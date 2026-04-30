Η τιμή του πετρελαίου εκτοξεύθηκε στο υψηλότερο επίπεδο από τον Ιούνιο του 2022, καθώς δεν διαφαίνονται σημάδια προόδου για τον τερματισμό της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

Με άλμα 13% μέσα σε 24 ώρες, το αργό πετρέλαιο τύπου Brent έφτασε στο υψηλότερο επίπεδό του από την έναρξη του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου. Το Brent δεν είχε ξεπεράσει τα 120 δολάρια από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022, όταν η τιμή του άγγιξε τα 139 δολάρια.

Ειδικότερα, το συμβόλαιο του Brent παραδόσεως Ιουνίου, το οποίο λήγει σήμερα, σκαρφάλωσε νωρίτερα έως και 7,1% στα 126,41 δολάρια το βαρέλι, οδεύοντας προς την ένατη συνεχόμενη ημέρα κερδών, το μεγαλύτερο ανοδικό σερί από τον Μάιο του 2022. Το αργό πετρέλαιο WTI και συγκεκριμένα το συμβόλαιο παραδόσεως Ιουνίου κέρδισε 3%, πάνω από τα 110 δολάρια το βαρέλι.

Το πρωί της Πέμπτης, το συμβόλαιο του Brent παραδόσεως Ιουλίου σημείωνε άνοδο 2,85% στα 113,46 δολάρια το βαρέλι.

Το συμβόλαιο παραδόσεως Ιουνίου του WTI κέρδιζε 2,67% στα 109,76 δολάρια το βαρέλι.

Το Brent έχει κάνει ράλι του 105% φέτος. Τα κέρδη της Πέμπτης διευρύνθηκαν μετά το δημοσίευμα του Axios ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επρόκειτο να ενημερωθεί για νέα σχέδια πιθανής στρατιωτικής δράσης στο Ιράν.

Την ίδια στιγμή, η κυβέρνηση των ΗΠΑ αναφέρθηκε σε προοπτική μακρόχρονου αποκλεισμού των λιμανιών του Ιράν, ο οποίος θα παρέτεινε ακόμη περισσότερο την πίεση στην παγκόσμια οικονομία, με άμεσο αντίκτυπο στις τιμές του πετρελαίου, που αυξήθηκαν σε υψηλό τετραετίας.

Παγωμένη από την κατάπαυση του πυρός που ανακοινώθηκε την 8η Απριλίου, έπειτα από 40 ημέρες εχθροπραξιών, η ένοπλη σύρραξη ενδέχεται να διαιωνιστεί, με την Ουάσιγκτον να μοιάζει να προετοιμάζεται για τουλάχιστον πολύμηνο αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών εν είδει αντιποίνων για τον αποκλεισμό από το Ιράν του στενού του Ορμούζ, μέσω του οποίου περνά υπό κανονικές συνθήκες το ένα πέμπτο των υδρογονανθράκων που καταναλώνονται σε διεθνή κλίμακα.

Κατά τη διάρκεια συνάντησης προχθές Τρίτη στον Λευκό Οίκο με ηγετικά στελέχη εταιρειών του τομέα του πετρελαίου, οι συμμετέχοντες συζήτησαν “τα μέτρα που πήρε ο πρόεδρος Τραμπ για να ανακουφίσει τις διεθνείς αγορές και τα μέτρα που θα μπορούσαμε να λάβουμε για να συνεχίσουμε τον εφαρμοζόμενο αποκλεισμό για μήνες αν είναι απαραίτητο και να ελαχιστοποιήσουμε τον αντίκτυπό του στους Αμερικανούς καταναλωτές”, είπε χθες κυβερνητικός αξιωματούχος.

“Ο αποκλεισμός είναι λιγάκι πιο αποτελεσματικός από τους βομβαρδισμούς”, σχολίασε ο Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στον ειδησεογραφικό ιστότοπο Axios.