεκεμβρίου 2025, με δύο ενδοημερήσιες τιμές πώλησης €1.021,56 και €1.011,53. Την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου, η ΤτΕ αγόραζε €1.053,96 και πουλούσε €1.234,64 στην πρώτη τιμολόγηση, ενώ στη δεύτερη αγόραζε €1.044,74 και πουλούσε €1.223,85. Την Παρασκευή ακολούθησαν δύο χαμηλότερες τιμές: αγορά €990,49 / πώληση €1.160,34 και στη συνέχεια αγορά €966,17 / πώληση €1.131,87. Αντίστοιχα, η Πειραιώς την ίδια ημέρα αγόραζε παλαιότερες λίρες (1910–1936) στα €988 και πουλούσε στα €1.146.

Γιατί αλλάζει δύο φορές την ημέρα η τιμή

Από τις 20 Νοεμβρίου 2025, η ΤτΕ έχει προχωρήσει σε 11 ενδοημερήσιες αλλαγές τιμών. Στις 9 από αυτές, η δεύτερη τιμή της ημέρας ήταν χαμηλότερη της πρώτης, με εξαιρέσεις στις 12 Δεκεμβρίου (με άνοιγμα του spread) και στις 2 Ιανουαρίου 2026. Το εύρος τιμών στο διάστημα αυτό ξεκίνησε από €803,10 (αγορά) και €940,95 (πώληση) και κλιμακώθηκε έως άνω των €1.000 για αγορά και άνω των €1.200 για πώληση.

Η πρακτική εξηγείται από την ανάγκη προσαρμογής στις ενδοημερήσιες διακυμάνσεις του χρυσού: όταν η άνοδος «μαζεύει» μέσα στην ημέρα, η ΤτΕ αγοράζει χαμηλότερα· όταν επιταχύνεται, αναπροσαρμόζει ανοίγοντας το spread. Ως αγοραστής και πωλητής, δεν στοχεύει σε απώλειες από τις συναλλαγές· το υψηλό spread λειτουργεί ως δίχτυ ασφαλείας σε περιόδους ακραίας μεταβλητότητας.

Capital.gr