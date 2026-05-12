Οι ελληνικές τράπεζες αυξάνουν σταθερά τα ομόλογα στα χαρτοφυλάκιά τους, φτάνοντας το 2025 να διαθέτουν 89,99 δισ. ευρώ σε ομόλογα, σημειώνοντας αύξηση κατά 10,6 δισ. ευρώ σε σύγκριση με το 2024, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που δημοσιεύτηκαν.

Το 2025 οι τράπεζες προχώρησαν σε αγορές κρατικών ομολόγων από ξένες χώρες αξίας περίπου 6,6 δισ. ευρώ, ενώ το 85,5% των ομολόγων τους διακρατούνται μέχρι τη λήξη τους και αποτιμώνται στο αποσβεσμένο κόστος (amortised cost), εξασφαλίζοντας ότι η αποτίμηση δεν επηρεάζεται από τις καθημερινές διακυμάνσεις των αγορών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, τα ελληνικά κρατικά ομόλογα αντιπροσωπεύουν το 40% του χαρτοφυλακίου ομολόγων των τραπεζών, με την αξία τους να ανέρχεται σε 34,4 δισ. ευρώ (εκ των οποίων 1,8 δισ. ευρώ είναι έντοκα γραμμάτια). Τα ξένα ομόλογα αυξήθηκαν κατά 25,3% το 2025, φτάνοντας τα 32,85 δισ. ευρώ, ενώ οι τοποθετήσεις αυτές πλέον αντιπροσωπεύουν το 8,9% του ενεργητικού των τραπεζών.

Αξιοσημείωτη είναι επίσης η αύξηση των εταιρικών ομολόγων, που ενισχύθηκαν κατά 512 εκατ. ευρώ, και η αύξηση των μετοχών κατά 430 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω της εξαγοράς της Εθνικής Ασφαλιστικής από την Τράπεζα Πειραιώς τον Νοέμβριο του 2025.

Τα ελληνικά κρατικά ομόλογα και τα έντοκα γραμμάτια συνεχίζουν να αποτελούν σημαντικό μέρος του ενεργητικού των ελληνικών τραπεζών, αν και μειώθηκαν οριακά κατά 0,3% από το 2024, φτάνοντας το 9% του ενεργητικού τους, ενώ η αξία αυτών τα προηγούμενα χρόνια είχε υπερδιπλασιαστεί από την περίοδο πριν από την πανδημία.

Ο συνολικός όγκος των επενδύσεων των τραπεζών, συμπεριλαμβανομένων των μετοχών και των μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων, ανέρχεται πλέον σε 91 δισ. ευρώ, καταδεικνύοντας τη στρατηγική τους για διαφοροποίηση των επενδύσεών τους και την ενίσχυση των χαρτοφυλακίων τους μέσω εξαγορών και τοποθετήσεων σε άλλους τομείς της αγοράς.

