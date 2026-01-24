Πάνω από τα 100 δολάρια εκτοξεύτηκε το ασήμι, για πρώτη φορά, ενώ ο χρυσός γνώρισε επίσης νέα ιστορικά υψηλά, μία ανάσα από τα επίπεδα – ορόσημο των 5.000 δολαρίων, καθώς οι επενδυτές στρέφονται μαζικά στα ασφαλή καταφύγια, εν μέσω των πρόσφατων γεωπολιτικών αναταραχών και των προσδοκιών για νέες μειώσεις των επιτοκίων από την Fed φέτος.

Η τιμή spot του ασημιού βρέθηκε να σημειώνει ράλι άνω του 5%, ξεπερνώντας τα 100 δολάρια ανά ουγγιά την Παρασκευή.

Το άλμα του ασημιού αυτή την εβδομάδα τροφοδοτήθηκε από τη ρήξη στις σχέσεις της Ουάσινγκτον με τους Ευρωπαίους (μετά τις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ για τη Γροιλανδία και τους δασμούς, από τις οποίες εν τέλει υπαναχώρησε), ενώ οι τελευταίες προσπάθειες για την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας στην Ουκρανία δεν έχουν μέχρι στιγμής επιτύχει κάποια σημαντική πρόοδο. Οι προκλήσεις γύρω από την ανεξαρτησία της Fed έχουν επίσης ενισχύσει τη ζήτηση.

“Το ασήμι αναμένεται να συνεχίσει να επωφελείται από πολλές από τις ίδιες δυνάμεις που υποστηρίζουν τη ζήτηση επενδύσεων σε χρυσό”, δήλωσε ο Philip Newman, διευθυντής της Metals Focus. “Πρόσθετη υποστήριξη θα προέλθει από τις συνεχιζόμενες ανησυχίες για τους δασμούς και τη χαμηλή ακόμη φυσική ρευστότητα στην αγορά του Λονδίνου”, επεσήμανε.

“Η υποστήριξη για το ασήμι έχει ενισχυθεί από το ασθενέστερο δολάριο, τις χαμηλότερες πραγματικές αποδόσεις και την ισχυρότερη όρεξη των επενδυτών για ασφαλή περιουσιακά στοιχεία εν μέσω αυξημένης πολιτικής αβεβαιότητας”, δήλωσε η Ewa Manthey, στρατηγικός αναλυτής εμπορευμάτων στην ING Groep NV. “Η υψηλότερη μεταβλητότητά του σε σχέση με τον χρυσό, λόγω του μικρότερου μεγέθους της αγοράς του και του διπλού ρόλου του ως βιομηχανικού και επενδυτικού μετάλλου, έχει ενισχύσει τις πρόσφατες κινήσεις”, σημείωσε.

Η τιμή spot του χρυσού, εν τω μεταξύ, γνώρισε κέρδη κοντά στο 1%, αγγίζοντας το ρεκόρ των 4.988,17 δολαρίων στη διάρκεια της ημέρας.

