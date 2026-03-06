Ενδιαφέρον για συνεργασίες με ελληνικούς φορείς και εταιρείες στον τομέα της αμυντικής τεχνολογίας εκδηλώνουν ινδικές επιχειρήσεις, με επίκεντρο τεχνολογίες drones και τεχνητής νοημοσύνης, καθώς αναζητούν βάση δραστηριοποίησης εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το αυξανόμενο ενδιαφέρον αναδείχθηκε στο περιθώριο του Επιχειρηματικού Forum Ελλάδας–Ινδίας και των συναντήσεων B2B που πραγματοποιήθηκαν στην Αθήνα, λίγες εβδομάδες μετά την επίσκεψη του Έλληνα πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο Νέο Δελχί και τη συνάντησή του με τον Ινδό ομόλογό του Ναρέντρα Μόντι στο πλαίσιο του AI Impact Summit.

Η διοργάνωση πραγματοποιήθηκε από το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ) σε συνεργασία με την Ομοσπονδία Ινδικών Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων (FICCI), την Enterprise Greece και την Πρεσβεία της Ινδίας στην Αθήνα.

Στρατηγική συνεργασία Ελλάδας – Ινδίας]

Κατά την έναρξη του φόρουμ, ο Πρέσβης της Ινδίας στην Ελλάδα, Rudrendra Tandon, αναφέρθηκε στη στρατηγική εταιρική σχέση που αναπτύσσουν τα τελευταία χρόνια οι δύο χώρες, επισημαίνοντας ότι, παρά το αυξημένο επιχειρηματικό ενδιαφέρον, εξακολουθούν να υπάρχουν προκλήσεις για την είσοδο εταιρειών στις αντίστοιχες αγορές.

Στο πλαίσιο αυτό, υπογράφηκε το 2024 μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ της FICCI και του ΕΒΕΑ, με στόχο τη δημιουργία θεσμικού μηχανισμού στήριξης των επιχειρήσεων που επιδιώκουν να επεκταθούν στις δύο αγορές.

Συνεργασίες στον τομέα defence tech

Όπως ανέφερε η Gayatri G Prasad, διευθύντρια διεθνών υποθέσεων της FICCI, οι ινδικές εταιρείες εξετάζουν συνεργασίες στην Ελλάδα τόσο στον κατασκευαστικό τομέα της αμυντικής βιομηχανίας όσο και στις τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών (ICT).

Στο επίκεντρο βρίσκονται κυρίως τα μη επανδρωμένα συστήματα (drones) και εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης.

Εταιρείες που εξετάζουν συνεργασίες

Μεταξύ των επιχειρήσεων που εξετάζουν επέκταση στην ευρωπαϊκή αγορά μέσω Ελλάδας βρίσκεται η Zuppa Geo Navigation Technologies, εταιρεία deep-tech που δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη τεχνολογιών drones.

Η εταιρεία έχει αναπτύξει πατενταρισμένη αρχιτεκτονική autopilot για μη επανδρωμένα αεροσκάφη, τεχνολογία που –σύμφωνα με εκπροσώπους της– διαθέτουν μόλις επτά χώρες παγκοσμίως. Η Zuppa παρέχει ήδη λύσεις στον ινδικό στρατό και εξετάζει τη δημιουργία συνεργασιών με ευρωπαϊκές επιχειρήσεις για την ανάπτυξη δυνατοτήτων παραγωγής drones στην Ευρώπη.

Παράλληλα, ενδιαφέρον για παρουσία στην Ελλάδα εξέφρασε και η ATHES Automotive Engineering, εταιρεία που δραστηριοποιείται στον τομέα του defence engineering και της υποστήριξης στρατιωτικού εξοπλισμού.

Ο συνιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Arun Chakravarthy Radhakrishnan, ανέφερε ότι η εταιρεία εξετάζει συνεργασίες με ελληνικούς φορείς ή επιχειρήσεις και δεν αποκλείει τη δημιουργία επιχειρηματικής παρουσίας στη χώρα.

Η ATHES παρέχει ήδη τεχνολογικές λύσεις σε 14 ένοπλες δυνάμεις διεθνώς, εστιάζοντας στη μείωση του χρόνου παραγωγής κρίσιμων εξαρτημάτων για στρατιωτικά οχήματα.

Η Ελλάδα ως πύλη προς την ευρωπαϊκή αγορά

Η αύξηση των αμυντικών δαπανών στην Ευρώπη, καθώς και τα διαθέσιμα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία για έρευνα και ανάπτυξη στην αμυντική βιομηχανία, αποτελούν βασικό κίνητρο για τις ινδικές εταιρείες που εξετάζουν επέκταση στην περιοχή.

Στο πλαίσιο αυτό, η Ελλάδα θεωρείται πιθανός κόμβος δραστηριοποίησης, λειτουργώντας ως πύλη εισόδου προς την ευρωπαϊκή αγορά και τις χώρες του ΝΑΤΟ.

Η Gayatri G Prasad υπογράμμισε ότι οι οικονομικές σχέσεις Ελλάδας και Ινδίας βρίσκονται σε κρίσιμο σημείο καμπής, με στόχο τον διπλασιασμό του διμερούς εμπορίου έως το 2030 και την ενίσχυση της Ελλάδας ως στρατηγικής πύλης της Ινδίας προς την Ευρώπη.

Capital.gr/Forbes