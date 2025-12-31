Με απώλειες στην τελευταία συνεδρίαση του έτους, αλλά με εντυπωσιακές ετήσιες αποδόσεις, ολοκληρώνουν το 2025 τα πολύτιμα μέταλλα, έπειτα από ένα ιστορικό ράλι που οδήγησε τον χρυσό και το ασήμι σε πολυετή ή και ιστορικά υψηλά, υπό το βάρος πληθωριστικών ανησυχιών, χαλάρωσης της νομισματικής πολιτικής και γεωπολιτικής αβεβαιότητας.

Ο χρυσός spot υποχωρεί κατά 1,4% στα 4.286,89 δολάρια ανά ουγγιά, αφού την προηγούμενη Παρασκευή είχε σκαρφαλώσει σε νέο ιστορικό υψηλό στα 4.549,71 δολάρια. Παράλληλα, τα futures χρυσού Φεβρουαρίου καταγράφουν πτώση 2%, στα 4.298,60 δολάρια ανά ουγγιά.

Σε ετήσια βάση, ο χρυσός έχει ενισχυθεί πάνω από 60%, σημειώνοντας τα ισχυρότερα ετήσια κέρδη από το 1979, όταν ισχυροί γεωπολιτικοί παράγοντες, όπως η ιρανική επανάσταση, είχαν οδηγήσει σε εκρηκτική άνοδο τις τιμές.

Το ράλι του χρυσού το 2025 αποδίδεται κυρίως στις μειώσεις επιτοκίων, στις προσδοκίες για περαιτέρω νομισματική χαλάρωση στις ΗΠΑ, στις γεωπολιτικές συγκρούσεις, στην αυξημένη ζήτηση από κεντρικές τράπεζες και στη διεύρυνση της έκθεσης των ETFs στο πολύτιμο μέταλλο.

Ακόμη πιο έντονη μεταβλητότητα καταγράφει το ασήμι, με την τιμή spot να καταγράφει βουτιά άνω του 7%, στα 71,02 δολάρια ανά ουγγιά, μετά το πρόσφατο υψηλό της Δευτέρας στα 83,62 δολάρια.

Παρά τη διόρθωση, το ασήμι ενισχύεται πάνω από 140% το 2025, οδεύοντας προς την καλύτερη χρονιά στην ιστορία του, καθώς τροφοδοτήθηκε από την ένταξή του στη λίστα κρίσιμων ορυκτών των ΗΠΑ, τους περιορισμούς στην προσφορά και την αυξημένη επενδυτική και βιομηχανική ζήτηση.

Σημαντικές απώλειες καταγράφει και η πλατίνα, με την τιμή spot να υποχωρεί κατά 12%, στα 1.935,35 δολάρια ανά ουγγιά, μετά το ιστορικό ρεκόρ της Δευτέρας στα 2.478,50 δολάρια. Σε ετήσια βάση, ωστόσο, η πλατίνα σημειώνει κέρδη 110%, καταγράφοντας χρονιά-ρεκόρ.

Τέλος, το παλλάδιο υποχωρεί κατά 8,2%, στα 1.478 δολάρια ανά ουγγιά, αλλά κλείνει το έτος με συνολικά κέρδη 66%, καταγράφοντας τις καλύτερες ετήσιες επιδόσεις των τελευταίων 15 ετών.