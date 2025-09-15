Η Ελλάδα κατέγραψε πρωτογενές πλεόνασμα 8,696 δισ. ευρώ την περίοδο Ιανουαρίου–Αυγούστου 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε τη Δευτέρα το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Το αποτέλεσμα υπερέβη τον στόχο των 4,929 δισ. ευρώ και είναι υψηλότερο από το αντίστοιχο πλεόνασμα των 7,567 δισ. ευρώ του 2024.

Το Υπουργείο διευκρινίζει ότι ποσά 1,895 δισ. ευρώ από ετεροχρονισμό μεταβιβαστικών πληρωμών και 682 εκατ. ευρώ από εξοπλιστικά προγράμματα δεν επηρεάζουν σε δημοσιονομικούς όρους το αποτέλεσμα της Γενικής Κυβέρνησης. Επίσης, 342 εκατ. ευρώ φορολογικών εσόδων που εισπράχθηκαν το πρώτο δίμηνο του έτους καταλογίζονται στο 2024. Εξαιρώντας αυτές τις επιδράσεις, η υπέρβαση του στόχου στο πρωτογενές αποτέλεσμα εκτιμάται σε 848 εκατ. ευρώ.

Τα καθαρά έσοδα του προϋπολογισμού ανήλθαν σε 48,459 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 185 εκατ. ευρώ ή 0,4% έναντι του στόχου. Χωρίς ειδικές συναλλαγές, όπως η νέα σύμβαση παραχώρησης της Αττικής Οδού, η αύξηση φτάνει το 3,3%, κυρίως λόγω υψηλότερων φορολογικών εισπράξεων. Συνολικά, τα φορολογικά έσοδα ανήλθαν σε 46,596 δισ. ευρώ, ξεπερνώντας τον στόχο κατά 2,119 δισ. ευρώ.

Οι επιστροφές εσόδων διαμορφώθηκαν σε 6,181 δισ. ευρώ, λόγω ΦΠΑ που σχετίζεται με τη σύμβαση της Αττικής Οδού. Χωρίς αυτόν τον παράγοντα, ανέρχονται σε 5,396 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 685 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Στο σκέλος των δαπανών, ο προϋπολογισμός εμφάνισε μειωμένες πληρωμές κατά 3,356 δισ. ευρώ σε σχέση με τον στόχο, λόγω ετεροχρονισμών σε μεταβιβαστικές πληρωμές και εξοπλιστικά. Παράλληλα, οι δαπάνες αυξήθηκαν κατά 2,210 δισ. ευρώ έναντι του 2024, φθάνοντας τα 46,299 δισ. ευρώ.

Το Υπουργείο επισημαίνει ότι τα στοιχεία αφορούν το πρωτογενές αποτέλεσμα της Κεντρικής Διοίκησης και όχι το σύνολο της Γενικής Κυβέρνησης, όπου περιλαμβάνονται τα οικονομικά αποτελέσματα ΝΠΔΔ, ΟΤΑ και ΟΚΑ.