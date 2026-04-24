Η αύξηση της παραγωγικότητας εργασίας αποτελεί το βασικό ζητούμενο για την Ελλάδα μετά το τέλος της πολυετούς οικονομικής κρίσης, μέσα από ένα νέο πλέγμα μεταρρυθμίσεων που θα διαμορφωθεί με τη συνδρομή του ΟΟΣΑ.

Αυτό ανέφερε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΟΣΑ, Ματίας Κόρμαν, στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, σε πάνελ στο οποίο συμμετείχε και ο αντιπρόεδρος της ελληνικής Κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης.

Ο Κόρμαν αναφέρθηκε στη συμφωνία με την ελληνική Κυβέρνηση, η οποία περιγράφεται ως μια νέα, κατ’ αναλογία, «έκθεση Πισσαρίδη 2» για μεταρρυθμίσεις νέας γενιάς. Όπως είπε, ο ΟΟΣΑ θα συμβάλει στην υλοποίησή τους, με στόχο τη βελτίωση της παραγωγικότητας και του επιπέδου ζωής.

Πριν παρουσιάσει τους βασικούς άξονες της συνεργασίας, σημείωσε τη μείωση της ανεργίας από το 18% στο 8%, την αύξηση του ΑΕΠ με ρυθμό διπλάσιο από αυτόν της ΕΕ, την ταχεία αποκλιμάκωση του χρέους και την επίτευξη υψηλών πρωτογενών πλεονασμάτων.

Παρά τη θετική πορεία της οικονομίας, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΟΣΑ επισήμανε ότι η υστέρηση των εισοδημάτων συνδέεται εν μέρει με την ένταση της κρίσης, αλλά και με τη χαμηλή παραγωγικότητα εργασίας, η οποία βρίσκεται στο 64% του μέσου όρου των κρατών-μελών του ΟΟΣΑ.

Οι παρεμβάσεις στις οποίες θα επικεντρωθεί ο ΟΟΣΑ αφορούν τη διάχυση της τεχνολογίας και των καλών πρακτικών από τις μεγάλες στις μικρότερες επιχειρήσεις, τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της Δικαιοσύνης, την πρόσβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε τραπεζικό δανεισμό, την ενίσχυση των άυλων επενδύσεων και του πλαισίου για τα πνευματικά δικαιώματα, τη δημογραφική πίεση και την αύξηση του οικονομικά ενεργού πληθυσμού.

Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσονται η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, η ολοκλήρωση του κανονιστικού πλαισίου για την ψηφιοποίηση, η εμβάθυνση των κεφαλαιαγορών και η βελτίωση εργαλείων όπως οι εγγυήσεις κεφαλαίων.

Ο Κόρμαν υπογράμμισε ότι οι παρεμβάσεις αυτές δεν συνιστούν νέα μέτρα λιτότητας, αλλά δράσεις που μπορούν να φέρουν απτά αποτελέσματα στην ελληνική οικονομία και να ενισχύσουν το επίπεδο ζωής.

Από την πλευρά του, ο Κωστής Χατζηδάκης ανέφερε ότι η συνεργασία με τον ΟΟΣΑ δεν πρέπει να εκληφθεί ως νέο μνημόνιο, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα έχει πετύχει δημοσιονομική σύνεση, αλλά πρέπει να προχωρήσει στο επόμενο στάδιο.

Ως στρατηγικούς στόχους της ελληνικής πλευράς ανέδειξε τη στενότερη σύνδεση έρευνας και παραγωγής, την ολοκλήρωση του χωροταξικού σχεδιασμού, την αναβάθμιση των δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού, την κινητοποίηση της ελληνικής διασποράς, την ισορροπημένη περιφερειακή ανάπτυξη και την πιο αποτελεσματική αξιοποίηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων.

Capital.gr