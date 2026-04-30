Μήνυμα ενίσχυσης της αξιοπρεπούς εργασίας, των εισοδημάτων και της κοινωνικής συνοχής απευθύνει η ΣΕΚ με αφορμή την Πρωτομαγιά του 2026, επισημαίνοντας ότι οι εργαζόμενοι συνεχίζουν να πιέζονται από την ακρίβεια.

Σύμφωνα με τη ΣΕΚ, παρά τη θετική πορεία της κυπριακής οικονομίας, βασικά αγαθά όπως η στέγαση και η ενέργεια επιβαρύνουν ολοένα και περισσότερο τα νοικοκυριά.

Η συντεχνία αναφέρει ότι η πραγματική απειλή για την οικονομία δεν είναι οι μισθοί, αλλά η μείωση της αγοραστικής δύναμης, η αισχροκέρδεια και οι καθυστερήσεις στη δίκαιη μετάβαση προς την πράσινη και ψηφιακή εποχή.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τη ΣΕΚ να δηλώνει ενεργή συμμετοχή στη διαμόρφωση πολιτικών που διασφαλίζουν την κοινωνική διάσταση της ανάπτυξης και προστατεύουν τα εργασιακά δικαιώματα.

Παράλληλα, η ΣΕΚ εκφράζει αντίθεση σε πολιτικές που, όπως αναφέρει, θυμίζουν την οδηγία Bolkenstein, προειδοποιώντας για κινδύνους απορρύθμισης της αγοράς εργασίας.

Στις προτεραιότητες της συντεχνίας περιλαμβάνονται η επέκταση των συλλογικών συμβάσεων ώστε να καλύπτουν το 80% των εργαζομένων, η ενίσχυση της ΑΤΑ με προοπτική καθολικής εφαρμογής στον ιδιωτικό τομέα και η αναθεώρηση του κατώτατου μισθού.

Η ΣΕΚ ζητά επίσης συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση με βιώσιμες συντάξεις πάνω από το όριο της φτώχειας, ενίσχυση των Ταμείων Προνοίας, ρύθμιση του ξένου εργατικού δυναμικού και μηδενική ανοχή στη βία και την παρενόχληση στους χώρους εργασίας.

Την ίδια ώρα, υπογραμμίζει ότι η τεχνολογική πρόοδος, περιλαμβανομένων της τεχνητής νοημοσύνης και της τηλεργασίας, πρέπει να λειτουργήσει προς όφελος των εργαζομένων και όχι εις βάρος τους.

Καταληκτικά, η ΣΕΚ δηλώνει ότι θα παραμείνει στην πρώτη γραμμή για την προστασία των χαμηλομεσαίων εισοδημάτων, τη στήριξη της νεολαίας με προσιτή στέγη και την αναβάθμιση της κοινωνικής πρόνοιας.