Με ισχυρά κέρδη υποδέχονται το 2026 τα πολύτιμα μέταλλα, μετά τις εντυπωσιακές επιδόσεις του 2025.

Ειδικότερα, η τιμή spot του χρυσού ενισχύεται κατά 1,4% στα 4.372,35 δολάρια ανά ουγγιά, έχοντας σημειώσει ιστορικά υψηλό στις 26 Δεκεμβρίου στα 4.549,71 δολάρια ανά ουγγιά και ενώ την Τετάρτη υποχώρησε σε χαμηλό δύο εβδομάδων. Τα futures του χρυσού στις ΗΠΑ, παραδόσεως Φεβρουαρίου, κερδίζουν 1% φθάνοντας στα 4.384,80 δολάρια ανά ουγγιά.

Ο χρυσός έκλεισε το 202% με ράλι 64%, ήτοι τη μεγαλύτερη άνοδό του από το 1979.

Από τη μία, οι μειώσεις των επιτοκίων από την Fed και οι προσδοκίες για περαιτέρω περικοπή το 2026 και από την άλλη, οι γεωπολιτικές εντάσεις, δίνουν ώθηση στον χρυσό που λόγω της ασφάλειάς του, καθίσταται ιδιαιτέρως ελκυστικός για τους επενδυτές.

Εν τω μεταξύ, η τιμή spot του ασημιού σημειώνει κέρδη 3,6% στα 73,79 δολάρια ανά ουγγιά, μετά το ιστορικό υψηλό των 83,62 δολαρίων τη Δευτέρα.

Σε ό,τι αφορά τις ετήσιες επιδόσεις του, το 2025 σήμανε για το ασήμι “άλμα” 147%, γνωρίζοντας την καλύτερή του χρονιά στην ιστορία.

Εν τω μεταξύ, η τιμή spot της πλατίνας καταγράφει άνοδο 2,5% στα 2.104,10 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ την περασμένη Δευτέρα είχε αγγίξει τα επίπεδα – ρεκόρ των 2.478,50 δολαρίων. Το 2025 “εκτοξεύτηκε” 127%, σημειώνοντας τα ισχυρότερα ετήσια κέρδη στην ιστορία.

Το παλλάδιο κερδίζει 2,4% και διαμορφώνεται στα 2.641,92 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ ολοκλήρωσε το 2025 με άνοδο 76%, τη μεγαλύτερη της τελευταίας 15ετίας.

