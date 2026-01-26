Για πρώτη φορά στην ιστορία, η τιμή του χρυσού ξεπέρασε το όριο των 5.000 δολαρίων ανά ουγγιά, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο του ως ασφαλές επενδυτικό καταφύγιο σε ένα περιβάλλον έντονης γεωπολιτικής, εμπορικής και νομισματικής αβεβαιότητας.

Η άνοδος καταγράφηκε την Κυριακή, καθώς οι αγορές αποτιμούν τις επιπτώσεις της πολιτικής του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, η οποία ενισχύει τις ανησυχίες για την παγκόσμια οικονομική σταθερότητα. Το πολύτιμο μέταλλο ευνοείται παράλληλα από την αποδυνάμωση του δολαρίου, εξέλιξη που παραδοσιακά στηρίζει τη ζήτηση για χρυσό.

Η πορεία της τιμής του χρυσού καταγράφει αδιάλειπτη άνοδο τα τελευταία χρόνια, αντανακλώντας τη στροφή επενδυτών και κεντρικών τραπεζών σε ασφαλή περιουσιακά στοιχεία. Ενδεικτικά, τον Ιανουάριο του 2024 η τιμή της ουγγιάς διαμορφωνόταν λίγο πάνω από τα 2.000 δολάρια, γεγονός που υπογραμμίζει το μέγεθος της ανόδου σε σύντομο χρονικό διάστημα.